Turun kirjamessut keräsi noin 1 500 kävijää enemmän kuin viime vuonna. Ensi vuoden teema paljastettiin.

Viikonloppuna järjestetyillä Turun kirjamessuilla vieraili kolmen päivän aikana yli 13 000 kävijää. Viime vuonna kävijöitä oli 11 500.

Myös ohjelmaa oli aiempia vuosia enemmän: Seitsemällä lavalla esitettiin noin 300 eri ohjelmanumeroa. Kaikkiaan esiintyjiä oli yli 600.

Suunnista kirjaan -tapahtuman tehtäviä ratkoi neljätuhatta 5.–10.-luokkalaista ja toisen asteen opiskelijaa. Tapahtumassa eri-ikäiset nuoret etsivät messuilla vastauksia kirjallisuusaiheisiin kysymyksiin. Suunnistuksen tarkoituksena on innostaa nuoria lukemaan, tutustumaan kirjallisuuden eri lajeihin ja kirjallisuuden tekemiseen ja auttaa löytämään nuorille kiinnostavaa messuohjelmaa. Tapahtuma järjestettiin Turussa nyt viidettä kertaa.

Jenni Haukio toimi kirjamessujen ohjelmajohtajana vuodesta 2012 ja jätti paikkansa tämän vuoden alussa. Viikonlopun messuista vastasi uusi ohjelmajohtaja, kirjailija Vilja-Tuulia Huotarinen. Messujen teema, kuvataiteet, oli Haukion käsialaa, mutta Huotarinen koosti messujen ohjelman. Hän iloitsee kävijämäärän kasvusta ja positiivisesta palautteesta.

– Rakkaus kirjoihin veti väkeä. Täytyy myöntää, että odotukset olivat korkealla, mutta niin ne vain ylittyivät! Tunnelma oli katossa ja ihmiset hyväntuulisia, hän kertoo tiedotteessa.

Vilja-Tuulia Huotarinen luotsasi tämän vuoden kirjamessuja.

Turun Messukeskuksen toimitusjohtaja Marja Pekkanen on hänkin tyytyväinen hyvin sujuneisiin kirjamessuihin. Hän huomasi hienoisen muutoksen kävijöiden ikäjakaumassa.

– Iloksemme ihmiset lähtevät nyt tapahtumiin ja ilmapiiri on positiivinen ja innostunut. Erityinen huomio tämän vuoden messuissa on kävijäkunnan nuorentuminen, joka kertoo siitä, että lukeminen on tärkeää kaikille ikäryhmille. Kävijämäärää tärkeämpiä asioita ovat hyvä tunnelma, kävijöiden viihtyminen, tuotteiden hyvä menekki sekä kiinnostava ja ajankohtainen ohjelma, hän sanoo.

Vuoden 2023 messujen teemana on tanssi. Turun Kirjamessut ja Ruoka- ja Viinimessut järjestetään seuraavan kerran 29.9.–1.10.2023.