Nuorta puukotettiin vakavasti Turun jokirannassa – sovinto ei auttanut alaikäistä syytettyä

Osapuolilla ei ollut vaatimuksia toisiaan kohtaan, mutta syyttäjä piti vakavamman syytteistä voimassa.

Viime heinäkuussa sattui Turun jokirannassa välikohtaus, jossa alaikäinen nuorukainen puukotti toista. Tekijä löi uhria useita kertoja veitsellä haavoittaen tätä vakavasti.

Uhri oli ollut kavereidensa kanssa yöllä jokirannassa, kun vastaaja seurueineen oli mennyt heidän luokseen. Nuorten miesten välille oli syntynyt riitatilanne, jolloin vastaaja oli yrittänyt lyödä asianomistajaa kasvoihin. Tämä oli ottanut vastaajan niskalenkki­otteeseen, jolloin he olivat kaatuneen maahan.

Asianomistajan kaverit olivat repineet heidät erilleen. Tilanteessa vastaajalta oli pudonnut puukko maahan, jonka hän oli sitten poiminut käteensä, poistanut tupen ja käynyt uudestaan asianomistajan kimppuun.

Vastaaja löi uhria ainakin kolme kertaa osuen hartiaan ja selkään.

Syyttäjä haki tuomiota ensisijaisesti nuorena henkilönä tehdystä tapon yrityksestä. Tapauksen asianomistajalle syyttäjä vaati kuitenkin tuomiota lievästä pahoinpitelystä nuorena henkilönä, sillä tämä oli ottanut toisen nuorukaisen niskalenkki­otteeseen.

Osapuolet ilmoittivat Varsinais-Suomen käräjäoikeuden pääkäsittelyssä saavuttaneensa sovinnon vahingonkorvauksia koskien. Kummallakaan ei ollut saavutetun sovinnon jälkeen rangaistus- tai korvausvaatimuksia toisiaan kohtaan.

Koska tärkeä yleinen tai yksityinen etu ei vaatinut syytteen ajamista, syyttäjä peruutti syytteen lievästä pahoinpitelystä mutta piti voimassa toista nuorukaista koskevan syytteen.

Vastaaja väitti asianomistajan pitäneen häntä puukotushetkellä kuristusotteessa. Hän katsoi, että kyseessä oli ollut hätävarjelutilanne tai korkeintaan hätävarjelun liioittelu. Todistajan kertomuksesta kävi kuitenkin ilmi, että asianomistaja oli ollut menossa poispäin tilanteesta, kun vastaaja kävi hänen kimppuunsa.

Käräjäoikeus katsoi, että vammat eivät olleet aiheuttaneet uhrille välitöntä tai konkreettista hengenvaaraa. Lyönnit kohdistuivat sellaisiin kehonosiin, joista ei lähtökohtaisesti aiheudu hengenvaaraa. Vaikka käräjäoikeus piti tekoa vakavana, se ei täyttänyt tapon yrityksen tunnusmerkistöä.

– Teko on tehty teräaseella ja sitä on pidettävä kokonaisuutena arvostellen törkeänä ottaen huomioon, että ylävartaloon on kohdistettu kolme veitseniskua takaapäin, käräjäoikeus kuitenkin linjasi.

Vastaaja tuomittiin törkeästä pahoinpitelystä nuorena henkilönä ja huumausaineen käyttörikoksesta nuorena henkilönä yhden vuoden ja viiden kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

Tuomio ei ole lainvoimainen, ja siihen voi hakea muutosta hovioikeudesta.