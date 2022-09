Kirjasto- ja kulttuurijohtaja Laura Lankinen joutui tekemään tiukan ratkaisun, jotta häiriökäyttäytyminen saadaan kuriin.

Paimion kaupunginkirjasto on kokenut kovia viime viikkoina, kun sisällä on mellastanut nuorisoporukka.

Jossain vaiheessa kamelin selkä katkeaa, ja niin kävi äskettäin Turun naapurikaupungissa Paimiossa.

Paimion kaupunginkirjastoa terrorisoivaa nuorisojoukkoa ei ole saatu kuriin hyvällä eikä pahalla, ja sen vuoksi kirjasto- ja kulttuurijohtaja Laura Lankinen joutui tekemään tiukan päätöksen.

Paimion omatoimikirjasto on jatkossa suljettuna viikonloppuisin.

Lankinen kertoo, että häiriökäyttäytyminen alkoi loppukesästä ja on jatkunut kiihtyvässä määrin koko syksyn.

– Kirjastoon tulee isoja porukoita, jotka pitävät kovaa ääntä ja soittavat musiikkia. Lastenosaston yhteydessä on nuorten parvi, jossa mölistään ja kiroillaan niin, että lapsiperheet häiriintyvät ja lapset pelkäävät.

Paimion kirjasto- ja kulttuurijohtaja Laura Lankinen joutui tekemään päätöksen omatoimikirjaston sulkemisesta.

Paimion kaupunginkirjasto on palvellut viikonloppuisin omatoimiperiaatteella.

Viime aikoina toiminta on saanut vaarallisia piirteitä.

– On kiipeilty kalusteissa sekä hyllyjen ja telineiden päällä. Nuorten parvelta on hypitty alas lasten osastolle, ja sieltä on heitelty alas tavaroita kuten säkkituoleja, pehmoleluja ja mitä nyt heillä sattuu olemaan mukanaan.

Parvelta on muutaman metrin pudotus alas. Sieltä ei näy, liikkuuko joku parven alapuolella, mikä voi aiheuttaa vaaratilanteita.

Nuorten parvelta on hypitty alas ja heitelty tavaroita.

Kirjastossa on lainattavissa rollaattoreita ja lastenvaunuja. Nuorisojoukko on ajanut niillä rallia. Lukusali suljettiin omatoimiaikana jo aiemmin, kun siellä oli kiipeilty hyllyillä ja tanssittu pöydillä.

Myös taloudellisia vahinkoja on jo syntynyt.

– Lukusalissa on piano, josta oli hajonnut osia. Niitä ei saa soittamalla rikki. Pianoon on nyt hankittu lukko. Meillä käy harjoittelemassa muutamia nuoria, jotka harrastavat soittamista ja joilla ei ole omaa pianoa. He pääsevät nyt harjoittelemaan vain palveluaikana, Lankinen harmittelee.

Myös roskaaminen on pahentunut parin viime viikonlopun aikana.

– Karkkipapereita ja energiajuomaläikkiä on ollut koko ajan, mutta nyt on syöty pitsaa ja kebabia ja sotkettu niillä tarkoituksellisesti. Sohville on levitetty sipsejä.

Sohvia on sotkettu tarkoituksellisesti.

Telineiden päällä on hypitty, mikä on aiheuttanut vahinkoa.

Syyttävä sormi kääntyy helposti teini-ikäisiin, mutta Lankisen mukaan suurin osa häiritsijöistä on 11–14-vuotiaita esiteinejä.

– Valtaosa on 5.–7.-luokkalaisia. Toki joukossa on vanhempiakin.

Asiakkaan tulee kirjautua omatoimiaikana sisään kirjastokortilla ja pin-koodilla. Nuoret ovat tulleet pääosin sisään yhdellä kortilla tai jonkun muun asiakkaan imussa, kun ovi jää hetkellisesti avoimeksi.

– Emme siis pääse jäljittämään heitä kirjautumistiedoilla, ja resurssit eivät nyt riitä muuhun.

Jäljitettyjen nuorten huoltajiin on otettu yhteyttä. Lankisen mukaan suurin osa vanhemmista on ymmärtänyt tilanteen ja puhunut nuoren kanssa.

– Juuri sen kyseisen nuoren häiriökäyttäytyminen on kyllä vähentynyt. Mutta koska kaikkia ei pystytä jäljittämään, toimet eivät ole olleet riittäviä.

Nuorten parvi on toistaiseksi suljettu.

Omatoimikirjasto on viikonloppuisin kiinni siihen asti, että tiloissa ehditään tekemään rakenteellisia muutoksia. Nuorten parvi suljetaan niin, että sinne ei pääse enää omatoimiaikana.

– Lisäämme myös muunlaista valvontaa. Omatoimikirjasto avataan viikonlopuiksi, kun muutokset saadaan tehtyä, ja varmasti jo syksyn aikana.

Päätös sulkemisesta tehtiin tiistaina. Lankinen kertoo saaneensa runsaasti palautetta jo ensimmäisen vuorokauden aikana.

– Kaikki ovat hyvin harmissaan siitä, että tämä ratkaisu on tehty, mutta ymmärtävät kyllä miksi. Eli kirjaston käyttäjät ovat itsekin havainneet, että siellä on levotonta viikonloppuisin. Meidän täytyy nyt mennä turvallisuus edellä.