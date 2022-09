Väärien tahojen epäillään saaneen haltuunsa avaimen, jolla pääsee lukuisten taloyhtiöiden putkilukkoihin ja sitä kautta yleisiin tiloihin.

Poliisin mukaan kansalaisten ei tarvitse huolestua Turun seudulla tapahtuneesta putkilukkojen avaimen joutumisesta vääriin käsiin.

Tiistaina uutisoitiin laajasti rikollisten saaneen haltuunsa putkilukon avaimen, jonka avulla pääsee turkulaisten kerrostaloyhtiöiden putkisäiliöihin. Putkisäiliöstä he saavat laitosavaimen, joka avaa pääsyn kiinteistön yleisiin tiloihin. Ensimmäisenä asiasta kertoi Turun Sanomat.

Epäilyt laitosavainten varkauksista heräsivät, kun Turun parissa lähiössä oli kiinteistöihin murtauduttu perinteisestä poikkeavalla tavalla. Varas oli päässyt avaimilla kiinteistön yleisiin tiloihin. Sorkkarautaa hän oli käyttänyt vasta pyrkiessään verkkokellariin.

Rikosylikonstaapeli Kimmo Laajavuori tietää tämän vuoden puolelta Turun seudulta ainoastaan neljä tapausta, jossa taloyhtiön putkilukkoon olisi kajottu. Vain kaksi näistä on tältä kesältä, ja toisessa tapauksista ei taloyhtiöstä varastettu mitään. Tapauksissa ei ole tässä vaiheessa epäiltyjä. Laajavuori on viimeisimmässä tapauksessa tutkinnanjohtajana.

Rikosilmoituksen asiasta poliisille teki Turun Energia, kun huhut alkoivat liikkua. Yritykseltä on kadonnut kaksi avainta vuosia sitten, eivätkä ne välttämättä liity asiaan mitenkään.

Erään lukkoliikkeen edustaja kertoi Turun Sanomille tietävänsä tapauksia, joissa kellarikomeroihin on murtauduttu niin, että avain on saatu putkilukosta. Laajavuori ihmettelee tätä.

– Miten tämän yrityksen edustaja tietää, että juuri putkilukossa olevalla avaimella on menty tiloihin? Ei pystytä mitenkään todentamaan, että on käytetty nimenomaan putkilukossa olevaa avainta, Laajavuori sanoo.

– Kellarikomerovarkauksia tapahtuu paljon, ja se on valtakunnanlaajuinen ongelma. Ne tilat on yleensä huonosti suojattu. Suurin osa tapauksista on niitä, että mennään taloyhtiössä asuvan kaverin avaimella tai joku menee ovesta sisälle ja tullaan perässä samalla oven avauksella.

Laajavuoren mukaan on toki mahdollista, että avain on haettu putkilukosta, mutta se on tässä vaiheessa puhdasta spekulaatiota. Minkäänlaiseen hysteriaan ei ole aihetta. Hän muistuttaa, että putkilukossa olevalla laitosavaimella pääsee ainoastaan taloyhtiön yleisiin tiloihin kuten sähkökaappeihin ja kellarikomerotiloihin.

– Tämä (uutisointi) on ollut yliampuvaa.

– Yli 10 vuotta sitten vietiin putkiremonttisuunnitelmia tekevän talotekniikkafirman monen taloyhtiön yleisavaimet. Silloin taloyhtiöt joutuivat sarjoittamaan uudestaan, ja se oli aika kallis juttu. Putkilukon avaimilla ei kuitenkaan pääse kuin taloyhtiöiden yleisiin tiloihin mutta ei yksityisiin asuntoihin. Ei ole siis syytä paniikkiin.

Laajavuoren mukaan paras tapa suojautua varkauksilta on olla jättämättä kellarikomeroihin arvokasta tavaraa.

Kokenut poliisi keventää aihetta kuitenkin vinkillä, jossa toimitaan toisin päin.

– Taloyhtiöiden roskiksiin viedään paljon kaikkea, mitä sinne ei kuulu. Ne tavarat kannattaa jättää etummaiseksi kellarikomeroon, koska joku saattaa viedä ne pois sieltä.