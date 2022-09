Rikolliset ovat saaneet Turussa haltuunsa avaimen, jolla pääsee liikkumaan lähes jokaisen taloyhtiön tiloissa.

Lounais-Suomen poliisi tutkii Turussa avainvarkauksia. Turussa on tehty murtoja, joissa varas oli päässyt avaimilla kiinteistön yleisiin tiloihin. Kuvituskuva.

Lounais-Suomen poliisi tutkii Turussa avainvarkauksia, joissa rikolliset tahot ovat saaneet haltuunsa putkilukon avaimen, jonka avulla pääsee kerrostaloyhtiöiden putkisäiliöön. Putkisäiliöstä he saavat laitosavaimen, joka avaa pääsyn kiinteistön yleisiin tiloihin.

Laitosavainta tarvitsee esimerkiksi sähkömies päästäkseen kytkemään ja katkaisemaan sähköjä, lukemaan mittaritauluja. Laitosavaimia on myös muun muassa huoltomiehillä, teleasentajilla ja palomiehillä.

– Tämä on tullut hiljattain ilmi, asia on selvittelyssä, Lounais-Suomen poliisin tilannekeskuksesta kerrotaan Ilta-Sanomille.

Putkisäiliöiden avainten päätyminen rikollisiin käsiin paljastui tänä kesänä.

Tapauksesta uutisoi ensin Turun Sanomat.

Epäilykset laitosavainten varkauksista heräsivät, kun Turun parissa lähiöissä oli kiinteistöihin murtauduttu perinteisestä poikkeavalla tavalla.

Poliisin selvittelyssä on, miten laajaa tällainen rikollinen toiminta on ja miten kauan sitä on jatkunut.

Kun perinteiset murtomiehet tunkeutuvat sorkkarautojen avulla kiinteistön tiloihin, Turun murroissa varas oli päässyt avaimilla kiinteistön yleisiin tiloihin. Sorkkarautaa hän oli käyttänyt vasta, kun pyrki verkkokellariin.

– Se antoi aiheen olettaa, että varas on jostain saanut avaimen, jolla hän pääsee kiinteistön yleisiin tiloihin, Lukkotaitureiden toimitusjohtaja Jukka Järvinen kertoo.

Valvontakameroissa saattoi myöhemmin nähdä, että verkkokellareihin pyrkijät eivät olleet talon asukkaita, vaan että yleisissä tiloissa liikkui ulkopuolisia.

Järvinen sanoo, että murtautujat pyrkivät verkkokellareihin ja pyöräkellareihin.

Uutinen avainvarkaudesta on Järvisen mukaan synnyttänyt kaupungissa turhaa hysteriaa ja pelkoa siitä, että varkaat ovat saaneet haltuunsa yleisavaimen, jolla he pääsevät asuntoihin.

Kiinteistöjen asuntoihin ei laitosavaimilla kuitenkaan pääse.

Turussa tehdyissä murroissa murtautujat pyrkivät verkkokellareihin ja pyöräkellareihin. Arkistokuva.

Kun Turussa alkoi liikkua huhuja laitosavainten päätymisestä rikollisiin käsiin, rikosilmoituksen avainvarkaudesta teki Turun Energia. Siltä on vuosien varrella kadonnut pari laitosavainta.

Turku Energia Sähköverkot Oy toimitusjohtaja Tomi Toivonen kertoo, että energiayritys teki rikosilmoituksen siitä huolimatta, ettei ole edes tietoa siitä, onko murrot tehty Turun Energian avaimilla.

Epäilys kadonneista avaimista riitti ilmoituksen tekemiseen.

– Meillä on ainoastaan kahteen avaimeen poliisin kanssa tehty tutkimusta ja ne ovat kadonneet monta vuotta sitten.

Toivonen kertoo, että Turussa putkilukon avaimia on kaikkiaan 330 ja niistä puolet on Turku Energian hallussa.

Putkilukkojärjestelmä luotiin Turkuun vuosituhannen vaihteessa, kun kaupungissa haluttiin vähentää kiinteistöissä olevien putkilukkojen määrää ja panna kaksi toimijaa samaan putkilukkoon.

Järjestelmän perusti Turku Energia yhdessä Turun Puhelimen kanssa.

– Silloin lähti liikkeelle 330 avainta. Kymmenen vuotta oli patentti voimassa ja kymmeneen vuoteen se ei ole ollut voimassa.

Toimitusjohtaja Toivonen sanoo, että kadonnut avain tuskin löytyy koskaan, ellei kyseinen henkilö jää kiinni ja näytä avaimen numerosarjaa. Silloin avain voitaisiin yksilöidä.

Jos avain on kopio, avainta ja sen viimeistä virallista haltijaa ei voida enää yksilöidä.

Nyt kun avainten patentti ei ole enää voimassa, siitä saa helposti tehtyä kopioita. Kopion voi Toivosen mukaan tehdä melkein minkä tahansa marketin aulassa.

Kellarivarastoissa ei yleensä säilytetä arvotavaroita. Arkistokuva.

Toivonen sanoo, että ihmiset ovat oppineet, ettei kellareihin pidä jättää mitään sellaista, mistä ei halua päästä eroon.

Kellari­varkaiden tausta on sellainen, että heiltä tuskin saa korvauksia.

– Kellari­varastoista on vanhoja vaatteita ja talvi­urheilu­välineitä, niiden markkinat ovat kohtuullisen pienet. Samoilta kavereilta saattaa löytyä autoradioita ja vastaavia. Koetetaan saada seuraavan päivän rahan tarve tyydytettyä.

Putkilukkoihin murtautuminen ja laitosavaimen vohkiminen muuttuu Turussa koko ajan hankalammaksi.

Kaupungin kiinteistöissä ovat käynnissä muutostyöt, joissa mekaaniset avaimet poistuvat ja sähköiset järjestelmät tulevat tilalle.

Putkilukosta tulee nykyaikainen putkilo, joka toimii sähköisesti. Järjestelmää voidaan hallita etänä, putkilukkoon pääsyä voidaan rajoittaa ja pääsy järjestelmän käyttäjäksi tapahtuu reaaliajassa.