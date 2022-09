76 turkulaishevoselle annettiin pehmolelu – tutkijat löysivät selityksen erilaisiin reaktioihin

Muun muassa omistajien määrä vaikutti siihen, kuinka stressaantuneita hevoset testitilanteessa olivat.

Tuore Turun yliopistossa tehty tutkimus osoittaa, että yhden omistajan hevonen on vähemmän stressaantunut uusissa tilanteissa kuin hevonen, joka on jatkuvasti tekemisissä useiden ihmisten kanssa.

Turun ja Helsingin yliopiston sekä ranskalaisen INRAE of Nouzilly -yliopiston tutkijoista koostunut tutkijaryhmä tarkasteli hevosen ja ihmisen välistä vuorovaikutusta ja hevosten tapaa reagoida uusiin tilanteisiin. Tutkimuksessa oli mukana 76 yksityisomistuksessa olevaa harrastehevosta Turun alueelta.

Tutkimustuloksien mukaan hevonen voi suhtautua vastahakoisemmin uusiin tilanteisiin, jos sillä on useita ratsastajia tai kouluttajia, taustalla on lukuisia omistajanvaihdoksia tai hevonen on ollut nykyisellä omistajallaan vasta vähän aikaa.

Hevoset osallistuivat kahteen käyttäytymiskokeeseen, joissa havainnoitiin niiden reaktiota niille uusiin asioihin. Lisäksi tutkijat selvittivät, reagoiko hevonen eri tavalla, kun se kohtaa uuden esineen tutun omistajansa tai vieraan tutkijan kanssa.

Hevoset ohjattiin ensin kävelemään kahdella niille uudella alustalla, valkoisella pressulla ja pehmeällä peitolla. Yhdelle alustoista hevosen talutti omistaja, toiselle tutkija. Seuraavaksi omistaja tai tutkija esitteli hevosille niille uuden esineen, joka oli tässä tutkimuksessa pehmolelu. Hevoselle annettiin minuutti aikaa tutkia lelua vapaasti, ja sitten lelua pidellyt henkilö lähestyi hevosta ja yritti koskettaa lelulla hevosen kaulaa ja selkää.

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että hevoset, joilla on ollut lyhyt vuorovaikutussuhde omistajansa kanssa, ovat vastahakoisempia ja stressaantuneempia uusissa tilanteissa tai kohdatessaan vieraita esineitä tai alustoja, verrattuna hevosiin, jotka ovat olleet vähintään 6–8 vuotta samalla omistajalla.

Océane Liehrmann taluttaa hevosta vieraalle alustalle.

– Mielenkiintoista oli, että hevoset, jotka ovat tekemisissä vain oman omistajansa kanssa, olivat rauhallisimpia vierailla alustoilla ja sallivat lelulla koskettamisen. Hevoset, joiden kanssa työskentelee useampi eri henkilö, osoittivat enemmän stressin merkkejä testitilanteissa, väitöskirjatutkija ja tutkimuksen johtava kirjoittaja Océane Liehrmann Turun yliopiston biologian laitokselta kertoo.

Yli 17-vuotiaat hevoset kieltäytyivät muita useammin astumasta pressun tai peiton päälle, kun niille vieras ihminen talutti niitä. Omistajansa kanssa lähes jokainen näistä hevosista astui vieraalle alustalle.

– Vanhoilla hevosilla on usein huono näkö, ja on osoitettu, että ne saattavat tuntea enemmän ahdistusta tai jännitystä uusia ja vieraita asioita kohtaan kuin nuoret hevoset. Siksi vanhemmat hevoset usein kokevat olonsa turvallisemmaksi, kun ne kohtaavat itselleen vieraan alustan tutun ihmisen kanssa, Liehrmann kertoo.