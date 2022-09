Turun Jyrkkälässä syödään halvalla ja skeitataan.

Turun Jyrkkälä edustaa Suomea kilpailussa, jossa etsitään Pohjoismaiden parasta asuinaluetta. Jyrkkälä sijoittui viime vuonna valtakunnallisessa asukastyytyväisyyskyselyssä ykkössijalle.

Jyrkkälä on noin 1 300 asukkaan kerrostaloalue Turussa Härkämäen ja Suikkilan naapurissa. Alue on rakennettu vuosina 1968–1974, ja siellä on 17 kerrostaloa eli yli 600 asuntoa. Alueella on ollut aiemmin erittäin huono maine, joka on viime vuosina parantunut merkittävästi.

– Ehdokkuus merkitsee meille paljon. Jyrkkälällä oli aikoinaan huono maine, mutta olemme kehittäneet aluetta päämäärätietoisesti yhdessä asukkaiden kanssa. Viime vuonna Jyrkkälä sijoittui Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat ry:n (KOVA) valtakunnallisessa asukastyytyväisyyskyselyssä ykkössijalle, Kiinteistö Oy Jyrkkälänpolun toimitusjohtaja Lauri Ahonen kertoo tiedotteessa.

– Meillä on lähes sadan prosentin käyttöaste, ja vapautuvat asunnot täyttyvät heti.

Miten ongelmalähiö oikein muutettiin Suomen parhaaksi? Vastauksia on useita.

Vuosien 2014–2018 tehtiin mittava allianssikorjaushanke, jonka yhteydessä uusittiin kaikkien talojen julkisivut ikkunoineen, rakennettiin ilmanvaihtojärjestelmien lämmöntalteenottojärjestelmä ja asennettiin kahden talon päätyyn aurinkopaneeliseinät. Tämän jälkeen aluetta on kehitetty noin kolmella miljoonalla eurolla.

Lisäksi hankkeen yhteydessä rakennettiin kerhotiloja. Asukasdemokratiaa ja yhteisöllisyyttä on rakennettu yhdessä asukastoimikunnan ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

– Olemme viime vuosina ideoineet asukastoimikunnan kanssa alueen palveluntarjontaa ja rakentaneet muun muassa skeittikentän, ulkokuntosalin ja petankkikentän, Ahonen kertoo.

Alueella on lisäksi pizzeria, päivittäistavarakauppa ja kampaamo. Turun areena ja messukeskus sijaitsevat lähellä.

Turun A-Kilta järjestää asukastuvassa paljon toimintaa ja tarjoaa hävikkiraaka-aineista valmistettua aamiaista yhden euron ja lounasta 2,5 euron hintaan.

– Monille asukkaille, erityisesti senioreille, nämä saattavat olla päivän ainoita aterioita. Toiminnan piirissä asukkaat kohtaavat toisiaan ja yksinäisyys vähenee. Kun ihmiset oppivat tuntemaan naapurinsa, on helpompi lähteä mukaan myös muuhun toimintaan, esimeriksi asukaskokouksiin ja asukastoimikuntaan.

Jyrkkälässä on paljon perinteeksi muodostuneita tapahtumia, kuten Jyrkkälä-päivät, asukkaiden ja yhtiön henkilökunnan välinen vuosittainen petankkiottelu, lasten juoksukilpailut ja kolmannen sektorin toimijoiden järjestämät Jyrkkälän rastit. Asukastoimikunta järjestää kymmenestä kahteenkymmeneen tapahtumaa.

– Juttelin kerran erään lapsuutensa täällä viettäneen kanssa ja hän kertoi, kuinka aikoinaan häpesi kertoa kavereilleen, että asuu Jyrkkälässä. Se tuntui pahalta. Nyt olemme tehneet töitä sen eteen, ettei yhdenkään lapsen tai aikuisen tarvitsisi enää hävetä asuinpaikkaansa, vaan he voisivat päinvastoin olla ylpeitä siitä. Ehdokkuus tässä kilpailussa on hieno merkki siitä, että olemme onnistuneet, Ahonen sanoo.

Suomesta ehdokkaaksi asettui kuusi asuinaluetta, jotka kukin tekivät minuutin mittaisen esittelyvideon. KOVA:n nimeämä raati valitsi Jyrkkälän edustamaan Suomea. Pohjoismaisen kilpailun järjestää NBO, joka on yleishyödyllisten ja voittoa tavoittelemattomien asuntoyhtiöiden pohjoismainen kattojärjestö.

Voittajan valinta tehdään 8. syyskuuta. Valinnassa kiinnitetään huomiota siihen, missä määrin ihmiset, arkkitehtuuri, toiminta ja luonto luovat yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta sekä rakentavat turvallisuuden ja hyvinvoinnin tunnetta.