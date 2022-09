Jalkapalloileva Simo-sonni katosi yhtäkkiä aitauksesta – omistajaa odotti metsässä traaginen näky

Kesy, rapsutuksista nauttiva Simo-sonni yritti todennäköisesti pelastaa ystävänsä. Omistajat aikovat seuraavaksi totuttaa fiksun sonnin ratsastamiseen.

Yläne

Lauma seisoo aivan laitumen toisessa päässä, kun Eero Toikka ja Niina Manninen tervehtivät sen neljää hevosta ja muusta laumasta selvästi erottuvaa sonnia, arviolta 800-kiloista Simoa.

Suomen tunnetuin sonni Simosta tuli jo vuonna 2019, kun se otti hatkat seitsemän kilometrin päässä sijaitsevalta kotitilaltaan juuri ennen teuraalle joutumista ja päätyi nykyisten omistajiensa tiluksille.

Reilut kolme vuotta myöhemmin Simosta on tullut kesy rapsuteltava, joka syö kädestä paikallista Rostenin siemennäkkäriä ja yläneläisten lahjoittamia omenoita – kauniissa rivissä Artun, Allin, Topin ja Iiron kanssa.

Simon laumaan kuuluu neljä hevosta. Niillä on tarkka hierarkia, jossa Simo on kolmantena.

Simo tietää, että jotain on tekeillä, kun laitumelle tulee sille vieraita tyyppejä.

Ilta-Sanomat kävi tervehtimässä sympaattista sonnia viimeksi puolitoista vuotta sitten. Silloin isäntä Eero Toikka toivoi, että Simolle löytyisi pallo leikittäväksi. Toive toteutui, ja Simo saa nyt huvittaa itseään punaisella, mukavasti sarveen mahtuvalla muovipallolla.

– Kyllä se (pallo) vaati hiukan totuttelua. Oltiin kerran lanaamassa peltoa, kun Simo innostui pelaamisesta, Niina Manninen muistelee.

– Ensin pitää aina hoitaa rapsutukset, ja vasta sitten Simo saattaa innostua leikkimään.

Massiivisen sonnin peliliikkeet ovat verrattain hitaita. Pallo nousee kuitenkin komeasti ilmaan.

– Välillä Simo pyörittää palloa pään päällä, kun se ei lähde heti pois sarvesta, Toikka kertoo.

– Se tietää, että jotain on nyt tekeillä. Eilen oli parempi pelipäivä, Manninen lisää, kun sonni ei rohkaisusta huolimatta suostu tekemään pitkää pallonäytöstä kuvaajalle.

Aina eivät palloleikit huvita, etenkin, jos niitä yritetään saada tallennettua kameralle.

Hiukan voi heitellä, kun kuvaajan silmä (melkein) välttää.

Simo ei ole innostunut ainoastaan pallosta, sillä myös heinäpaalit ovat saaneet sen liikkeelle.

– Etukuormaaja paaleineen lähti ylöspäin, kun toin paaleja pellolle. Simo tuli vähän auttamaan, Toikka kertoo.

Myös toinen kone on saanut Simoon vauhtia.

– Simo innostui, kun ajettiin mönkijällä laitumella. Laukkasi perässä ja ajoi takaa mönkijää. Totesin, että traktorilla on ehkä turvallisempi mennä, Manninen sanoo.

Simo ja hevoset vietiin kesälaitumelle kesäkuun alussa. Yhteiselo on sujunut leppoisasti, mutta vielä keväällä niin ei ollut. Lauman uusin tulokas, entinen ravuri Topi on aiheuttanut Simolle päänvaivaa – kirjaimellisesti.

– Simo on seivästänyt Topin muutaman kerran, mutta se on ollut kyllä itseaiheutettua. Kun Simo on seissyt jossain, Topi on tullut siihen vähän potkimaan. Ei ole ihme, että toinen antaa sarvea.

Toikka ja Manninen käyvät laitumella vähintään kahdesti päivässä juottamassa hevoset ja jakamassa rapsutuksia.

Topi erotettiin aluksi omaan aitaukseensa, mutta kun välilanka oli pari kertaa revitty irti, Manninen päätti pitää elikot samassa paikassa, kävi miten kävi.

– Nyt ei ole tapahtunut puoleen vuoteen mitään.

Simolla on talon pihapiirissä omat suosikkinsa – ja inhokkinsa. Esimerkiksi 34-vuotiasta ponirouvaa Pöröä se ei siedä.

– Syy on todennäköisesti värissä. Vaaleanruskea väri on Simolle punainen vaate. Se on syntynyt mustassa porukassa ja on nyt tummien hevosten kanssa.

Simo menetti jokin aika sitten hyvän kaverinsa traagisesti. Toikka ja Manninen ovat kuitenkin vakuuttuneita, että sonni teki kaikkensa pelastaakseen sen.

– Olimme poissa kotoa ja kun palasimme, Simo oli poistunut aitauksesta. Se oli tuolla mäessä. Sitten huomasimme, että kukko on poissa. Arvelimme, että kettu on vienyt, ja pellon reunasta löytyi sulkia. Lähdin seuraamaan jälkiä metsään ja löysin paikan, jossa kukko oli päässyt hengestään, Toikka kertoo.

– Siellä oli myös sonninjälkiä, joten olisiko Simo lähtenyt ajamaan kettua takaa. Ne olivat hyviä kavereita kukon kanssa, ja se sai syödä Simon astiasta.

Pihapiirissä asuu Tintti-poni (vas.) ja Sokeri-aasi.

Omistajien kahdesta koirasta Teppo oli Simolle Friidua mieleisempi. Mutta nyt Teppoa ei enää ole, sillä saksanpaimenkoira jouduttiin lopettamaan puolitoista viikkoa sitten. Uusi mahdollinen kaveri on kuitenkin Simolle luvassa.

– Meille tulee saksanpaimenkoiran pentu Martti, Manninen kertoo.

Pihapiirissä on jouduttu tulemaan kesä toimeen myös ilman Daniel-aasin ja tämän jälkeläisen Daruden huutoa.

– Ne ovat Kuralan kartanolla maisemanhoitajina. Danielille etsitään edelleen morsianta, Manninen vinkkaa.

Simo-sonni vietti hiljattain kuusivuotissynttäreitä. Toikka kokeili jotain ennennäkemätöntä synttäreiden kunniaksi. Simo oli asettunut sopivasti lava-auton viereen, ja Toikka hyppäsi sonnin selkään.

– Kun tilaisuus tuli, en ajatellut mitään. Sitten aloin kaivaa puhelinta esiin, mutta ei siinä ehditty mitään sommitella. Simo kuuli kännykän naksauksen ja katsoi taakseen, joten minun oli parempi loikata pois. Ei tässä iässä ruveta odottamaan, pysyykö selässä.

Ratsastuksesta jäi muistoksi tämä hätäinen otos Simon selästä.

Toikka ja Manninen kuitenkin pohtivat, että Simon voisi ottaa ratsastuslenkeille mukaan, kun se seuraa hevosia niin sujuvasti laitumelle mentäessä.

– Voisi ommella painavan säkin ja laittaa sen Simon selkään, että näkisi mitä se tuumii. Se kulkisi perässä ihan hyvin, kun ratsastetaan. Mutta autoa ei saisi tulla vastaan. Jos tulija ei jarruta, auton kyljessä on pellit lommossa koko matkalta.

Toikalta ja Manniselta kysellään usein Simon kuulumisia, ja onpa paikalle eksynyt tasaisin väliajoin turistejakin.

– Esimerkiksi elokuun alussa tuli pyöräilijöitä, jotka kyselivät, onko tämä se Simon paikka. He olivat yötä leirintäalueella, ja sieltä oli sanottu, että Simo on täällä. He tulivat laitumelle illalla mukaan auton lavalla. Se oli heille elämys, ja he aikoivat tulla uudestaankin.

Toikka ja Manninen ovat päivätöissä muualla, joten varsinaista maatilamatkailukohdetta ei Simon ympärille ole luvassa – ainakaan vielä.

– Olen tehnyt vähän selvityksiä, millaisia tukia siihen saisi. Olisin mielelläni sellainen pehtoori kuin Farmi Suomi -sarjassa, Toikka naurahtaa.

– Se vaatisi kuitenkin majoitustiloja. Vieraat tulisivat viikonloppuisin, ja silloin minulla on keikkoja, pitopalveluyritystä pyörittävä Manninen sanoo.

Friidu ja Sokeri saavat pian uuden kaverin, kun kotiin muuttaa saksanpaimenkoiranpentu Martti.

Majoituspalvelu olisi toki myös kustannuskysymys, sillä hinnat ovat nousseet, mikä tuntuu myös tilallisten kukkarossa – vaikkeivät he varsinaisia maanviljelijöitä olekaan.

– Meillä on ennen ollut täällä muiden hevosia, mutta nyt täytyy aika tarkkaan laskea, että saako edes omia ruokittua, Manninen kertoo.

– En olisi uskonut jokin aika sitten, että joudun miettimään, minkä traktorin käynnistän. Polttoaineen hinta on noussut niin paljon, että täytyy lähteä mahdollisimman pienellä vehkeellä liikkeelle. Voin vain kuvitella, mitä se on maanviljelijöille, Toikka sanoo.

Moni on toivonut Simosta enemmän päivityksiä sosiaaliseen mediaan. Erityinen sonni saisi Instagramissa varmasti nopeasti tuhansia seuraajia. Manninen ja Toikka jättävät kuitenkin somettamisen suosiolla muille.

– Ajan kuudelta aamulla Turkuun töihin, tulen kolmen aikaan ja sen jälkeen teen kaikki työt täällä. Sitten kello onkin jo kymmenen, niin missä välissä? Toikka naurahtaa.

– Eikä tuo Simo ole ihan sellainen kaveri, jonka viereen vain mennään ja räpsitään kuvia.