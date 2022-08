Turun kirjamessujen ohjelmajohtaja Vilja-Tuulia Huotarinen otti kantaa keskusteluun, jonka WSOY:n influenssereille suunnattu kirjoituskurssi herätti.

Suomen suurin kustantaja WSOY ilmoitti viime viikolla järjestävänsä ilmaisen kirjoituskurssin somevaikuttajille eli influenssereille.

Helsingin Sanomien ensimmäisenä uutisoimassa projektissa on mukana 11 kurssille erikseen kutsuttua vaikuttajaa, jotka tapaavat kirjoittamisen opettajan Taija Tuomisen muutaman kerran vuodessa.

Uutista ei otettu kirjallisuuspiireissä vastaan pelkästään positiivisesti, vaikka kurssilaisille ei ole missään vaiheessa luvattu varmaa kustannussopimusta.

Kirjailija Koko Hubara nosti aiheen kriittisesti esiin sosiaalisessa mediassa ja kertoi saaneensa kirjallisuusalalla toimivilta ihmisiltä pöyristyneitä viestejä aiheesta.

– Minun näkökulmastani se kaventaa kirjallisuutta, että kirjailijoita valitaan olemassa olevan yleisön perusteella sen sijaan, että etsittäisiin taitavia kirjoittajia ja tarinoita, hän kertoi Ylelle.

Asiasta heräsi keskustelu myös kirjoittajien foorumeilla. Osa kommenteista oli kitkeriä, ja niissä kritisoitiin esimerkiksi influenssereiden ”ohituskaistaa” kirjailijuuteen. Osalla riitti ymmärrystä kustantamon toimintaan ja osa toivoi, että tällainen projekti kasvattaisi ihmisten kiinnostusta kirjallisuuteen.

Vuosittain noin 20 000 kirjallisuuden ystävää Turun messukeskukseen tuova Turun kirjamessut julkaisi maanantaina ohjelmistonsa. Kirjamessuja vietetään syys–lokakuun vaihteessa. Mukana on noin 800 esiintyjää, joista suurin osa kirjailijoita.

Jenni Haukion saappaisiin ohjelmajohtajaksi hypännyt kirjailija Vilja-Tuulia Huotarinen on tietoinen keskustelusta, jonka vaikuttajien kirjoituskurssi on herättänyt.

Hänellä on aiheeseen yksiselitteinen näkemys:

– Toivotan erittäin lämpimästi influensserit kirjoittamaan kirjoja. Kirjallisuutta on niin monenlaista, että kyllä mukaan mahtuu.

Hän pitää keskustelun heräämistä hyvänä asiana, sillä keskustelu ei ole koskaan turhaa. Se voi hänen mukaansa selkiyttää asioita.

– Ja se voi myös saada sisuuntumaan: minähän kirjoitan sen kirjan, hän sanoo.

Yksi keskustelun teemoista on ollut se, kuka saa ja kenen kannattaa kirjoittaa. Huotarisen mielestä rajoituksia ei pitäisi olla.

– Jos taiteelle on yritetty laittaa portinvartijoita, ne on aina tavalla tai toisella ajan saatossa kaadettu. Se ei toimi taiteessa. Kaunokirjallisuus kasvaa sitä kautta, että tulee uusia tapoja tehdä kaunokirjallisuutta.

Hän ei näe, että kirjallisuus olisi suljettu tila vain harvoille ja valituille.

– Kirjamessut on eräänlainen huone, jonne on tietty määrä paikkoja. Mutta sitten tulee seuraava vuosi ja seuraavat henkilöt niille paikoille.

Huotarinen arvostaa jokaista, joka on saanut kirjoitettua kirjan, sillä se on iso työ.

– Kunnia sille, joka on tehnyt sen työn. On eri asia, kuka siitä tykkää, sillä lukijahan on lahjomaton. Mutta en lähtisi arvioimaan kirjaa tekemisvaiheessa tekijän perusteella.

Keskustelussa on esitetty väitteitä, että somevaikuttajien ja muiden julkisuuden henkilöiden kirjojen takana olisi haamukirjoittaja, joka tekee kirjoitustyön. Sen jälkeen kanteen painetaan yleisön tunteman henkilön nimi. Huotarinen tyrmää väitteen.

– Suomessa on niin pienet kirjamarkkinat, että täällä ei lyödä rahoiksi edes bestsellereillä. Tuollaisten systeemien kehittäminen kuuluu isompiin ympyröihin, hän sanoo.