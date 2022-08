Vaikka Jenni Haukio oli päättänyt teeman, uusi ohjelmajohtaja Vilja-Tuulia Huotarinen sai muovata ohjelmasta mieleisensä.

Syys–lokakuun vaihteessa pidettävien Turun kirjamessujen ohjelmisto julkaistiin maanantaina. Messujen teema on tänä vuonna kuvataiteet, ja se on alkuvuodesta väistyneen ohjelmajohtajan Jenni Haukion käsialaa.

Julkistamistilaisuudessa oli paikalla hänen manttelinperijänsä, kirjailija Vilja-Tuulia Huotarinen.

Vaikka teema oli päätetty jo aiemmin, uudella ohjelmajohtajalla oli paljon valtaa siihen, miten teema näkyy kirjamessuilla.

– Ohjelma on kokonaan minun käsialaani, hän kertoo.

Kolmipäiväisten messujen tarjonta on jälleen runsas. Mukana on noin 800 esiintyjää ja 100 näytteilleasettajaa, ja lavalla nähdään lähes kaikki Suomen tämän hetken tunnetuimmat kirjailijat. Tapahtuman isoin nimi on etäyhteydellä sunnuntaina esiintyvä, palkittu yhdysvaltalaiskirjailija Joyce Carol Oates.

Jenni Haukio ilmoitti tammikuussa jättävänsä paikkansa ohjelmajohtajana ja siirtyvänsä uusiin haasteisiin. Ilmoitusta pidettiin hienoisena yllätyksenä myös työkavereiden keskuudessa.

Huotarinen paljastaa, että juuri Haukio halusi hänet seuraajakseen.

– Olin Jenni Haukion headhunting eli olin valittu, hän nauraa.

Turun kirjamessujen ohjelmajohtaja Vilja-Tuulia Huotarinen ei ota paineita Jenni Haukion suurista saappaista.

Ensimmäisenä Huotariselle soitti Turun messukeskuksen johtaja, joka kysyi häntä virallisesti pestiin. Sen jälkeen Huotarinen puhui puhelimessa Haukion kanssa.

– En muista ihan sanatarkasti, mutta hän sanoi jotenkin niin, että ”Siinähän on sitten tosi paljon hommaa”. Hän oli rehellinen. Tässä on paljon muutakin kuin ohjelman valinta. En edes vielä tiedä kaikkia asioita, jotka tähän liittyvät.

Huotarinen kertoo miettineensä hetken, ottaako pestin vastaan. Hän oli työstämässä uusinta kirjaansa Drive-in, joka ilmestyy pian.

– Olin järkyttynyt (työtarjouksesta) ja samalla tyytyväinen. Olen päätoiminen kirjailija, joten ajattelin sitä ensin ja sen jälkeen sanoin kyllä.

Haukion pesti on tuonut paljon näkyvyyttä ja mediahuomiota tapahtumalle. Myös Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vieraili messuilla ja istui auditorion portailla, kun katsomo oli täynnä Haukion esiintyessä.

Uusi ohjelmajohtaja ei ole ottanut paineita suurista saappaista.

– En osaa vielä jännittää. Ehkä herään messujen jälkeisenä aamuna ja mietin, kuinka kävi ja miltä tuntuu.

– Ihmiset ovat hyvin liikkeellä. He haluavat löytää merkityksiä, ja kirjamessut on iso kohtaamispaikka. En osaa kuvitella, että väki vähenisi.

Huotarinen on kaikin puolin tyytyväinen siihen, millainen tämän vuoden ohjelmasta muodostui.

– Olen ylpein siitä, että ohjelma on runsas ja niin moni mahtui mukaan. Paljon jäi pois, mutta ei mitään, jonka ehdottomasti halunnut.