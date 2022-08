Erojupakka on jumittanut lakiryteikössä jo kolmatta vuotta. Seuraavien kuukausien aikana selviää, myöntääkö korkein oikeus asiassa valitusluvan.

Koivujen avioeroasia on ollut vireillä helmikuusta 2020 lähtien.

Entinen NHL-tähti Mikko Koivu, 39, on pyytänyt korkeimmasta oikeudesta (KKO) valituslupaa avioerojupakassaan. Valituslupahakemus on saapunut korkeimpaan oikeuteen elokuun alussa.

Kyse on nyt viimeisestä oikeudellisesta oljenkorresta kiekkotähden kotimaan kamaralla, sillä alemmissa oikeusasteissa asian käsittely ei ole sujunut Koivun toivomalla tavalla.

Mikko Koivu pyytää KKO:ta kumoamaan Turun hovioikeuden toukokuisen päätöksen, jolla hovioikeus piti Varsinais-Suomen käräjäoikeuden tuomion voimassa.

Sekä käräjä- että hovioikeus ovat aiemmin katsoneet, ettei Koivulle ja Helena-vaimolle voi myöntää avioeroa Suomessa, koska heidän kotipaikkansa on Suomen sijaan ollut Yhdysvalloissa.

Koivun mielestä käsitys on virheellinen ja kotimaa on Suomi. Perheen asumisjärjestelyt ovat Koivun mukaan perustuneet yksinomaan hänen NHL-peliuransa ympärille.

Perhe on tullut aina pelikauden jälkeen Suomeen kesänviettoon ja palannut Yhdysvaltoihin syksyllä uuden pelikauden ja koulujen alkaessa.

– Kuten käräjäoikeudelle ja hovioikeudelle on esitetty, valittaja on Suomen kansalainen, suurin osa hänen sukulaisistaan ja ystävistään asuvat Suomessa, valittajalla on koko Yhdysvalloissa oleskelunsa ajan ollut Suomessa pysyvä ja yksin omassa ja perheensä käytössä ollut asunto sekä myös vapaa-ajan asunto, valituslupahakemuksessa kirjelmöidään.

Mikko ja Helena Koivu vuonna 2016. Pari avioitui kahta vuotta aiemmin.

Koivun mukaan sekä hänen että Helena-vaimon alkuperäisenä tarkoituksena on ollut ”oleskella” Yhdysvalloissa ainoastaan Koivun peliuran ajan ja sen jälkeen palata Suomeen.

– Ainoa erimielisyys puolisoiden välillä asumiseen liittyen on ollut kysymys siitä, tulevatko Koivut asumaan lopulta Helsingin vai Turun alueella, valituksessa kerrotaan.

OikeusSAAGAN juuret ulottuvat peräti 2,5 vuoden taakse, jolloin turkulaislähtöinen Koivu jätti avioerohakemuksen Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen.

Tuolloin elettiin vuoden 2020 helmikuun alkua.

Hän katsoi vakituisen asuinpaikkansa olevan Turussa sijaitseva, perheen vakinaisessa asuinkäytössä oleva asunto.

Toinen, vastaavanlainen paikka löytyy Yhdysvaltain Minnesotasta, jonne perhe on jäänyt Koivun NHL-uran jälkeen. Columbus Blue Jacketsin keskushyökkääjänä vaikuttanut Koivu ilmoitti peliuransa lopettamisesta viime vuoden helmikuussa.

Hovioikeus katsoi toukokuisessa ratkaisussaan, että perhe oli asunut osan vuodesta Suomessa ja heidän ihmissuhteensa kytkeytyivät vahvasti Suomeen.

Näyttöä siitä, että Koivun asuinpaikka olisi pysynyt Suomessa tai siirtynyt jossakin vaiheessa Suomeen, ei hovioikeuden mukaan kuitenkaan ollut.

Koivu perustelee KKO:n valituslupahakemuksessaan, ettei hovioikeus arvioinut asiaa oikeudellisesti riittävällä tavalla, koska asiasta ei järjestetty pääkäsittelyä eikä hänen suullista todisteluaan otettu vastaan.

Seuraavaksi luvassa on kuukausien odotus, sillä valituslupa-asioita käsitellään KKO:ssa keskimäärin neljästä kuuteen kuukautta.

Vasta sen jälkeen selviää, ottaako korkein oikeus avioeroasian käsittelyynsä. Jos valituslupa heltiää, itse asian käsittelyssä voi vierähtää jopa puolitoista vuotta.

Jos korkein oikeus ei myönnä valituslupaa, voimaan jää hovioikeuden päätös.

Saagaa mutkistaa osaltaan se, että myös Helena Koivu on saattanut avioeroasian aikanaan vireille tuomioistuimessa Yhdysvaltain Minnesotassa. Vaimon mukaan perheen kotipaikka on aina ollut Yhdysvalloissa.

Eroasia saanee siis vielä jatkoa tältä osin.