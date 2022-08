Turussa on nyt 37 uutta kukkapeltoa ilahduttamassa kansalaisia. Dosentti Kari Kaunisto arvostelee valintoja, joita peltoja kylväessä on tehty.

Lenkkeilevä nainen hymyilee mennessään ohi.

– Täytyy paluumatkalla pysähtyä, hän sanoo.

Hymyn aihe on Kastussa sijaitseva kukkapelto, jonka sininen, punainen, valkoinen ja keltainen väriloisto on tarkoitettu kaiken kansan iloksi – vaikkapa ihan omaan maljakkoon asti.

Osa pelloista on komeilla maisemapaikoilla.

Turussa on kesäkuussa muutettu 22 hehtaaria joutomaata kukkapelloiksi. Maisemakukkaseosta kylvettiin 37 pellolle ympäri kaupunkia.

– Kukkapeltoja on ollut aiemmin vähemmän, mutta niitä on lisätty, koska niitä on toivottu niin paljon, maatilaintarkastaja Timo Sirkiä kertoo.

Kaikki pellot sijaitsevat isoilla asuinalueilla, eri ilmansuuntiin Turun keskustasta.

– Paikat ovat pyöräteiden ja kävelyteiden varsilla sekä näköalapaikoilla niin, että ihmisten on helppo nähdä pellot ja päästä niihin.

Pelloille on kylvetty 12:ta eri kukkaa, muun muassa ruiskaunokkia, kruununpäivänkakkaraa ja auringonkukkaa.

– Se on maisemakukkaseos, lajeja, jotka kukkivat hyvin ja sopivat tähän tilanteeseen, Sirkiä perustelee.

Pioniunikko on näyttävä kukka.

Turun kaupunki kertoi tiedotteessa, että ”kukkia on kylvetty asukkaiden silmäniloksi ja pölyttäjien pelastukseksi”.

Hyönteistutkijalla on kuitenkin kaksijakoinen mielipide asiaan. Dosentti Kari Kaunisto Turun yliopiston Biodiversiteettiyksiköstä on iloinen, että kukkapeltoja tehdään, mutta Turun kukkapellot eivät ole aivan optimaalisia hyönteiskannalle.

– Tämä on aika monisyinen juttu. Kukkakedot, niityt ja erilaiset perinnebiotoopit ovat äärimmäisen uhanalaisia, ja niissä on valtava määrä lajistoa. Kukkalajisto on kuitenkin aika oleellinen asia, hän sanoo.

Auringonkukkia on kasvanut joka kesä vuosikymmenten ajan Ruissalossa.

Osa Turun kukkapeltojen lajeista tarjoaa pölyttäjähyönteisille ravintoa eli mettä, mutta ainesta olisi parempaankin.

– Nämä ovat suurimmaksi osaksi yksivuotisia vieraslajeja, toki näyttäviä kasveja. Samalla vaivalla voitaisiin istuttaa luonnonvaraisia kasveja. Ero on siinä, että luonnonvaraiset kasvit ovat kehittyneet täällä pitkien aikojen kuluessa. Samalla on kehittynyt paljon hyönteislajeja, jotka pystyvät hyödyntämään niitä. Osa käyttää siitepölyä, osa kukkanuppua, lehtiä tai juuria.

– Jos tuodaan alun perin Pohjois-Amerikasta kotoisin olevaa auringonkukkaa pelloille, sitä hyödyntämään kehittyneitä lajeja ei juuri ole täällä. Hyönteisnäkökulmasta näkisin mieluummin siis luonnonkukkakedon. Biodiversiteettimäärä voisi olla tuhatkertainen.

Kaunisto näkeekin hienon mahdollisuuden istuttaa jatkossa monivuotisia kotoperäisiä kasveja, kuten vaikkapa multaisille alueille mäkimeiramia tai hajuruohoa, tai santaisille kentille ajuruohoa. Lajeja meillä on satoja. Luonnonvaraiset lajit eivät ole usein niin vaativia kuin ulkomaiset serkkunsa.

– Tuontikasvit eivät ole kehittyneet pärjäämään näissä olosuhteissa. Ne tarvitsevat usein kastelua ja ylläpitoa menestyäkseen. Sen sijaan luonnonvaraisten kukkien niitty voisi rehottaa samalla paikalla pienemmillä kustannuksilla.

Juuri ilmastoa on syyttäminen siitä, että viime vuonna kukkapellot eivät menestyneet kovin hyvin Turussa.

– Viime vuonna kuivuus teki tepposet, eivätkä siemenet lähteneet itämään, Sirkiä kertoo.

Sirkiän mukaan kukkapeltojen tekemisessä ajateltiin ennen kaikkea maisemallisia asioita.

– Ihmiset ovat olleet tässä etusijalla, mutta kyllä pörriäisiäkin on ajateltu, hän kommentoi.

Maloppi kukkii jo Turussa.

Miksi pörriäisiä pitäisi ylipäänsä ajatella?

Esimerkiksi siksi, että ihmisten olemassaolo tällä pallolla riippuu niistä.

– Pölyttäjähyönteiset ovat äärimmäisen tärkeitä koko ihmiskunnan olemassaololle. 70 sadasta maailman tärkeimmästä viljelykasvista on hyönteispölytteisiä tai ainakin osittain niistä riippuvaisia. Jos yhdenkin sato sakkaa, seuraa miljardien tappiot ja paljon kuolemaa. Maapallo ei pysyisi montaa kuukautta elinkelpoisena, jos täällä ei olisi hyönteisten ja muiden selkärangattomien tuottamia ”ekosysteemipalveluita”, Kaunisto sanoo.

– Hyönteiset myös kierrättävät ravinteita, osallistuvat kasvien siementen levittämiseen ja ovat itse tärkeää ravintoa hyönteissyöjille.

Sirkiä vahvistaa, että kukkapeltoja nähdään Turussa seuraavinakin vuosina.

– Niistä on tykätty todella paljon ja annettu palautetta. Juuri eilen ajelin ja katselin, että oli paljon ihmisiä keräämässä kukkia.

Kukkapeltoja on tehtailtu muissakin kaupungeissa, joskaan ei tässä laajuudessa. Niille on tilausta jatkossakin – ainakin pörriäisten näkökulmasta.

– Olisi erittäin tärkeää, että erilaisille joutomaille saataisiin ketoja ja niittyjä. Siten saataisiin osaltaan helpotettua biodiversiteetin ahdinkoa ja hyönteiskadon kiihtymistä, Kaunisto sanoo.

Pörriäisillä on Turussa juhlat vielä viikkokaupalla, sillä kukkapellot ovat vasta saavuttamassa parhaan loistonsa.

– Nyt on saatu vettä ja lämpöolosuhteet ovat kohdillaan, joten pellot alkavat olla parhaimmillaan – ja kukkivat vielä monta viikkoa, Sirkiä lupaa.