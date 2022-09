Turun palo tuhosi syyskuussa 1827 kolme neljäsosaa kauppakaupungista. Siitä uutisoitiin ympäri maailmaa, osin myös virheellisesti.

Raunioiden keskeltä ei enää voinut tunnistaa sitä kaupunkia, joka oli vielä vuorokautta aikaisemmin ollut vilkas ja eloisa. Jättiläismäisen hiilloksen keskeltä, savupilven seasta, leimahteli vielä silloin tällöin pahaenteisiä liekkejä kohti korkeuksia. Valtaosa kaupungin rakennuksista oli tuhkana. Ihmishenkiä oli menetetty, ja kodittomat miettivät murhemielin, miten selviytyisivät tulevasta talvesta.

Näin kulttuurihistorian professori Hannu Salmi kuvaa Suomen historian yhden suurimman katastrofin jälkiä juuri ilmestyneessä kirjassaan Tunteiden palo – Turku liekeissä 1827 (Otava).

Nykyihmisen on vaikeaa käsittää sitä tragediaa, joka kohtasi Turkua 4. syyskuuta 195 vuotta sitten, mutta Salmi menee tuohon kohtalokkaaseen päivään niiden kautta, jotka sen kokivat. Ääneen pääsevät muun muassa kulttuuripersoona Nils Henrik Pinello, lääkäri Immanuel Ilmoni, kirjailija Fredrika Tengström (myöh. Runeberg) ja monet muut, joiden järkyttävät kokemukset ovat löytyneet ikuistettuina kirjeisiin ja päiväkirjoihin.

Kauppias Carl Gustaf Hellmanin navetan ylisiltä Aninkaistenmäen laelta alkunsa saanut palo tuhosi lähes 2 500 rakennusta – kolme neljäsosaa koko kaupungin rakennuskannasta – ja jätti 11 000 ihmistä vaille kotia. Tärkeä osa kulttuurihistoriaa katosi savuna ilmaan, muun muassa Turun akatemian 40 000 nidettä käsittänyt kirjakokoelma.

Tulipalo Turussa -teos kuvaa sammuttajien epätoivoisia yrityksiä pelastaa kaupunki.

Salmi muistaa, kuinka kertomus ja kuvat palosta jäivät ympäristöopin kirjasta hänelle lapsena mieleen niin, että liekit tulivat uniin asti. Hän aloitti mittavan määrän lähteitä käsittävän kirjan tutkimusosuuden jo 20 vuotta sitten.

– Tutkimus ei ole ollut yhtäjaksoista, ja olen kirjoittanut aiheesta lyhyempiä tekstejä. Kirjan kirjoitustyö oli kuitenkin intensiivistä, sillä aloitin syyskuussa ja sain käsikirjoituksen valmiiksi maaliskuussa, Salmi kertoo.

Vaikka kyseessä on yksi Suomen historian suurimmista katastrofeista, edellinen tietokirja aiheesta on historiantuntija Svante Dahlströmin rakennushistoriaan keskittyvä väitöskirja vuodelta 1929. Salmi otti erilaisen lähestymistavan.

– Aiheenani ovat tunteet ja kokemukset. Pyrin astumaan katastrofin keskelle ja rakentamaan tarinaa siitä käsin, henkilöiden kautta. Halusin kertoa palon aikalaisten silmin. Tietysti lähteet vaikuttivat siihen, ketä ja miten voin seurata. Tiedonmurusia oli valtavasti.

J. G. Wallenius merkitsi vuonna 1827 tuhoutuneet tontit harmaalla Johan Tillbergin vuoden 1808 karttaan.

Turun palo oli ensimmäinen suomalainen kansainvälisesti levinnyt uutinen. Uutisoinnin laajuus hämmästytti myös tutkijaa.

– Suomalainen lehdistö oli lapsenkengissä, mutta muualla lehdistö eli valtavaa nousukautta. Olen paikantanut 50 uutista Turun palosta ympäri Eurooppaa, ja tapahtuma uutisoitiin myös Yhdysvalloissa ja Australiassa.

Näistä uutisoinneista löytyy kuitenkin myös asiavirheitä. Paloon etsittiin syyllistä oikeusistunnossa asti, mutta sellaista ei löytynyt. Palon aloitti todennäköisesti naapuritalon piipusta lentänyt kipinä, joka sytytti kuivat heinät. Kansalaisten keskuudessa pysyi kuitenkin virheellinen käsitys, että syypää olisi talia keittänyt palvelustyttö.

– Tutkimuksessani tuli vahvasti esiin huhujen merkitys ja miten syyllisyys kohdistui palvelijoihin jopa siinä määrin, että se päätyi sanomalehtien kautta maailmalle. Huhun muuttumista totuudeksi ei ole kuvattu aiemmissa tutkimuksissa, Salmi kertoo.

Kulttuurihistorian professori Hannu Salmi on tutkinut Turun paloa kaksi vuosikymmentä.

Turun palo ei ollut ainoastaan tulipalo, vaan Salmen mukaan sen voi määritellä myös ilmastolliseksi tapahtumaksi, joka kaipaisi lisää tutkimista.

– Siinä purkautui energiaa käsittämättömän paljon. Turun ylle kohosi pyrocumuluspilvi, kun kuuma ilmavirtaus nousi kohti korkeuksia. Roskaa, kuten palaneiden papereiden tuhkaa, kirjojen ja liinavaatteiden riekaleita, satoi kymmenien kilometrien päähän kaupungista.

Kirjailija Zachris Topelius muistaa todistaneensa lapsena kummallista näkyä taivaanrannassa Uusikaarlepyyssä, 342 kilometriä Turusta:

Katseet kääntyivät osoitettuun suuntaan, ja todellakin kaukana taivaanrannassa näkyi eriskummallisen näköinen pilvi: Epämääräisen värisen tumman keskuksen ympärille kiertyi vaaleampi reuna, jolla oli harvinainen kalpeanpunainen loisto.

Alue on piirretty modernin kartan päälle usean eri karttalähteen perusteella. Kartta ei siis ole täysin eksakti.

Salmi uskoo, että Turun palo oli monen epäonnisen sattuman summa.

– Kipinä sattui lentämään, Tampereen markkinoiden vuoksi oli vähemmän sammutusväkeä kuin normaalisti ja tyyni ilma muuttui illan aikana myrskyksi, joka vei palon kohti vanhaa keskustaa.

– Onni oli se, että palo syttyi illalla ihmisten ollessa vielä hereillä. Jos palo olisi syttynyt myöhemmin, ihmisuhreja olisi ollut enemmän.

Palo vaati tiettävästi 17 asukkaan hengen. Pari sataa ihmistä loukkaantui.

Salmen mukaan itse kauppias Hellman oli ollut huolissaan alueen paloturvallisuudesta. Kenties katastrofi olisi siis ollut estettävissä.

– Jo 1700-luvulla oli esitetty huomioita, että Aninkaistenmäki on täynnä huonokuntoisia rakennuksia hyvin kiinni toisissaan. Myös korkeuseroja pidettiin riskinä, koska savupiiput olivat eri korkeuksilla. Asialle ei kuitenkaan tehty riittävästi. Myös palotorjunnan organisointi olisi varmasti voitu tehdä tehokkaammin, vaikka siinä ei hälytyksen jälkeen viivytelty, hän pohtii.

Aninkaistenmäen puurakennukset oli rakennettu tiheään.

Palo riehui kaupungissa puolitoista vuorokautta. Tuhon raunioilla vaelsi kodittomia raahaten mukanaan omaisuutta, jonka he olivat onnistuneet haalimaan palavasta kodistaan. Osa pakeni maaseudulle, iso osa opiskelijoista ja virkamiehistä muutti Helsinkiin. Yliopistoa ei enää ollut, tuomiokirkko oli tuhoutunut.

Katastrofi kuitenkin herätti myös auttamishalun. Lahjoituksia tuli ulkomailta asti, ja kodittomille pyrittiin järjestämään hätäapua nopeasti. Trauma jäi kytemään turkulaisiin mieliin vuosikymmeniksi.

– Muiston pysyvyys yllätti minut. Olin ajatellut, että Turun palo on ehkä unohdettu ilmiö, mutta tarinat ja arkkiveisut elivät sinnikkäästi.

Turku kuvattuna tuhoisan palon jälkeen.

Salmi uskoo, että ilman tuhoisaa paloa Turun katukuva voisi nykyään näyttää toisenlaiselta.

– Kaupunkirakenne olisi erilainen ja vanhakaupunki Tuomiokirkon ympärillä varmasti tiheämmin rakennettu. Vanhoja kivirakennuksia olisi ehkä tallella. Yliopisto olisi kenties ollut Turussa pidempään, mutta todennäköisesti se olisi siirtynyt jossain vaiheessa poliittisista syistä. Ehkä myös elämänasenne olisi erilainen.

Hän uskoo, että palo muovasi turkulaista mentaliteettia.

– Turku on profiloitunut modernisaation kaupunkina, jossa rakennetaan uutta. Ehkä katastrofissa oli modernin Suomen siemen ja tuhossa uuden alku.

Turun palo täyttää viiden vuoden päästä 200 vuotta. Salmi toivoo, että siihen mennessä olisi löydetty lisää tiedonmuruja.

– Uskon, että piilossa olevia aarteita on yhä. Turun paloa on muisteltu kirjeissä ja päiväkirjoissa, enkä usko, että tässä (tutkimuksessa) on läheskään kaikki.

– Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistosta löytyi Turun palosta kertova runo, joka oli kirjoitettu onnettomuuden jälkeen ja ilmeisesti arkistoitu väärään paikkaan. Se on selvin todiste, että edelleen voi löytyä uutta, Salmi sanoo.

Kursivoidut kappaleet kirjasta Tunteiden palo – Turku liekeissä 1827 (Otava)