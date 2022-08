Missä on 71-vuotias Sirkka? Katosi viime yönä

Sirkka Seura katosi viime yönä Turussa.

Lounais-Suomen poliisi pyytää yleisöltä havaintoja Turussa viime yönä kadonneesta Sirkka Seurasta.

Seura poistui viime yönä Kurjenmäenkadulla sijaitsevasta asunnosta eikä häntä ole sen jälkeen tavoitettu.

Sirkka Seura on 71-vuotias. Hän on 150–160 senttiä pitkä, vartaloltaan tanakka ja hänellä on pitkät harmaat hiukset.

Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnoista hätänumeroon 112.