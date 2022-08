Ratahanke pysäyttää Helsingistä Turkuun junalla matkaavan Kupittaalle, josta matka jatkuu bussilla

Tiistaina junien päätepysäkki on Salo. Bussit Turkuun pysähtyvät myös Kupittaalla.

Junaliikenteen pysäytys Kupittaalle eli ennen päärautatieasemaa on osa Kupittaa–Turku-ratahanketta.

Helsingin ja Turun välinen junaliikenne oli tiistaista alkaen tarkoitus pysäyttää Turussa Kupittaan asemalle. Bussit korvaavat junat vielä tiistaina kuitenkin jo Salossa, kertoi Väylävirasto maanantaina.

Junaliikenteen pysäytys Kupittaalle eli ennen päärautatieasemaa on osa Kupittaa–Turku-ratahanketta, jossa muun muassa rakennetaan kaksoisraide Kupittaan ja Turun rautatieaseman välille. Tilapäiset liikennejärjestelyt ovat Väyläviraston mukaan voimassa noin kahden vuoden ajan.

Väylävirasto kertoi, että Turun asetinlaitteen ja Kupittaan aseman välisessä tietoliikenneyhteydessä on ilmennyt ongelma, mikä vielä tiistaina estää junien liikennöinnin turvallisesti Kupittaalle. Tiistaina Helsingistä Turkuun matkaavien junien päätepysäkki on Salo, kunnes vika on saatu korjattua. Bussit pysähtyvät myös Kupittaan asemalla. Väylävirasto arvioi maanantaina, että vika saataisiin korjattua tiistaina kello 12:een mennessä.

Ajantasaisin tieto busseilla korvatuista junavuoroista on nähtävissä VR:n verkkosivuilla. Matkustajien apuna Kupittaan ja Turun asemilla päivystää myös laiturioppaita.

Kun ratatyö Turun ja Salon välisellä rataosuudelle saadaan valmiiksi, junat liikennöivät Helsingistä Salon kautta Kupittaan asemalle saakka. Kupittaan asemalta matkaa Turkuun on jatkettava bussilla. Samalla myös suora junayhteys Turun satamaan poistuu.

Turun päärautatieaseman ja Kupittaan välillä liikennöi bussiyhteys, josta vastaa Turun seudun joukkoliikenne Föli.

Kupittaan asemalta löytyvät myös opasteet VR:n korvaavalle bussiyhteydelle Turun satamaan sekä Föli-bussille Turun lentokentälle. Satamaan asti ostettu tai satamasta lähtevään junaan ostettu junalippu toimii pääsylippuna bussikuljetukseen.