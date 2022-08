Edunvalvoja huijasi vanhukselta lähes 100 000 euroa

Turkulaisnainen oli tehnyt pieniä nostoja useita kertoja päivässä. Osa nostoista meni suoraan rahapeleihin.

Dementoitunut, turkulaisessa hoitokodissa asunut vanhus joutui törkeän rikoksen uhriksi, kun hänen edunvalvojansa huijasi häneltä vuosien aikana mittavan summan rahaa. Asia eteni käräjille, ja tuomiosta tuli hiljattain lainvoimainen, kun vastaaja veti hovioikeuteen tekemänsä valituksen takaisin.

Vastaajana jutussa ollut iäkäs nainen ryhtyi hoitamaan vanhuksen asioita, kun tämän lapsi kuoli. Vastaaja oli saanut käyttöoikeuden vanhuksen pankkitiliin.

Syytteen mukaan vastaaja oli käyttänyt tiliin liitettyä pankkikorttia ilman laillista oikeutta kymmenien tuhansien eurojen edestä. Hän oli tehnyt lukuisia käteisnostoja ja korttimaksuja tililtä omiin menoihinsa.

Vastaaja tunnusti, että hän oli pelannut paljon automaattipelejä. Hän oli saanut myös ammattiapua peliongelmaansa. Vanhuksen tiliotteilla oli paljon pankkikorttiostoja, joiden selitteenä oli ”Ray” tai Veikkaus”. Ne olivat useimmiten 10 tai 20 euron nostoja, mutta niitä saattoi olla useita päivässä. Tiliotteilta oli nähtävissä myös lukemattomia muita pieniä käteisnostoja.

Vuonna 2013 oli tililtä tehty yli 3 000 euron yksittäinen nosto. Vastaajan mukaan siinä oli kyse vanhuksen aviopuolison vanhasta velasta, jonka vanhus halusi maksaa nyt takaisin. Toisen, 1 700 euron noston vastaaja selitti olleen palkkio siitä, että hän auttoi vanhusta myymään asuntonsa, kun kävi ilmi, ettei tämä enää voisi palata asumaan siihen.

Lopulta vanhuksella oli ollut ulosotossa useita laskuja. Muun muassa hoitokodin laskuja oli maksamatta. Vastaajan tekemistä pankkikorttiostoista, käteisnostoista ja tilisiirroista oli kertynyt seitsemän vuoden aikana 93 770 euroa.

Vastaajan mukaan jokin pienempi osuus oli joskus saattanut mennä hänen itsensä hyväksi, mutta vanhus oli pääosin hyväksynyt hänen tekemänsä ostokset.

Käräjäoikeuden laskeman mukaan vastaaja oli käyttänyt uhrin hyväksi rahaa noin 60 euroa kuukaudessa, mikä teki vuosien aikana yhteensä 4 800 euroa. Muun osuuden vastaaja oli käyttänyt omiin tarkoituksiinsa. Käräjäoikeus piti uskottavana palkkion saamista asunnon myymisestä. Sen sijaan selitystä vanhan lainan maksamisesta käräjäoikeus ei pitänyt uskottavana.

– Kavalluksen kohteena olleiden varojen määrä on suuri ja teolla on aiheutettu erityisen tuntuvaa vahinkoa. Vastaaja on käyttänyt lähes kaikki tilivarat omiin tarkoituksiinsa. Lisäksi vastaaja on edunvalvojan asemassa toimiessaan käyttänyt rikoksen tehdessään hyväkseen erityisen vastuullista asemaansa. Kavallusta on näillä perustein myös kokonaisuutena arvostellen pidettävä törkeänä, käräjäoikeus linjasi tuomiossa.

Vastaajan yhden vuoden ja kahdeksan kuukauden ehdollinen vankeustuomio törkeästä kavalluksesta jäi hovioikeudessa voimaan. Lisäksi hänet tuomittiin maksamaan uhrin kuolinpesälle korvauksina yhteensä 86 269,28 euroa ja oikeudenkäyntikuluja 3 410 euroa.