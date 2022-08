Häirintätapaukseen vedettiin mukaan myös taloyhtiön hallitus, ja lopulta asia eteni käräjäoikeuteen.

Naapurin pitkäaikainen häiriköinti kärjistyi Turussa niin, että lopulta asiaa ratkottiin käräjillä asti.

Kiistan osapuolet, miespuolinen asukas ja alakouluikäisen lapsensa kanssa asuva nainen, eivät tunteneet toisiaan entuudestaan. He asuivat samassa taloyhtiössä eri rapuissa.

Naisen mukaan häiriköinti alkoi noin kaksi vuotta sitten, kun mies oli tullut pesemään pyykkiä taloyhtiön pesutupaan naisen pyykkivuorolla. Nainen oli antanut ensin asian olla, mutta kun tätä alkoi tapahtua jatkuvasti, hän oli käskenyt miestä varaamaan oman vuoron. Mies oli kuitenkin ilmestynyt naisen pyykkivuorolle myös tämän jälkeen. Sitten mies oli sammuttanut pyykkikoneet kesken naisen pyykkivuoron.

Mies oli myös alkanut tulla taloyhtiön kuntosalille naisen varaamilla vuoroilla. Hän oli yliviivannut naisen nimen vuorolistasta ja lisännyt oman nimensä päälle.

Nainen otti yhteyttä taloyhtiön hallitukseen. Osapuolet pitivät taloyhtiön edustajan kanssa palaverin ja sopivat, että nainen käyttää kuntosalia kello 8–10 ja mies sen jälkeen, mihin molemmat olivat suostuneet. Mies oli kuitenkin jatkanut häirintäänsä, vetänyt naisen vuoroja yli ja puhaltanut tupakansavua ilmastointikanavasta kuntosalin puolelle. Lisäksi mies oli naisen kertomuksen mukaan vienyt kuntosalilta välineitä, joita tiesi hänen käyttävän.

Häirintä oli päivittäistä. Nainen oli asunut aluksi talon ensimmäisessä kerroksessa, ja mies oli jatkuvasti ollut hänen parvekkeensa alapuolella tupakoimassa ja tuijottamassa sisään. Nainen oli muuttanut ylempään kerrokseen, mutta tuijottaminen pihalta oli jatkunut. Lisäksi mies oleili jatkuvasti rappukäytävässä, vaikka hän ei itse asunut siellä. Naisen mukaan mies oli katsellut sisälle naisen asunnon postiluukusta ja repinyt ovikoristeen irti.

Pihalla mies oli tuijottanut naista ja tämän lasta vihaisesti, jos siellä oli ollut muita ihmisiä. Jos muita ei ollut, mies oli huutanut heille, uhannut tappamisella ja sanonut lähettävänsä moottoripyöräkerhon heidän peräänsä. Nainen ei tiennyt, mikä miehen motivaatio häirintään oli.

Tilanne kärjistyi tänä kesänä. Nainen oli ollut lapsensa kanssa menossa hissillä pesutupaan, kun mies oli kuullut heidät ja painanut hissin ylös viidenteen kerrokseen. Ovien auettua mies oli ottanut naista hiuksista ja kaulasta kiinni ja uhannut tappamisella. Lapsi oli ollut hississä naisen takana. Nainen oli työntänyt miehen pois ja pyytänyt läheisen asunnon asukasta soittamaan hätäkeskukseen.

Nainen vaati Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa laajennettua lähestymiskieltoa. Myös mies haki samassa käsittelyssä lähestymiskieltoa naiselle. Hän kielsi häirinneensä naista ja väitti tämän kertomusta valheelliseksi.

Käräjäoikeus piti naisen kertomusta tapahtumista yksityiskohtaisena. Tukea sille antoi kesän välikohtauksesta seurannut poliisitutkinta ja haastehakemus, jossa miehelle vaaditaan rangaistusta laittomasta uhkauksesta.

– (Vastaajan) menettely on ollut varsin moninaista häirintää, uhkailua ja kiusaamista, mutta erityisesti siltä osin kun hän on kohdistanut suusanallisia tappouhkauksia asianomistajaan ja tämän lapseen, menettelyä on pidettävä lajissaan hyvin vakavana. Menettelyn on selvitetty jatkuneen jo varsin pitkään, käräjäoikeus linjasi.

Sen sijaan miehen kertomusta naisen tekemästä väitetystä häirinnästä käräjäoikeus ei pitänyt uskottavana, eikä mies esittänyt mitään näyttöä asiasta. Miehen hakemus oli tehty samana päivänä kuin hän oli kuullut naisen hakemuksesta, ja siksi käräjäoikeus piti hakemusta häiriön- ja haitanaiheuttamistarkoituksessa tehtynä.

Käräjäoikeus määräsi laajennetun lähestymiskiellon naisen ja tämän lapsen suojaksi. Mies ei saa jatkossa olla rappukäytävän siinä kerroksessa, jossa nainen asuu. Mies ei myöskään saa tarkkailla tai seurata heitä, vaikka hänen oikeuttaan oleskella taloyhtiön pihalla ei voikaan rajata.

Tuomio ei ole lainvoimainen, ja siihen voi hakea muutosta hovioikeudesta.