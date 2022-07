Lounais-Suomen poliisi selvittää, syyllistyikö kuorma-autonkuljettaja liikenneturvallisuuden vaarantamiseen ja kuolemantuottamukseen.

Laitilassa sattui maanantaina liikenneonnettomuus, jossa 14-vuotias pyöräilijä loukkaantui vakavasti kuorma-auton osuttua häneen.

Lounais-Suomen poliisi kertoi sairaalaan viedyn pojan myöhemmin kuolleen saamiinsa vammoihin.

Onnettomuuspaikka sijaitsee reilun neljän kilometrin päässä Laitilasta Uuteenkaupunkiin päin, Ukitiellä Härinänjoen ylittävän sillan tietämillä.

Turmapaikkaa koristaa hautakynttilä ja pari kukkakimppua. Paikalla ei kuvaushetkellä ollut ketään.

Kuorma-auto ja polkupyörällä liikkunut poika ajoivat molemmat kohti Uuttakaupunkia, kun sillan kohdalla kuorma-auton kuljettaja lähti ohittamaan poikaa.

Toistaiseksi tuntemattomasta syystä poika horjahti tien reunasta keskemmälle kaistaa, minkä seurauksena kuorma-auto törmäsi häneen.

Tie on varsin vilkkaasti liikennöity, ja ohi viuhuvilla autoilla ja raskaammilla ajoneuvoilla on nopeutta arviolta 80–100 km/h. Paikalle pysähtyminen on hankalaa, sillä tien piennar on todella kapea.

Lounais-Suomen poliisi selvittää, syyllistyikö kuorma-autonkuljettaja liikenneturvallisuuden vaarantamiseen ja kuolemantuottamukseen. Poliisi ei tiedota asiasta enempää.