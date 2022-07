Puukkomies aiheutti kauhua ravintolassa Turussa – poliisi otti kiinni

Mies oli uhkaillut ihmisiä lauantai-iltana Turun keskustassa sijaitsevassa ravintolassa.

Poliisi on ottanut kiinni miehen, jonka epäillään uhkailleen ihmisiä puukolla ravintolassa Turun Aurankadulla. Poliisi sai tapahtumasta tehtävän lauantai-iltana noin puolikymmeneltä.

Partio pääsi nopeasti paikalle. Ravintolasta partiota vastaan oli juossut useita ihmisiä hätääntyneinä ja heidän perässään mies, jolla oli puukko kädessään.

Poliisi käski miestä luopumaan puukosta aseella uhaten. Rikoksesta epäilty luopuikin puukosta ja poliisi otti hänet kiinni ilman fyysistä vastarintaa.

Poliisin tiedotteessa kerrotaan, että esitutkinta on aloitettu myös taponyrityksestä, sillä ensitietojen mukaan mies olisi yrittänyt lyödä ainakin yhtä ihmistä puukolla. Kukaan ei kuitenkaan saanut fyysisiä vammoja.

– Esitutkinnassa on useita asianomistajia, joista osa on ala-ikäisiä. Epäilty on nyt pidätettynä ja puukko on takavarikoitu rikoksen tekovälineenä, kertoo rikoskomisario Tommi Kosunen tiedotteessa.

Poliisi myös kertoo, että on tietoinen asiasta sosiaaliseen mediaan ladatuista videoista. Poliisi ei tiedota esitutkinnasta yksityiskohtaisemmin.