Taina, 52, on talsinut yli 4 500 kilometriä Espanjasta Suomeen

Fuengirolasta Turkuun kävelevän Taina Liekarin matka on loppusuoralla.

Seitsemän paria kenkiä kulutettuna ja yli 4 500 käveltyä kilometriä takana.

Taina Liekari, 52, aloitti elämänsä pisimmän vaelluksen helmikuun 13. päivä kotoaan Espanjan Fuengirolasta. Matka saa päätöksensä, kun Liekari saapuu Suomeen ja Turkuun torstaina.

Idea syntyi spontaanista päähänpistosta.

Liekari vieraili vaelluksellaan viinitarhassa Espanjan Yeclassa.

– Mieheni selvitteli lentoaikatauluja Suomeen. Tokaisin, että entä, jos sinä lennät ja minä kävelen. Mietin sanomaani kymmenen minuuttia ja päätin, että aion oikeasti kävellä Suomeen.

Liekarin matka on taittunut Ranskan, Saksan ja Tanskan halki Ruotsiin. Liekarin alkuperäinen suunnitelma oli ylittää Espanjasta Ranskaan mentäessä Pyreneiden vuoristo, mutta hän päätyi useiden suosittelujen myötä kulkemaan rantaa pitkin.

Fransisco Abellán tekojärvi Espanjassa.

– Pohjois-Espanjan rannikon pikkukylät ja vaellusreitit ovat mahtavia. Maisemat olivat siellä niin upeita, että aion palata sinne joskus takaisin.

Ranskasta Liekari käveli kohti Saksaa itärajaa pitkin. Saksasta hän hyppäsi lauttaan, jolla matka Tanskaan taittui tunnissa. Tanskan Helsingöristä Liekari otti lautan Ruotsiin.

Tiistaina aamupäivällä Liekari tallusti Ruotsissa Södertäljenin kunnasta kohti Tukholmaa.

– Olen parhaillaan metsäpolulla. Nämä ovatkin reissun viimeisiä metsäreittejä.

Nyhavnin satama-alue Kööpenhaminassa.

Vaikeinta reissussa on ollut Liekarin mukaan majapaikkojen löytäminen. Etenkin Ruotsissa, jossa Liekari on kulkenut luonnossa harvaan asutuilla alueilla, yöpaikkoja on ollut erityisen hankala löytää.

– Olen yöpynyt Airbnb-majoituksissa, motelleissa ja hostelleissa. Lisäksi yksityiset ihmiset ovat tarjonneet minulle majapaikkoja. Telttaa minulla ei ole mukana, koska sen kantaminen olisi aikamoinen urakka. Tarvitsen hyvät yöunet, muuten tällaista ei jaksa.

Liekari pysähteli syömään matkalle osuneisiin ravintoloihin. Kuvassa tapasleipä Iberico-kinkulla Espanjassa.

Myös ruokailu on välillä ollut vaikeaa, sillä Liekarin rinkkaan ei mahdu kovin paljon evästä.

– Olen ostanut matkan varrelta kaupoista evästä. Jos reitilleni on osunut ravintola tai kahvila, olen poikennut siellä. Eteläisimmissä maissa ravintolat eivät kuitenkaan aina ole auki lounasaikaan ja monessa paikassa kaupat ovat sunnuntaisin kiinni.

Liekarin matkalla oli pysäyttäviä maisemia. Kuvassa Etelä-Ranskassa sijaitseva kanava Canal du Rhone a Sete.

Liekari on kokenut vaeltaja. Hän ylläpitää Facebookissa Maratonvaellukset-ryhmää, jossa hän järjestää vaativia vuorivaelluksia Fuengirolassa ja sen lähiympäristössä.

Vaellusvarusteet Liekarilta löytyi siis jo ennestään. Varustautumisessa isoin työ oli sponsorien hankkimisessa.

– Sponsorien hankkiminen oli välttämätöntä. Matka tulee kalliiksi, kun yöpyy maksullisessa majoituksessa melkein joka yö.

Granada, Espanja.

Kaikkein hienointa Liekarin mielestä matkalla on ollut kohtaamiset. Suomalaiset ihmiset ovat käyneet moikkaamassa Liekaria matkan varrella ja kutsuneet Liekarin kotiinsa.

– Yksi hienoimmista kohtaamisista tapahtui Ranskassa. Oli ilta ja en löytänyt mistään yöpaikkaa. 16-vuotias ranskalaistyttö lenkkeili pellon reunassa. Tiedustelin häneltä lähellä sijaitsevista majapaikoista. Tyttö soitti äidilleen, joka pyysi minua heidän luokseen yöksi. He majoittivat minut, ihan ventovieraan ihmisen. Yöllä tyttö oli virkannut pienen maskotin rinkkaani.

Säiden suhteen Liekarilla on ollut hyvä tuuri. Suurimman osan matkastaan hän on taivaltanut miellyttävässä säässä. Matka pysähtyi ainoastaan kerran, kun Liekari saapui Espanjasta Ranskan puolelle.

– Lähdin aamulla jatkamaan matkaani ranskalaisesta kylästä, mutta ulkona pauhaava myräkkä pakotti minut palaamaan takaisin majapaikkaan. Myrsky oli niin kova, että tuntui kuin olisin lähtenyt lentoon.

Måsnaren rantaa Södertäljessä, Ruotsissa.

Vaikka Liekari on tallustanut matkaansa yksin, hän ei ole tuntenut itseään hetkeäkään yksinäiseksi. Tuhannet ihmiset ovat seuranneet Liekarin matkaa Facebookissa. Instagramissa Liekaria seuraa yli 6 600 silmäparia ja TikTokissa näyttökertoja on parhaimmillaan 250 000.

– Seuraajat ovat minulle äärimmäisen tärkeitä. He ovat kulkeneet matkassani ja tsempanneet minua.

Liekarin ensimmäinen päivä matkalla Malagaan. Kuvassa Charles, joka lähti saattamaan Liekaria.

Liekarin on määrä saapua Suomeen torstaina. Hän on valinnut päätepisteeksi Turun, sillä hänen isänsä asuu siellä.

– Kun saavun Turkuun, aion heti perjantaina mennä katsomaan vanhaa isääni sairaalaan. Haluan ilahduttaa häntä.

Liekari ei ole laskenut matkallaan kilometrejä, mutta erään seuraajan mukaan 4 500 kilometrin arvio on jo ylittynyt. Turusta Liekari aikoo kävellä vielä Helsinkiin.

Sieltä Liekari suuntaa Tampereelle lastensa ja lastenlastensa luokse. Loppukesän hän viettää lomaillen läheistensä kanssa.

– On hyvä palata kotiin. Jään kuitenkin kaipaamaan tätä reissua. Jokainen aamu on ollut uusi seikkailu.