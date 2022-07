Ruisrockissa juhli perjantaina ja lauantaina 35 000 festivaalikävijää. Komisario muistuttaa festivaalikansaa olennaisesta asiasta, joka koskee jokaisen juhlijan kotimatkaa.

Turun Ruissalossa perjantaina käynnistynyt Ruisrock-festivaali on sujunut poliisin mukaan toistaiseksi rauhallisesti. Komisario Marko Luotosen mukaan poliisi on selvittänyt alueella useita pienempiä tilanteita. Hätäkeskuksen kautta poliisille on tullut vain muutamia tehtäviä.

Poliisi kirjasi perjantaina yhden pahoinpitelyilmoituksen festivaalialueella. Lauantaina niitä kirjattiin kaksi. Lisäksi Ruissalossa tapahtui perjantaina yksi epäilty törkeä rattijuopumus. Tapaus tapahtui kuitenkin festivaalialueen ulkopuolella.

– Muutoin kyse on ollut lähinnä järjestyshäiriöistä, jotka eivät ole aiheuttaneet rikoksia. Lähinnä huonoa käytöstä.

Poliisi on avustanut ja valvonut yleistä järjestystä ja turvallisuutta esimerkiksi festivaalialueen ulkopuolella tapahtumapäivien alussa ja iltojen päätteeksi yleisön poistumisen yhteydessä. Poliisi on avustanut myös pienissä päihtyneisiin festivaalikävijöihin liittyneissä tapauksissa.

Luotosen mukaan lauantaina alueelle osuneet rankkasateet eivät vaikuttaneet poliisin tehtävien määrään tai laatuun.

Lue lisää: Mikan kauppa­reissu sai odottamattoman käänteen – tällaista jälkeä rankka­sade teki Turun seudulla

Ruisrock loppuunmyytiin perjantain ja lauantain osalta eli alueella oli molempina päivinä 35 000 kävijää. Sunnuntaille lippuja oli yhä iltapäivällä myynnissä.

Festivaalialueelle saapuminen ja poistuminen tapahtuvat lähtökohtaisesti kävellen tai pyörällä. Esimerkiksi sähköpotkulaudat eivät ole käytössä festivaalialueella, vaan ne on jätettävä jo Pahaniemensillan kupeeseen.

Sähköpotkulautaonnettomuudet eivät yleisesti ottaen tule poliisin tietoisuuteen. Pyörää ja sähköpotkulautoja hyödyntäville festivaalikävijöille Luotosella on painava viesti.

– Alkoholi ei sovi niiden kanssa yhteen. Jos haluaa kulkea pyörällä tai myöhemmin kaupungilla sähköpotkulaudalla, on syytä nauttia vähemmän alkoholia.

Sää suosi Ruisrockissa juhlineita perjantaina. Lauantaille luvassa on epävakaisempaa säätä ja sadetta.

Tyks Akuutin apulaisylilääkäri Sergey Sadovin mukaan Ruisrock on työllistänyt akuutin päivystysosastoa vain yksittäisten potilaiden osalta.

Sadovin mukaan päivystyspisteiden taakkaa helpottavat festivaalialueen ensiapupisteet, joissa pienempien haavereiden hoitaminen on mahdollista. Isommat haavat ja esimerkiksi murtumaepäilyt ovat taas akuutin päivystyspisteiden vastuulla.

– Ensiapupisteet ovat tehokkaita ja se auttaa tosi paljon. Muuten tilanne meillä voisi olla aika tiukka. Tuhansia ihmisiä kun kerääntyy samalle alueelle ja alkoholia nautitaan niin siinä on tietysti aina riskejä.

Sadovin mukaan vakavilta vammoilta on vältytty, eivätkä Ruisrockin kävijöille sattuneet tapaturmat ole toistaiseksi vaatineet hoitoa esimerkiksi leikkaussalien puolella.

– Sijoiltaanmenoja, pikkutraumoja ja ruhjeita on sattunut.

– Luultavasti enemmän se päihtymistila johtanut päivystykseen kuin vammat. Mitään vakavaa ei ole sattunut, onneksi.

Lauantaina Turun luontoäiti heitti festivaalikansan niskaan kylmää vettä rankkasateiden muodossa. Tämä todennäköisesti hillitsi hieman juhlijoiden menoa.

– Ihmiset lähtevät muutenkin liikkeelle, vaikka eivät olisi ostaneet lippuja. Sitten juhlitaan Aurajoen rannalla. Se [sää] on hillinnyt tätä menoa, Sadov selittää.

Sunnuntaihin asti Ruisrock on siis sujunut päivystyksen osalta varsin rauhallisissa merkeissä.

– Ei ole aiheuttanut mitään hätää päivystyksessä potilaiden määrän tai laadun suhteen. Ollut aika tavallista, mitä me nähdään Ruisrockin aikaan vuodesta toiseen.