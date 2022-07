Jenni Jalava on työskennellyt Martinexissa lapsesta saakka. Peliyhtiön uusin menestyspeli Smart10 oli rakkautta ensi silmäyksellä. Martinexilla on lisenssi muumileluihin ja -peleihin (oikealla alhaalla).

Raisiolainen pelitalo Martinex perustettiin 1940-luvulla kuljettamaan venettä. Nyt yhtiön pelejä pelataan kymmenissä maissa ja katsotaan jopa tv:n ääressä.

Raisio

Jenni Jalavan työhuone on ainutlaatuinen. Vierailijan katse kiinnittyy ja jää oikeanpuoleiselle seinälle. Se on nimittäin täynnä pelejä. Ja nyt puhutaan kymmenistä, jopa sadoista lauta- ja palapelilaatikoista.

– Ne saavat olla siellä. Kunhan vain työpöytä pysyy siistinä, Jalava naureskelee ihmetykselle.

Jalava on kasvanut lautapelibisnekseen pienestä pitäen. Hän aloitti Martinexissä, Martti-vaarinsa perustamassa yrityksessä, ensin mapittajana vuonna 1986, sitten siivoojana ja myöhemmin myyntisihteerinä ja tuotepäällikkönä. Nykyään hän on omien sanojensa mukaan ”pelityttö” eli virallisesti tuoteryhmäjohtaja.

– Olen tehnyt vähän kaikkea. Kerran riisuin 1 000 Snoopya, kun lentäjävaatteet piti vaihtaa punaisiin rusetteihin. Teen muuten nykyään tosi nätin rusetin, Jalava naurahtaa.

Jalava oli pöydän toisella puolella silloin, kun eteen istuutui itävaltalainen peliagentti ja esitteli hänelle puutikuista liimatun mallin Smart10-pelistä. Nyt se on myyty 20 maahan ja siitä on tehty Itävallassa joka arkipäivä esitettävä visailuohjelma.

Klassikkopeli Afrikan tähden pelilautoja odottaa pakkaamista tehtaalla.

Raisiossa kehätien varrella sijaitseva Martinex on toinen Suomen ja Pohjoismaiden lautapelitaloista. Jalavan Martti-vaari perusti 1940-luvulla yrityksen, jonka nimi tuli sanoista ”Martin” ja ”export”. Hän halusi suunnata kansainvälisille markkinoille, ja ensimmäinen työtehtävä oli viedä soutuvene Kotkasta Amerikkaan.

– Se ei mennyt kovin hyvin, sillä hän ei koskaan saanut rahoja siitä kaupasta, Jalava kertoo.

Yritys alkoi tuoda leluja maahan 1960-luvulla. Se myytiin myöhemmin Suomeen laajentavalle ruotsalaiselle Briolle, johon Jalavan Risto-isä siirtyi toimitusjohtajaksi.

– Hän veti Brioa Suomessa parikymmentä vuotta mutta halusi yrittäjähenkisenä miehenä tehdä jotain omaa. Vanhempani ostivat Brion lahja- ja taloustavaraosaston ja allekirjoittivat viiden vuoden kilpailukieltosopimuksen.

Martinexilla on lisenssi muumileluihin ja -peleihin.

Kun viisi vuotta oli kulunut, pariskunnalta alettiin kysellä, josko heillä olisi kiinnostusta myös leluihin. Yritys alkoi lisenssin turvin valmistaa muumitavaroita. Myöhemmin mukaan tulivat Mauri Kunnaksen hahmot, Peppi Pitkätossu sekä Tatu ja Patu. Nykyään Martinex myy myös ehkä Suomen tunnetuinta peliä, Afrikan tähteä.

– Peliko-niminen firma etsi ostajaa vuonna 2003. Siitä kaupasta alkoi uramme pelien tekemisessä. Myöhemmin ostimme kaksi pelifirmaa Ruotsista, mikä avasi meille maailmanmarkkinat, Jalava kertoo.

Itseään ”pelitytöksi” kutsuva Jenni Jalava on työskennellyt vaarinsa perustamassa firmassa lapsesta saakka.

Tällä hetkellä Martinexilla on valikoimissaan noin 4 000 eri nimikettä, joista lautapelejä ja palapelejä on 300. Niistä maailmalla tunnetuinta, Pentagoa myydään 50 eri maassa. Tasaisesti liikevaihtoaan kasvattanut Martinex teki viime vuonna liikevoittoa noin 1,9 miljoonaa euroa.

Sisään koneeseen menee kokonainen palapelilevy...

...ja ulos tulee pussillinen paloja.

Pelien painaminen on ulkoistettu, mutta leikkaaminen ja kokoaminen tehdään Raision tehtaalla. Isot koneet pystyvät toteuttamaan satoja pelien yksityiskohtia tunnissa. Vaikka eri pelejä on paljon, niitä ei tehdä samanaikaisesti, vaan pelitehtaan tehokas toimiminen on aikatauluttamista.

– Yhtä peliä saatetaan tehdä viikko, jonka jälkeen siirrytään seuraavaan, Jalava kertoo.

Jättimäinen tehdashalli onkin lattiasta kattoon täynnä pahvilaatikoita sisällään tuhansia pelejä. Lähiaikoina samaan rakennukseen valmistuva uusi pelitehdas on siis tarpeen.

Martinexilla on pelilaatikoita lattiasta kattoon asti.

Uusi tehdas valmistuu entisen taakse isompiin tiloihin.

Pelibisneksen alkuvaiheessa Jalava kehitteli itse pelejä. Ideoita saattoi syntyä keskellä yötä, jolloin myös herätetty aviomies sai niistä osansa. Nyt ideat tulevat pääasiassa ulkomaisilta pelikeksijöiltä. Jalava kuulee satoja ehdotuksia vuodessa.

– Olin 2010 ensimmäistä kertaa Amerikassa peli- ja lelukeksijöiden konferenssissa, jossa pääsin kertomaan yrityksestä ja mitä etsimme. Keksijät varasivat minulta aikoja, eli istuin kolme päivää huoneessani, ja tunnin välein uusi tyyppi tuli esittämään ideansa. Aiemmin olin tavannut heitä Euroopan pelimessuilla.

Jenni Jalava tapaa vuodessa satoja pelikeksijöitä. Joskus pelin idea iskee heti, joskus se tarvitsee hiukan aikaa.

Käytännössä tapaamiset etenevät niin, että Jalava kuuntelee idean, tekee muistiinpanoja ja mahdollisesti pyytää keksijältä esittelyn, videon tai mallin. Jos pelistä on jo raakaversio, sitä pelataan keksijän kanssa.

– Joskus toivoo, että tapaaminen loppuisi saman tien ja joskus tulee vastaan ihan hillitön helmi. Toisaalta innostus voi laimentua, kun jotain ideaa pääsee paremmin testaamaan ja keskinkertainen idea voi muuttua myöhemmin hitiksi. Näin kävi esimerkiksi Muumipeikon kalaretkelle. Ajattelin, että se on ihan ok peli, mutta lopulta se voittikin Vuoden lastenpeli -kisan. Tajusin pelin hienouden vasta, kun luin tuomareiden kommentit, Jalava kertoo.

Uusin menestyspeli Smart10 oli rakkautta ensi silmäyksellä. Jalava muistaa olleensa vuonna 2015 Essenin pelimessuilla, pahasti myöhässä ja hikisenä raahattuaan tavaraa mukanaan.

– Itävaltalainen peliagentti esitteli minulle ensin voodoo-pelin, jossa ei ollut mitään järkeä. Sitten tuli tämä pahvista teipattu malli. He olivat esitelleet sitä jo monta vuotta pelintekijöille. Sanoin heti, että otan mallin mukaan ja ostan maailmanoikeudet. En sano sellaista kauhean usein.

Smart10:n ensimmäinen versio (oikealla) ja nykyinen versio.

Kun Jalava vapautui palaverista, hän soitti innoissaan saman tien firman pelikehittäjälle.

– Hän totesi, että nyt on lauantai-ilta, voisiko tämä odottaa maanantaihin.

Pelin idea on yksinkertainen. Muovisessa kotelossa on kortteja, joista näkyy kysymys ja 10 vastausvaihtoehtoa. Osa niistä on oikein ja osa väärin. Joissain korteissa vaihtoehdot tulee asettaa oikeaan järjestykseen. Vastauksia valitaan vuorotellen, lopettaa voi missä vaiheessa vain ja oikeista vastauksista saadut pisteet saa pitää. Jos vastaa väärin, menettää kaikki kierroksen pisteet. Kierroksen jälkeen kortti työnnetään kotelon alimmaiseksi, jolloin seuraava tulee näkyviin.

– Tässä on korjattu perinteiset triviapelin tylsyydet. Niissä joku joutuu aina lukemaan kortin, ja vuoroaan voi joutua odottamaan tosi pitkään. Tässä kaikki saavat osallistua joka kierrokselle. Vaikka ei olisi porukan paras tietäjä, tässä voi silti pärjätä tietämällä jonkin vaihtoehdon ja taktikoimalla.

– Jos kortissa kysytään lintuja, siinä täytyy olla yksi varis ja yksi joutsen. Sitten liikutaan kohti sitruunavästäräkkiä, jonka tuntee ehkä kaksi ihmistä.

Smart10-peliä myydään 20 eri maassa. Muutamassa maassa sen nimi on muutettu.

Kysymyksien kehittelystä vastasi Martinexin väki, joten niitä tehtiin seuraavan vuoden ajan töissä, kahviloissa ja kotona. Nykyään kysymyksiä on yhdellä kielellä 20 000, ja siihen päälle lokalisoinnit 20 eri maahan. Pelistä on olemassa myös Harry Potter -versio.

Nyt hittipeli on päätynyt myös Itävallan televisioon. Maan Yleä vastaavalla valtionkanavalla ORFilla oli slotti, johon tarvittiin ohjelma. Pelikeksijän agenttifirma teki ehdotuksen, joka voitti.

Arkipäivisin pyörivää visailuohjelmaa on esitetty ensimmäinen kausi. Se teki myös historiaa, sillä visailuohjelman puikoissa oli ensimmäistä kertaa maan historiassa nainen, tunnettu esiintyjä Caroline Athanasiadis.

– Me omistamme oikeudet nimeen, joten teimme ohjelmaan styleguiden eli miltä se näyttää. Studio on todella hieno. Toinen kausi alkaa syksyllä, ja pääsen elokuussa katsomaan, kun sitä kuvataan, Jalava kertoo.

Smart10-visailussa on vastakkain kaksi kahden hengen joukkuetta. Voittaja pääsee jatkoon.

Ohjelma on saanut verrokkiryhmässään hyvin katsojia, ja Martinexilla toivotaan, että formaatti leviäisi myös muualle Eurooppaan.

Vaikka tv-ohjelma on upea saavutus suomalaisyritykselle, se ei itsessään vielä kilisytä kassaa. Välillinen vaikutus sillä kuitenkin on.

– Taloudellisin osuus tulee sitä kautta, että peli tulee tutuksi ja sen myynti kasvaa, Jalava kertoo.