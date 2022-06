72-vuotias mies kateissa Turun seudulla

Mies on nähty viimeksi keskiviikkoiltana Kaarinassa.

Poliisi etsii 72-vuotiasta miestä Turun seudulla. Mies nähtiin viimeksi Kaarinassa Hepojoentiellä myöhään keskiviikkoiltana.

Miehestä ei ole havaintoa tämän jälkeen. Hän on pitkä ja hoikka. Päällään miehellä oli beiget housut, ruskeat kengät ja kauluspaita. Hänellä on silmälasit.

Poliisi julkaisi kuvan kadonneesta henkilöstä.

Mies on lähtiessään ollut hyväkuntoinen mutta ei välttämättä tiedä, mihin on menossa. Hän on tottunut kävelemään pitkiäkin matkoja mutta saattaa pyrkiä auton kyytiin.

Poliisi pyytää Turun, Kaarinan ja Littoisten alueella asuvia tarkastamaan ulkovarastonsa siltä varalta, että kateissa oleva vanhus olisi mennyt suojaan. Havainnoista voi ilmoittaa hätänumeroon 112.