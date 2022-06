Ilkka Herliniltä ja Saara Kankaanrinnalta 300 000 euron lahjoitus Turun yliopistolle

Cargotecin suuromistaja ja hänen vaimonsa tekivät lahjoituksen lääketieteelliselle koulutusalalle.

Yritysjohtaja Ilkka Herlin ja hänen vaimonsa Saara Kankaanrinta ovat tehneet 300 000 euron lahjoituksen Turun yliopiston lääketieteelliselle koulutusalalle.

Herlin on Cargotecin suuromistaja ja hallituksen varapuheenjohtaja. Herlin ja Kankaanrinta ovat Baltic Sea Action Groupin (BSAG) perustajajäseniä. Molemmat tunnetaan ympäristövaikuttajina ja luonnonsuojelijoina.

– Ihminen on saumattoman kytkeytynyt muuhun luontoon, ja näiden kytkösten näkyväksi tekeminen on elintärkeää riittävien ympäristötoimien aikaansaamiseksi, Herlin ja Kankaanrinta perustelevat tiedotteessa lahjoituksensa kohdistamista lääketieteelliselle koulutusalalle.

Herlin ja Kankaanrinta haluavat tukea erityisesti pitkien sarjojen ja perustutkimuksen toimintaedellytyksiä.

Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaanin Pekka Hännisen mukaan lahjoituksen varoja voidaan käyttää monitieteiseen ja laaja-alaiseen tutkimukseen esimerkiksi ympäristön ja perimän vaikutuksesta ihmisen kehitykseen ja terveyteen.

– Pitkien aikasarjojen eräs etu on, että ajankohtaisiin tutkimuskysymyksiin voidaan löytää vastauksia, koska käytössä on jo aikaisemmin kerätty tieto. Tällaisia uusia alueita ovat lääketieteellisen tutkimuksen parissa esimerkiksi luontokadon tai pandemioiden terveysvaikutusten tutkiminen, joiden kohdalla vasta tapahtuman alkuhetkellä käynnistetty aineiston keruu on jo auttamatta myöhässä, hän sanoo.

Kankaanrinta ja Herlin tunnetaan omistautuneina luonnonsuojelijoina. Kuvassa aviopari kotonaan Hangossa.

Herlin ja Kankaanrinta omistavat Paraisilla Qvidjan kartanon, joka on Suomen vanhin kartano. Qvidjan tutkimustila kehittää maa- ja metsätaloutta Itämeren pelastamiseksi sekä ilmastokriisin ja luontokadon torjumiseksi.

Yliopistoille kesäkuun 2022 loppuun asti jatkuvalla vastinrahakaudella tehdyt lahjoitukset saavat valtion vastinrahan muodossa lisäkertoimen. Yhteensä pääoma on enintään 67 miljoonaa euroa kaikille yliopistolle. Vastinrahan tarkka kerroin ei ole vielä tiedossa.