Varsinais-Suomen käräjäoikeus on tuominnut vasemmistoliiton turkulaisen poliitikon Sasu Haapasen 2 vuoden ja 2 kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen törkeästä sukupuolisiveyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittämisestä, lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja kuvien hallussapidosta.

Haapasen uhreina on ollut 7–10 -vuotiaita lapsia. Käräjäoikeuden mukaan törkeää oli itse tekojen lisäksi uhrien ikä.

40-vuotiaan Haapasen apuna oli kouluavustaja Janna Manninen, joka kuvasi lapsia salaa koulun suihkutiloissa ja pukuhuoneessa. Tekokertoja ja uhreja oli useita.

Nainen lähetti kuvat Haapaselle, jonka puhelimesta ne löytyivät 20.1.2021 tehdyssä teknisessä tutkinnassa. Kuvia oli yhteensä 74 kappaletta.

Jutussa on 48 asianomistajaa.

Käräjäoikeuden mukaan lasten kuvaamisen motiivina oli tuottaa materiaalia miehen seksuaalisiin tarkoituksiin.

Käräjäoikeuden mukaan tekopaikan eli koulun tulisi olla lapsille turvallinen. Lapset olivat vasta aloittaneet koulunkäynnin ja olivat riippuvaisia koulun henkilökunnan huolenpidosta.

Törkeää on käräjäoikeuden mukaan ollut, että teot on tehnyt lapsille läheinen koulunkäyntiavustaja, joka on käyttänyt hyväkseen lasten luottamusta.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi Sasu Haapasen ja koulunkäyntiavustajan maksamaan jokaiselle asianomistajalle erikseen korvausta 2 000 euroa.

Haapasen avustajan käräjäoikeus tuomitsi 2 vuoden ehdottamaan vankeusrangaistukseen.

Sasu Haapanen on vaikuttanut turkulaisessa kunnallispolitiikassa. Ennen rikosepäilyä hän oli Turun vasemmistoliiton puheenjohtaja, Turun kaupunginvaltuuston varavaltuutettu ja Turun nuorisolautakunnan jäsen. Hän oli myös vasemmistoliiton pormestariehdokas.

Haapanen jätti kaikki luottamustehtävän rikosepäilyiden tultua julki.

