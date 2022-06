Erdogan sai noin 40 kertaa Turkissa käyneen Sirpan, 63, mitan täyteen – ”Mitä hittoa sinne menen?”

Marmaris oli raisiolaiselle Sirpa Salmi-Laaksoselle pitkään kuin toinen koti. Vaan ei ole enää.

Raisiolainen Sirpa Salmi-Laaksonen, 63, on miehensä Kimmo Laaksosen kanssa innokas Turkin-kävijä. Tai oli.

Koronapandemiaa lukuun ottamatta he ovat matkailleet Turkissa pari kertaa vuodessa, pelkästään 2000-luvulla noin 40 kertaa.

Vaan eivät matkaile enää. Turkki on nyt boikotissa – yksinomaan presidentti Recep Tayyip Erdoganin toimien takia.

Pariskunnan Turkin-boikotista kertoi ensin Turun Sanomat.

Salmi-Laaksosella oli tällekin vuodelle kolmen viikon lomamatka varattuna Turkkiin. Matkaan piti lähteä heinäkuun lopussa, mutta nyt Salmi-Laaksonen on perunut matkan.

– Aloin miettiä, että jos Erdogan heittelee kivillä meidän Nato-hakemustamme, niin miksi hitossa sinne menen? Ei ole oikein, että yksi ihminen uhkaa Suomen turvallisuutta, Salmi-Laaksonen sanoo IS:lle.

Salmi-Laaksonen kertoo saaneensa paljon positiivista palautetta ja kannustavia viestejä Turun Sanomien artikkelin jälkeen.

– Suurimman osan sanoma oli, että olen ihan oikealla asialla.

Toisaalta Salmi-Laaksosta harmittaa, kun rakas matkakohde Marmaris – ikään kuin toinen koti – jää tältä kesältä väliin. Marmaris on satamakaupunki Etelä-Turkissa noin 40 kilometriä Kreikkaan kuuluvan Rodoksen saaren pohjoiskärjestä pohjoiseen.

Veneretket Marmariksenlahdella ovat hyvin suosittuja.

Salmi-Laaksonen on vuosien varrella ystävystynyt paikallisten kanssa. Heidät tunnistetaan kaupungissa oitis, eikä vähiten Kimmon vitivalkean tukan takia. Myös vapaa-ajalla vaihdellaan viestejä.

–Ihmiset Turkissa ovat aivan todella ihania. Marmariksessa on ihanat rannat, ja Turkissa on todella halpaa. Siellä on ihana tehdä ostoksia. Turkkilaiset rakastavat, kun tehdään kauppaa ja tingitään, Salmi-Laaksonen sanoo.

Periaatteesta ei kuitenkaan tingitä.

Sirpa Salmi-Laaksonen ja Kimmo Laaksonen olivat yli 20 vuotta vakionäky Marmariksessa pari kertaa vuodessa.

Salmi-Laaksonen sanoo, että Erdoganin ajatukset Suomen Nato-jäsenyydestä voisivat muuttua, jos yhä useampi suomalainen matkustaisi Turkin sijasta muihin maihin.

– Turistit ovat olleet kaksi vuotta Turkista pois, eli siellä alkaa olla hätä. Kun viimeksi kävimme siellä syksyllä 2021, moni liiketila oli tyhjillään. Erdoganille pitäisi näyttää, että kyllä täältäkin osataan! Salmi-Laaksonen tuhahtaa.

Ainakaan vielä kovin moni muu suomalainen ei ajattele samalla tavalla kuin Salmi-Laaksonen.

Turun Sanomien matkatoimistoihin tekemän soittokierroksen mukaan Turkin Nato-jarrutuksella ei ole ollut vaikutusta: matkustaminen Turkkiin on käytännössä pandemia-aikaa edeltävällä tasolla.

Esimerkiksi matkatoimisto Tjäreborgilla Turkki on kolmanneksi suosituin matkakohde perinteisten kestosuosikkien Kreikan ja Espanjan jälkeen.

Erdogan on asettunut pontevasti vastustamaan Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyshakemuksia. Erdogan on sanonut useaan otteeseen, että Turkki ei voi puoltaa Nato-jäsenyyttä, koska Turkki pitää Suomea ja Ruotsia ”terroristien turvasatamana” kurdiyhteyksien takia.

Kukaan ei tällä hetkellä pysty sanomaan, milloin Turkki heltyy ja Suomen Nato-ovi todella aukeaa.

Viimeksi tällä viikolla Erdoganin AK-puolueen kansanedustaja, Turkin ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Akif Cagatay Kilic sanoi brittilehti Guardianille, että Turkki on valmis estämään Ruotsin ja Suomen jäsenyyden ”vaikka vuoden, mikäli se on tarpeen”.