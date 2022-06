”Ruotsia on kurmuutettu Suomea enemmän”, totesi presidentti sunnuntaina Naantalissa liittyen Turkin näkemyksiin maiden Nato-jäsenyyksistä.

Presidentti Sauli Niinistön mukaan Ukrainan tilanteeseen ei todennäköisesti ole tulossa ratkaisua kesän aikana.

– Äärettömän vaikealta näyttää tällä hetkellä. Ei edes nähdä, millainen se ratkaisu voisi olla. Ukrainalaiset eivät ole luovuttamassa alueitaan ja näyttää, että venäläiset eivät sieltä vapaaehtoisesti lähde. Ukrainan ulkoministeri on todennut, että jospa vuoden loppuun tulisi ratkaisu.

Presidentti Sauli Niinistö kommentoi Ukrainan tilannetta sunnuntaina Naantalissa. Hän ja hänen puolisonsa Jenni Haukio saapuivat kesäasunnolleen Naantaliin Kultarantaan perjantaina.

Sunnuntaina oli asukkaiden vuoro tavata presidenttipari, joka saapui lahden yli vesiteitse Naantalin vierasvenesatamaan. Neljävuotias Aaro-poika ei ollut presidenttiparin mukana.

Venäjä on iskenyt jälleen Kiovaan tauon jälkeen. Niinistö ei suoraan ottanut kantaa, mitä se tarkoittaa.

– Tilannetta seurataan nyt tarkasti, ja sitä, onko kyseessä vain muistutus. Putin näyttää myös pitäneen puheenvuoron, jossa hän toteaa mahdollisesti siirryttävän toisentyyppisiin aseisiin. Ydinaseita se ei varmasti tarkoita.

Sauli Niinistö kommentoi Naantalissa monisanaisesti päiväpolttavia poliittisia kysymyksiä, Ukrainan tilanteen lisäksi myös Turkkia, joka on pannut hanakasti kapuloita Suomen ja Ruotsin Nato-rattaisiin.

Niinistön mukaan Turkin viestit ovat vaihtelevia ja on vaikea sanoa, mistä kenkä todella puristaa.

– Ruotsia on kurmuutettu Suomea enemmän. Selvitytin, miten Suomen käyttäytyminen suhteessa muihin Nato-maihin näyttää, ja se näyttää samanlaiselta. Suhtaudumme Turkin terrorismiin kuten pääosa nykyisistä jäsenistä. Olemme vähän oudossa tilanteessa, ja siitä joutuu vetämään johtopäätöksen, että Suomeen ja Ruotsiin kohdistuva kritiikki kohdistuu kaikkiin jäsenmaihin, Niinistö pohti.

Naantalin kaupungin valtuuston puheenjohtaja kansanedustaja Vilhelm Junnila sekä 7-vuotias Leo Valkama vastassa laiturilla presidenttiparin tervetulovastaanotolla Naantalin Kultarannassa 5. kesäkuuta 2022. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja puoliso Jenni Haukio perheineen siirtyvät kesävirka-asunnolle Kultarantaan.

Presidenttipari esiintyi sunnuntaina Naantalissa rennonoloisena. He kuuntelivat laiturilla tervehdyssanat, jonka jälkeen Jenni Haukiolle ojennettiin kukat ja Naantalin kamarikuoro esiintyi. Presidenttiparin vierailu oli tuonut satamaan jälleen sadoittain ihmisiä.

– Olin viimeksi 2019 antamassa kesätervehdystä täällä, ja sitten tuli näitä kovempia koettelemuksia, joista – ainakin koronasta – aletaan pikkuhiljaa päästä yli. Jos olisimme silloin sanoneet täällä, että seuraavat kaksi vuotta liikutaan maskeissa, kukaan ei olisi uskonut, presidentti aloitti puheensa.

– Siitä selviydyttiin, ja selviämme jatkossa mistä tahansa. Ehkä nämä kokemukset opettivat meitä nauttimaan ihan tavallisesta arjesta.

Presidentti nosti puheessaankin esiin Ukrainan tilanteen.

– En voi muuta sanoa kuin että yhteinen toive on, että ihmisten kärsimykset päättyisivät ja syntyisi ratkaisu, joka antaisi rauhaa.

Presidentti myös muistutti kansalaisia Suomen ainutlaatuisuudesta.

– Viihdymme valtavan hyvin lahden toisella puolella, ja tällä puolella on aina kiva piipahtaa. Naantali on upea kesäkaupunki, Suomi on upea kesämaa ja ylipäänsä maailman onnellisimpien ihmisten maa.

Vaikka presidenttipari on nyt virallisesti aloittanut kesäkauden, Niinistö myönsi, että kesäpäivistä ei pääse kunnolla vielä nauttimaan.

– Tilanteen ja erilaisten viestien seuraaminen on päivittäistä, mutta ei se ylipääsemätöntä ole. Tiistaina on edessä paluu Helsinkiin ja aika monta palaveria siellä. Näyttäisi, että ehkä heinäkuussa on muutama tyhjä päivä.

Presidenttipari ei ole vielä tehnyt suunnitelmia mahdollisille vapaapäiville.

– Ei kannata sitoa itseään etukäteen, jos vapaalle sattuisi pääsemään. Se on silloin vapaampaa, Niinistö kommentoi hyväntuulisesti.

Presidenttipari viettää viimeistä kesäänsä Kultarannassa ennen sen remonttia.

– Täytyy yrittää kerätä muistoja, joilla pärjätä myöhemminkin, Niinistö totesi.

Haastattelun jälkeen presidenttipari siirtyi Naantalin kaupungin järjestämään kahvitilaisuuteen satamassa. He isännöivät Kultaranta-keskusteluja kahden viikon päästä. Keskustelut alkavat 12. kesäkuuta keskustelulla Suomen jäsenyydestä puolustusliitto Natossa.