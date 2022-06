Korona muutti laivaruokailua parempaan suuntaan, sillä hävikin määrä on pienentynyt roimasti.

Ristelymatkustaminen on noussut uuteen suosioon koronarajoitusten jälkeen. Pelkästään Viking Linen uusin alus, Glory on palvellut vajaan kahden kuukauden aikana lähes 180 000:tta asiakasta.

Se tarkoittaa myös satoja tuhansia tarjoiltuja risteilyherkkuja ja ruoka-annoksia. Yksi suurimmista risteilysuosikeista on edelleen buffetruokailu. Korona-aika toi siihen omat haasteensa, ja laivojen buffeteissa siirryttiin annostarjoiluun. Eri ruokalajit siis tarjoiltiin mahdollisuuksien mukaan pienissä astioissa.

Turun ja Tukholman väliä seilaavan Viking Gloryn keittiöpäällikön Oula Hännisen mukaan annostarjoilu on saanut paljon kiitosta, ja siksi sitä pidetään osaksi mukana buffeteissa edelleen.

– Se on hygieenisempää, mutta toinen iso asia on ruoan hävikki. Pienemmät annokset pienentävät hävikkiä, sillä yleensä ihmiset ottavat yksi tai kaksi eri juttua lautaselle.

Viking Gloryn keittiöpäällikkö Oula Hännisen mukaan risteilylaivojen ruokailukulttuuri on muuttunut parempaan päin.

Viking Linelta kerrotaan, että yksittäisannoksiin siirtyminen on pienentänyt hävikkiä noin 30 prosenttia. Tarkkoja kilomääriä on vaikea sanoa, koska kulutus vaihtelee päivien välillä.

Isoin hävikki tulee lämpimästä ruoasta, sillä se on heitettävä pois sen jälkeen, kun se on ollut esillä. Ruokajäte pyritään käyttämään järkevällä tavalla.

– Se nesteytetään laivassa oleviin tankkeihin. Ne toimitetaan biolaitokseen, jossa jätteestä tehdään muun muassa biokaasua, Hänninen sanoo.

Annostarjoilu (oik.) on vähentänyt ruokahävikkiä.

Mutta onko korona muuttanut risteilijöiden ruokatottumuksia?

Hännisen mukaan ei.

– Ravut on edelleen ehdoton ykkönen. Myös lohi – oli se savustettua, kylmäsavustettua tai graavia – on ikisuosikki. Niitä on paha lyödä laudalta, hän sanoo.

Ravut pysyvät suosikkeina vuodesta toiseen.

Katkarapuleipiä on myyty risteilyaluksilla alkuvuosista asti, eikä suosiolle näy loppua. Hännistä jopa varoitettiin kajoamasta tuttuun herkkuun, kun hän aloitti Viking Linella 3,5 vuotta sitten.

– Tuotteeseen ei kannata tehdä isoja muutoksia. Ihmiset kaipaavat sitä ja haluavat sen aina, kun tulevat risteilylle.

Yhden positiivisen muutoksen hän on kuitenkin huomannut.

– Buffetissa kasvisruokien ja salaattien suosio on kasvanut. Ihmiset selvästi kaipaavat niitä.

Jälkiruokapöydässä kesän vaikutus näkyy tarjonnassa ja asiakkaiden mielihaluissa.

– Mansikoita menee tolkuttomasti. Suklaamousse on tietysti ikisuosikki.

Suklaamousse (oik.) maistuu aina matkailijoille.

Nykyään risteilyaluksilla on tarjolla monenlaista ruokaa etnisestä skandinaaviseen ja pikaruoasta á la carteen.

Haluavatko ihmiset tosiaan eri vaihtoehtoja, vai yritetäänkö heitä vaivihkaa kouluttaa siihen?

– Se on varmasti molempien summa. Ala yrittää tuoda uutta, mutta ihmisetkin ovat nykyään hyvin valveutuneita ja tietoisia, mitä mitä missäkin on. Vaatimustaso on selvästi noussut.

Myös buffetkäyttäytyminen on Hännisen mukaan siistiytynyt. Enää ei täytetä laseja halvalla viinillä ja kiskota sitä viimeiselle minuutille.

– Tietysti joukkoon mahtuu aina niitäkin henkilöitä. Paljon riippuu siitä, mikä viikonpäivä ja vuorokaudenaika on.

Suomalaiset arvostavat aiempaa enemmän esimerkiksi ravintolamiljöötä ja kattausta.

Turku–Tukholma-väli on Suomen hektisin risteilylinja. Se tarkoittaa kiireellisiä päiviä ja isoa henkilökuntaa. Hännisen mukaan iso kokonaisuus on myös työn suola.

– Tämä on monipuolinen työ, ja tässä on paljon erilaisia konsepteja. Haasteellista on päivien rakentuminen ja se, että asiat menevät jouhevasti. Kokkeja ja työntekijöitä täytyy viedä eteenpäin, sillä he tekevät työn. Myös vaihtoparin kanssa täytyy olla yhteinen punainen lanka.

Vaihtoparilla tarkoitetaan samalla tittelillä toimivaa henkilöä, joka tulee töihin, kun Hänninen on vapailla. Hänellä on kollegansa Mikko Martikaisen kanssa 9–9–10-systeemi eli yhdeksän tai 10 päivää töissä ja yhdeksän tai 10 vapailla.

– Tässä työssä on helpompi hallita työtä ja vapaa-aikaa. Kun lähden vapaille, kukaan ei soittele perään, kolmen lapsen isä kertoo.

Risteilylaivan keittiön on toimittava saumattomasti, etenkin, jos laiva on täyteen buukattu.

Ravintolahenkilökunnasta on tällä hetkellä risteilijöillä pulaa, ja Hänninen kehottaakin rohkeasti hakemaan, mikäli hommat yhtään kiinnostavat. Normaalisti kesätyöntekijälle ei kerry lomaa, mutta risteilylaivojen työntekijät saavat pidemmän vapaan tasaisin väliajoin.

– Jokaisesta tehdystä työpäivästä kertyy yksi vapaapäivä.

Lopuksi on jäljellä enää tärkein kysymys. Mitä keittiömestari itse söisi mieluiten laivalla?

– Kyllä minä itsekin otan ne ravut. Se on huoletonta naposteluruokaa parhaimmillaan, hän myöntää.

– Olen myös kalan ystävä, ja kuha ja siika maistuvat kesäisin.