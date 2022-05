Kiekkofanit kiipesivät toriparkkityömaalla sijaitsevien paviljonkien päälle. Turun kaupunki närkästyi, ja se teki rikosilmoituksen.

Turun kaupunki pyytää poliisia selvittämään, syyllistyivätkö MM-kultaa juhlineet Leijona-fanit vahingontekoon Turussa sunnuntaina.

Lounais-Suomen poliisi otti rikosilmoituksen vastaan tiistaina aamulla. Ilmoitus on esikäsittelyssä, ja sen jälkeen poliisi päättää, alkaako rikostutkinta vai ei.

Turun kauppatorille rakennettavan toriparkin rakennustyömaa täyttyi lukuisista Leijona-faneista sunnuntaina. Närää kaupungille aiheutti se, kun ainakin kymmenet juhlijat kiipesivät kahden työmaalla sijaitsevan paviljongin päälle. Juhlijat käyttivät apunaan tikapuita ja rakennustelineitä.

Ainakin yksi rakennuksista on kärsinyt vaurioista. Toriparkin on määrä valmistua syyskuussa ja toripaviljongit on kaupungin mukaan tarkoitus ottaa käyttöön jo tulevana kesänä.