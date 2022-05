Manipulointia, valehtelua, raivokohtauksia – tällainen on murhasta tuomittu mainosmies

Oma ulkonäkö, hyvät autot ja purjehtiminen olivat miehelle tärkeitä.

Taitava manipuloija ja valehtelija.

Näin todistajat ja tuttavat kuvailevat 68-vuotiasta Lasse Erik Lehtoa – miestä, joka käräjäoikeuden tuoreella päätöksellä syyllistyi lähes 30 vuoden takaiseen murhaan.

Lehto ampui kylmäverisesti lakimies Ilpo Härmäläisen purjeveneessään Turun Airistolla elokuun 3. päivänä vuonna 1994. Varsinais-Suomen käräjäoikeus langetti Lehdolle elinkautisen vankeustuomion perjantaina. Se piti tekoa suunnitelmallisena, erityisen raakana sekä erityisen törkeänä.

Lehto on kiistänyt teon alusta alkaen.

Lehto jopa puhkesi itkuun, kun poliisit pidättivät hänet kesken työpäivän helmikuussa 1995 taposta epäiltynä. Tuolloin tutkinta ei kuitenkaan nytkähtänyt eteenpäin, ja Härmäläisen henkirikos jäi vuosikausi mysteeriksi.

Viime kesänä keskusrikospoliisi avasi tutkinnan kuitenkin uudelleen, murhanimikkeellä, ja Lehto joutui poliisin tarkkaan syyniin. Solmu miehen ympärillä alkoi kiristyä, mutta hän piti tiukasta kiistolinjastaan kiinni.

– Olen syytön ja mielestäni se on aika loukkaavaa, että vielä 30 vuoden jälkeen haastatellaan vanhaa miestä, joka on löytänyt Jumalaa pelkäävän naisen rinnalleen, mies sanoi poliisikuulusteluissa.

Ja sama virsi jatkui oikeudessa.

– En varmasti ole. En todellakaan ole. Käsi sydämellä ja käsi Raamatulla, hän vastasi syyttäjän murhaväitteisiin.

Mies peitti toistuvasti kasvonsa oikeudessa.

Todistajien mukaan ulkoisen hyvinvoinnin merkit olivat miehelle hyvin tärkeitä. Hänellä oli suuri omakotitalo Naantalissa sekä menestyvä yritys. Hyvät autot, purjehtiminen ja oma ulkonäkö ilmensivät hänelle menestystä. Kokenut merenkävijä harrasti takavuosina aktiivisesti purjehdusta perheensä kanssa Turun rannikkoseudulla.

Lehto huolehti ulkonäöstään tarkoin myös oikeudenkäynnissä – joskin eri syystä kuin aiemmin. Mies ei paljastanut kuvaajille kasvojaan. Kuvia otettaessa harmaahiuksinen mies veti pipon syvälle silmille ja käytti maskia.

Entisen vaimon mukaan sairaalloisen kontrolloivasti käyttäytynyt mies ei koskaan kertonut asioistaan, huolistaan tai vastannut kysymyksiin.

Merkonomikoulutuksen saanut yrittäjämies toimi mainosalalla. Rahaongelmat ajoivat miehen kuitenkin epätoivon partaalle. Hän halusi välttää konkurssin.

Sen välttämiseksi Lehto houkutteli Härmäläisen monimutkaiseen laskutussopimusjärjestelyyn, jossa tekaistiin laskuja Lehdon mainostoimiston konkurssin välttämiseksi. Härmäläinen haistoi kuitenkin vedätyksen, ja oli aikeissa kertoa siitä poliisille.

Tuomittu sonnustautui useasti pipoon oikeudenkäynnissä.

Siksi Lehto murhasi Härmäläisen purjeveneellään Turun Airistolla. Lehto punoi juonen, jonka mukaan hänen tarkoituksenaan oli näyttää saaristokohdetta mahdollisia kiinteistökauppoja varten. Härmäläinen oli tuolloin 33-vuotias ja tullut juuri poikalapsen isäksi.

Kaksikko ajoi veneellä Airistolle noin 1,6 kilometrin päähän Turun Satavan satamasta. Sitten Lehto ampui Härmäläistä kaksi kertaa järeällä revolverilla. Ensimmäinen laukaus osui selkään, toinen päähän. Lehto upotti Härmäläisen ruumiin merenpohjaan ja vaikeni tapahtuneesta.

Lehdon yritystoiminta ajautui kuitenkin samana vuonna konkurssiin. Ex-vaimon mukaan miehen käytös muuttui dramaattisesti. Nainen mukaan mies katkeroitui menestyneitä ihmisiä kohtaan ja sai raivokohtauksia, jos joutui kuuntelemaan toisten kehumista.

– Oli hän aikaisemminkin kylmä, mutta tämän jälkeen hän oli täysin kykenemätön empatiaan, eikä hänellä ollut mitään tunteita muita ihmisiä kohtaan. Jos joku olisi hukkunut hänen nähtensä, hän ei olisi varmaan tehnyt asialle mitään.

Tähänkin tyyliin mies peitti kasvonsa.

Pitkä liitto päättyi avioeroon 2006.

– Hän oli äärimmäisen räjähtäväinen luonne, ja hän oli todella häijy suuttuessaan. Hänellä oli karatetausta, joten tiedän, että hän olisi voinut tappaa minut kertaiskulla. En usko, että hän olisi sellaista tehnyt, mutta mahdollista se olisi ollut, nainen kertoi poliisille.

– Hänen silmänsä olivat niin pelottavat suuttuessaan, että ei häntä halunnut suututtaa. Hänen kanssaan piti olla aina samaan mieltä, eri mieltä ei vain saanut olla, ei edes ruuan mausta.

Yhteneviä havaintoja teki mies, joka tunsi mainosyrittäjän työelämästä.

– Minulle on jäänyt hänestä sellainen mielikuva, että jos hänen kanssaan on samaa mieltä, niin kaikki meni hyvin, mutta jos oli eri mieltä, niin sitten tilanne oli toinen.

Työtuttava kertoi poliiseille saaneensa mainosmiehestä hyvän ensivaikutelman, ”isojen puheiden” ja vakuuttavuuden vuoksi. Kun tuttavuus jatkui, myönteinen mielikuva romuttui.

– Olen saanut siitä sellaisen kuvan, että hän oli manipuloiva narsisti.

Vanhan perhetutun mukaan mies käyttäytyi läheisiään kohtaan fiksusti, mutta käytöksessä ilmeni myös halua olla esillä.

– Kyllä hän aina paikalle tullessaan piti huolen, että hänet varmasti huomataan. Hän on mielestäni narsistinen luonne, vanha perhetuttu kertoi poliisille.

Esitutkinnasta ilmeni myös, että osa tutuista oli takavuosina joutunut sangen hämmentävään tilanteeseen. Mainosmies oli antanut ymmärtää, että hänen vaimonsa oli kuollut purjehdusonnettomuudessa.

Oikeasti näin ei ollut tapahtunut. Tuttavien kuulustelukertomuksissa toistuikin mainosmiehen taidokas manipulointikyky. Eräs työtutuista kertoi poliisille, kuinka mies oli tiukoissa tilanteissa esittänyt olevansa hyvin sairas.

Vuonna 2008 Lehto tuomittiin entisen työntekijänsä laittomasta uhkaamisesta. Hän törmäsi ex-pomoonsa sattumalta parkkihallissa ja alkoi haukkua tätä yrityksensä tuhoamisesta.

Uhri yritti kävellä pois, mutta mainosmies siirtyi aina hänen eteensä ja sanoi tietävänsä, missä mies asuu ja uhkasi tappaa hänet.

Lasse Lehto kuvattuna vangitsemisoikeudenkäynnissä viime vuonna.

Laittoman uhkauksen lisäksi mainosmies on takavuosina tuomittu mittavista talousrikoksista. Hänellä oli tapana väärentää ihmisten allekirjoituksia asiakirjoihin. Siitä koitui harmia myös hänen lähipiirilleen.

Lakimies Härmäläisen ruumis nostettiin merestä, 44 metrin syvyydestä tämän vuoden maaliskuussa. Poliisi rajasi etsintäalueen Härmäläisen ja Lehdon tapahtumapäivän telepaikannus- ja puhelutietojen sekä todistajien kertomusten perusteella.

Ruumis oli pakattu muovipusseihin. Merenpohjassa oli myös 7 kiloa painava ankkuri, joka oli esteenä vainajan nousemiselle.

Vainajalla oli yllään samat vaatteet kuin katoamispäivänään. Härmäläisellä oli solmio kaulassa ja solmioneula paikallaan sekä paita housunkauluksen sisällä. Pikkutakin povitaskussa oli lompakko ja sen sisällä muun muassa pankkikortteja sekä käteistä rahaa. Härmäläisen kädessä oli rannekello ja sormessa kihlasormus.

Vaatteiden perusteella Härmäläisessä ei ollut kamppailun jälkiä. Ruumis oli säilynyt hyvin. Säilymiseen vaikutti se, että merenpohjassa oli viileää ja lähes hapeton tila.

Tutkimuksissa myös varmistui, että Härmäläinen oli ammuttu kuoliaaksi.

Hänen kuolinilmoituksensa julkaistiin tässä kuussa Satakunnan Kansassa.

– On elo kuin ulappa suuri, ja muistot saaria sen. On ikävää, jota ei voi ilmaista, on kaipuuta, jota mitkään teot eivät voi täyttää. Tyyntä rauhaa, toivon sinun saavan, meille pauhaa tuulet meren ja aavan, kuolinilmoituksessa muun muassa kirjoitettiin.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus antoi murhatuomion perjantaina, eikä se ole vielä lainvoimainen. Siitä voi valittaa Turun hovioikeuteen.