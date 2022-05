Virusvariantti todettiin matkustajalta, joka oli ollut Väli-Amerikassa.

Tyks Laboratorioiden kliinisen mikrobiologian laboratorio on todennut koronaviruksen omikron BA.5-variantin aiheuttaman tautitapauksen Varsinais-Suomessa. Variantti tunnetaan myös Etelä-Afrikan muunnoksena.

Kyseessä on ensimmäinen Etelä-Afrikan omikronvarianttilöydös Suomessa. Virusvariantti todettiin suomalaiselta matkustajalta, joka palasi vapun aikaan Väli-Amerikasta.

Kyseistä omikron-varianttia on raportoitu maailmassa noin 760 tapausta 19 maassa. Pohjoismaissa on ollut yksittäisiä löydöksiä. Euroopassa, muun muassa Portugalissa ja Saksassa, on lisääntyvästi omikron BA.5-löydöksiä.

Rokotteen teho tautia vastaan ei ole hyvä, mutta rokote suojaa vakavalta tautimuodolta.