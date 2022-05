Turku on kunto­portaiden luvattu kaupunki – vertailussa 5 treeni­paikkaa

Turkuun ollaan rakentamassa kolmia uusia kuntoportaita. Parin vuoden sisään niitä on tullut useisiin alueen kuntiin. Todellinen porrastreenin helmi löytyy puolen tunnin päästä Turusta.

Turun seudulla on useita erinomaisia porrastreenipaikkoja. IS teki niissä kierroksen.

Ne ovat helpot löytää, käytettävissä matalalla kynnyksellä ja nostavat hien pintaan. Tai pahimmillaan oksennuksen suuhun. Raavaat miehet ja naiset ovat niiden edessä – tai laella – polvillaan.

Kuntoportaat ovat nousseet uuteen suosioon erityisesti korona-aikana, jolloin monella ei ollut pääsyä kuntosalille tai liikuntaharrastuksiin. Pimeään talviaikaan portaiden suosio luonnollisesti laskee, mutta kevään korvilla alkaa monilla kapuamisjalkaa kutitella.

– Porrastreeni on loistava tapa liikkua, koska siinä saadaan kuormitettua kehoa monipuolisemmin kuin peruslenkissä. Onhan se myös asfalttitietä mielekkäämpi tapa liikkua, fysioterapeutti Jessica Reiman on perustellut Ilta-Sanomille.

Lue lisää: Monipuolinen porras­treeni pistää pakarat koville – asian­tuntija vinkkaa, miten pääsee alkuun ja jakaa 7 teho­liikettä

Turkua voi kuvailla kuntoportaiden luvatuksi kaupungiksi, sillä sinne ollaan rakentamassa lähiaikoina peräti kolmia uusia kuntoportaita: Hirvensaloon, Luolavuoreen ja Länsikeskuksen lähelle Kalmasvuoreen. Uusia portaita on noussut tiheään tahtiin myös parin viime vuoden aikana.

Portaita rakennetaan siksi, että niille on selkeä tilaus. Esimerkiksi Kalmasvuoreen tulevat portaat olivat asukkaiden ehdotus, joka voitti asukasbudjetoinnista käydyn äänestyksen. Hintaa portaille tulee noin 100 000 euroa, mikä on myös Luolavuoren portaiden arvioitu budjetti.

Uusille kuntoportaille on jo raivattu aukko Luolavuoressa.

Uudet kuntoportaat ovat hyvä lisä ennestään komeaan kattaukseen, sillä Turun seudulla on portaita mistä valita: sekä keskellä asutusta sijaitsevia koko kansan rappusia että piilotettuja aarteita, joihin kannattaa lähteä jo miljöön vuoksi.

Porraskierros lähtee liikkeelle Turun itäisestä naapurista Liedosta. Kuntoportaiden sijainti Keisvuoren kupeessa on yhtä aikaa hyvä ja huono: Lähiseudun asukkailla on helppo tulla portaisiin vaikkapa muun lenkin ohessa, mutta parkkitilaa on ympärillä niukasti.

Arkipäivänä keskellä päivää ei portaissa ole trafiikkia, vaikka näihin rappusiin mahtuisi useampikin kulkija. Leveyttä portailla on nimittäin 2,5 metriä ja askelmiakin 137.

Lisäksi portaissa on komea viivoitus. Näissä ei lennä nenälleen, vaikka vähän silmissä jo vilisisi.

Keisvuoren kuntoportaat, Lieto Askelmia: 137

Parkkipaikka: Ei

Valaistu: Kyllä

Plussat: Leveät portaat, lähellä asutusta, askelmat merkattu erivärisillä maaleilla.

Miinukset: Ei parkkitilaa, portaiden korkeus vaihtelee runsaasti.

Turusta luoteeseen sijaitsee 25 000 asukkaan Raisio, jonka urheilufasiliteetit ovat keskittyneet Kerttulaan. Samalla alueella on jäähalli, liikuntahalli, jalkapallokenttä, yleisurheilukenttä sekä lenkkipolkuja. Kuntoportaat ovatkin erittäin suositut, sillä ilta-aikaan 63:a porrasta ravaa kuntoilijoiden lisäksi myös urheilujoukkueita.

Näin päiväsaikaan paikalla oli kaksi vapaapäivää viettävää miestä ja koira, joka ei kuitenkaan päässyt mukaan juoksuharjoitukseen.

Kerttulan portaat, Raisio Askelmia: 63

Parkkipaikka: Kyllä

Valaistu: Kyllä

Plussat: Sijainti lenkkipolkujen ja urheilupaikkojen vieressä, askelmissa maalimerkinnät.

Miinukset: Kapeahkot askelmat, portaat usein ruuhkaiset. Vertailun lyhyimmät portaat.

Seudun kuntoportaista ei voi puhua mainitsematta Kuuvuorta. Paikka on saanut valtakunnallista julkisuutta suomalaisten NHL-pelaajien treenipaikkana. Oman osansa portaista ovat nauttineet esimerkiksi Rasmus Ristolainen, Mikko Rantanen, Lauri Korpikoski, Kaapo Kakko ja Tampereelta mukaan loikannut Patrik Laine.

Lue lisää: ”Fyysisesti nollatasolla”- Patrik Laineesta rääkättiin NHL-pelaaja Turussa

Ei siis yllätä, että paikan päällä on nytkin huippu-urheilijoita. Keihäänheittäjät Sanne Erkkola ja Jatta-Mari Jääskeläinen juoksevat vetoja valmentajansa, ex-keihäänheittäjä Tuomas Laaksosen johdolla.

– Korona-aikana nämä portaat tulivat tutuiksi, kun oli välillä ainoa paikka, missä pystyi treenaamaan, Laaksonen kertoo.

Kuuvuoren portaat haarautuvat kahteen suuntaan.

Keihäsnaisia näkee portaissa enemmän syksyisin, mutta nyt he tulivat availemaan jalkoja Portugalin leirityksen jälkeen. Molemmat ovat starttaamassa kisakautensa lähiaikoina.

– Tämä on oikein mukavaa, ainakin minulle, Laaksonen naurahtaa kun keihäsnaiset puuskuttavat polviinsa nojaten.

Kuuvuoren portaiden vieressä on sorakenttä ja juoksurata sekä ulkokuntosali. Lisäksi paikan päällä pääsee heittelemään koripalloa ja pelaamaan beach volleyta, mikä tekee paikasta suositun eri-ikäisten liikkujien keskuudessa.

Kuuvuoren portaat, Turku Askelmia: 112 (+ 26 toisessa haarassa)

Parkkipaikka: Ilmaista parkkitilaa on melko mukavasti läheisten katujen varsilla.

Valaistu: Kyllä

Plussat: Voi bongailla huippu-urheilijoita, sijainti lähellä muita urheilupaikkoja.

Miinukset: Suositut ja usein ruuhkaiset.

Matka jatkuu Turusta etelään ja Kaarinan Piikkiöön, jossa piilottelee todellinen porrasaarre. 80 porrasta sijaitsee kuntoilijan unelmamiljöössä, päätien varrella mutta silti metsän keskellä. Viereisessä ulkokuntosalissa pääsee jopa työntämään rengasta, puhumattakaan huikeista lenkkimaastoista.

Mutta ovatko portaat jopa liian syrjässä? Onko niille oikeasti käyttäjiä? Kyseenalaistus kumotaan pian, sillä pois lähtiessä paikalle karauttaa kaksi sporttisen näköistä naista.

Piikkiön kuntoportaat, Kaarina Askelmia: 80

Parkkipaikka: Lenkkipolun alussa, lämmittelyn mittaisen kävelyn päässä.

Valaistu: Kyllä

Plussat: Upea metsämiljöö, jossa ulkoilureittejä ja kuntosali.

Miinukset: Melko kaukana kaikesta, askelmaväli on hankalan mittainen.

Päivän viimeisten portaiden eteen joutuu näkemään hieman vaivaa, sillä ne sijaitsevat Paraisilla, noin puolen tunnin ajomatkan päässä Turusta. Matka on kuitenkin sen arvoinen. Syksyllä 2021 avatut portaat pesevät rappusten määrässä jopa hehkutetun helsinkiläisserkkunsa Malminkartanon portaat 470–347.

Vuoden verran talkootyönä rakennettujen portaiden laella aukeavat henkeäsalpaavat maisemat kilometrien päähän: toisella puolella siintää meri, toisella yli 100 metriä syvä avolouhos.

470 porrasta saa kävelijänkin puuskuttamaan. Sen sijaan koululaisryhmä tulee kukkulalta alas iloisesti pomppien.

Siinäpä oiva todiste siitä, että pidemmätkin portaat saa suoritettua, kun asenne on kohdillaan.

Koirabaanan kuntoportaat, Parainen Askelmia: 470

Parkkipaikka: Kyllä

Valaistu: Kyllä

Plussat: Pituus, leveys, henkeäsalpaavat näkymät. Askelmien määrä merkattu kymmenen välein. Ihmiset tervehtivät iloisesti toisiaan.

Miinukset: Puolen tunnin ajomatkan päässä Turussa. Totuus omasta kunnosta selviää raa’alla tavalla, kun näitä kapuaa.

Muista myös nämä seudun portaat:

Ruonan kuntoportaissa Naantalissa on 73 askelmaa ja komeat merimaisemat.

Maskun Niemenkulman portaiden avajaisia vietettiin viime vuoden elokuussa.

Merimaskun 108-askelmaiset kuntoportaat ovat kätevästi lenkkipolun varrella.

Vehmaan kuntoportaat sijaitsevat aivan urheilukentän vieressä.

Kaarinan Vaarniemen portaat eivät ole virallisesti kuntoportaat, mutta ne voi silti yhdistää kätevästi vaikkapa polkujuoksulenkkiin.