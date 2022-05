Valtio on päättänyt käyttää etuosto-oikeuttaan lomakyläkiinteistön kaupassa. Se sijaitsee lähellä Puolustusvoimien varikkoa.

Suomen valtio on päättänyt käyttää etuosto-oikeuttaan lomakyläkiinteistön kaupassa maanpuolustuksellisista syistä. Kaupan kohde on Turun saaristossa, Kemiönsaaren kunnassa sijaitseva lomakylä. Asiasta kertoo Savon Sanomat.

Valtiolla on lain mukaan etuosto-oikeus strategisten kohteiden välittömässä läheisyydessä tapahtuvissa kiinteistökaupoissa. Tällaisia ovat kohteet, jotka sijaitsevat enintään 500 metrin etäisyydellä Puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen alueista tai enintään 1000 metriä niiden käyttämistä viestiasemista, satamista tai lentopaikoista. Valtion etuosto-oikeus ei ole voimassa Ahvenanmaalla.

Laki etuosto-oikeudesta astui voimaan 1.1.2020. Kyseessä on nyt ensimmäinen kerta, kun valtio on käyttänyt etuosto-oikeuttaan. Osa ostettavasta alueesta rajoittuu Puolustusvoimien käytössä olevaan Skinnarvikin varikkoon.

Päätöksen ostosta teki Savon Sanomien mukaan puolustusministeriön esityksestä kuntaministeri Sirpa Paatero (sd), mutta se ei ole vielä lainvoimainen.

Valtio on aiemmin harkinnut etuosto-oikeutta viidessä eri kohteessa, mutta näissä tapauksissa on päädytty vapaaehtoisiin kauppoihin.

Puolustusministeriön selvityksen mukaan lupalaeilla on ollut väärinkäytöksiä ennaltaehkäisevää vaikutusta. Lisäksi ministeriön tilannekuva kiinteistöjen omistuksesta on parantunut merkittävästi.

Kemiönsaaren kiinteistön helmikuussa 2,2 miljoonalla eurolla ostanut Meripesä Paradise -yhtiö aikoo valittaa päätöksestä. Se olisi luopunut vapaaehtoisesti merialueista, mutta ei maa-alueista. Kaupparekisterin mukaan yhtiö on perustettu vuonna 2022, ja hallituksessa on yksi jäsen. Savon Sanomat kertoo, että hänen yrityksensä on aiemmin ollut rakentamassa Suomessa loma-asuntoja venäläisille.

Puolustusministeriö ei kertonut Savon Sanomille päätöksen perusteita.