Moni tuntee Suomen suurimmat linnat, mutta maa on täynnä myös pienempiä mielenkiintoisia linnoja ja raunioita. Ne kertovat tarinoita sydänsuruihinsa hukuttautuneista neidoista, merirosvoista ja kummituksista.

Vaalean mudan sävyinen Aurajoki kiemurtelee peltojen välissä. Siniset kukat puskevat sinnikkäästi kallion pinnasta kohti aurinkoa. Merenpinnasta 55 metrin korkeuteen kohoava kallioinen kukkula nousee ylväästi maisemasta keskellä Vanhalinnaa.

Liedossa sijaitseva alue on saanut nimensä tästä Suomen tunnetuimpiin lukeutuvasta linnavuoresta, jossa on vuosisatojen ajan puolustettu aluetta hyökkääjiä – joidenkin tutkimusten mukaan jopa viikinkejä – vastaan.

Sen laella sijaitsee nyt jo kuivahtanut ehkä muinoin kaivona palvellut kalliosyvänne, johon nuoren neidon kerrotaan hukuttautuneen sydänsuruissaan. Tarina kertoo haamun vaeltelevan yhä Linnavuorella.

– Toisen tarinan mukaan neito vaeltelee täältä vähän matkan päässä, joten se vähän riippuu siitä, kuka tarinan kertoo, kirjailija Tuomo Kesäläinen naurahtaa.

Vanhalinnan Linnavuori on tietokirjailija Tuomo Kesäläiselle tuttu paikka. Vuorelta näkee maisemassa kiemurtelevan Aurajoen.

Linnavuori erottuu ylväästi alavasta peltomaisemasta.

Aavetta tai ei, se on kuitenkin totisinta totta, että Linnavuori menetti hallinnollista merkitystään, kun Turun linna rakennettiin Aurajoen suulle 1280-luvun alussa. Molemmat näistä kohteista löytyvät Kesäläisen tuoreesta Retkeilijän linnat ja rauniot -opaskirjasta.

Hän on julkaissut aiemmin opaskirjoja muun muassa Suomen luolista, tarinakivistä ja rotkoista.

– Tämä oli mukavaa vaihtelua. Olen työskennellyt paljon luonto- ja muinaiskohteiden kanssa. Tämä oli samaa aihepiirinä mutta käsitteli enemmän rakennettua ihmiskäden jälkeä, Naantalissa asuva Kesäläinen kertoo.

Kirjassa käydään läpi yhteensä 60 kohdetta eri puolilta Suomea. Mukana on Turun linnan ja Olavinlinnan kaltaisia tärkeitä historiallisia nähtävyyksiä mutta myös pienempiä, luontopolkujen ja kävelyreittien varrella sijaitsevia raunioita, joiden olemassaolosta eivät kaikki paikallisetkaan tiedä.

Moniin liittyy kiinnostavia legendoja esimerkiksi merirosvoista, taikuudesta ja kummituksista.

Kuusiston linnanrauniot meren rannalla Kaarinassa ovat vaikuttava näky.

Kesäläinen on käynyt muutamaa saarella sijaitsevaa kohdetta lukuun ottamatta kaikissa kirjoissa mainituissa paikoissa.

– Kirjoitan kuvailevaa tekstiä, joten siksikin on tärkeää, että käyn itse paikalla. Koen ilmapiirin, tunnelman ja saan kokonaiskuvan miljööstä.

Kummituksiin hän ei kuitenkaan ole matkoillaan törmännyt.

– Ehkä yliluonnolliset voimat eivät näyttäydy tällaiselle päiväkävijälle. Pitäisi viettää kohteissa enemmän aikaa työntekijöiden tavoin, hän sanoo.

– Toki tarinoita luettuani kohteissa on vähän erilainen tunnelma. Kuulee rasahduksia, jotka muissa paikoissa eivät ehkä herättäisi kiinnostusta. Mielikuvitus lähtee laukkaamaan eri tavalla.

Jotkut kohteista sijaitsevat tavallisten lenkkipolkujen varsilla, kuten Ristimäen kirkonrauniot Kaarinassa.

Vaikka Kesäläinen on kiertänyt Suomea ristiin rastiin jo edellisiä kirjoja työstäessään, silti hän yllättyi taustatutkimusta tehdessään.

– En tiennyt, kuinka monia 1700-luvun puolustuslinnakkeita sijaitsee idässä, Kotkan ja Mikkelin välissä. Olen käynyt muutamissa aiemmin, mutta yllätyin, kuinka hienoja paikkoja tuli vastaan, kun kävin niitä järjestelmällisesti läpi kirjaa varten. Olin mieltänyt, että siellä on enemmän viime sotiin liittyviä betonibunkkereita ja Salpalinjan kohteita.

Kesäläinen suosittelee lämpimästi tutustumaan myös saarilinnakkeisiin. Hän oli aiemmin käynyt Svartholmassa ja Loviisassa, mutta Hangon linnoitus oli positiivinen yllätys.

– Saarilinnakkeisiin meneminen veneellä on oma elämyksensä. Lisäksi ne ovat suhteellisen pieniä saaria, jotka on rakennettu täyteen linnoitusta.

Kesäläisellä on jo seuraava tietokirja työn alla. Se käsittelee suomalaisia perinnemaisemia.

Oman säväyksensä kirjailijaan ovat tehneet myös vanhojen kivikirkkojen rauniot.

– Sitä ajattelee, että kirkot olivat niin arvostettuja rakennuksia ja kylien keskuksia, että ne pidettäisiin millä hinnalla hyvänsä kunnossa. On erilainen elämys nähdä niitä raunioina.

Yksi alue loistaa kirjassa poissaolollaan. Pohjois-Suomesta ei ole ainuttakaan kohdetta. Sille on kuitenkin hyvä syy.

– Jos pohjoisessa olisi raunioita, ne olisi otettu mukaan. Lappi on ollut tuolloin vielä rakentamatonta erämaata, eikä siellä ole ollut oikein mitään puolustettavaa, kyliä tai kaupunkeja. Kajaanin linnan taitaa olla Euroopan pohjoisin kivilinna, Kesäläinen kertoo.

Kirjailijan kotiseudulla Varsinais-Suomessa on useita mielenkiintoisia kohteita, kuten Mannerheimin syntymäkotina tunnettu Louhisaaren kartanolinna tai vaikuttavat Kuusiston piispanlinnan rauniot.

Yllättäen hänen oma suosikkinsa löytyy aivan toiselta suunnalta.

Raaseporin linna on Kesäläisen oma suosikki.

– Turun linna, Hämeen linna ja Olavinlinna omat omassa sarjassaan, mutta ne on sisältä kokonaan entisöity.

– Nostaisin esiin Raaseporin linnan, jonka rauniot ja tunnelma ovat tehneet minuun vaikutuksen. Se on poikkeuksellisen näköinen, ja sijainti on hieno. Tuntuu, että ei olisi suomalaisissa maisemissa. Siellä on myös säilynyt tiloja aika paljon, ja niissä pääsee kävelemään.

Kesäläinen suosittelee kesäisiä retkiä raunioille erityisesti lapsiperheille.

– Moniin luontokohteisiin verrattuna nämä ovat aika helposti lähestyttäviä. Monissa on parkkipaikat lähellä ja hyvät opastaulut, hän mainitsee.

Alla listattuna Tuomo Kesäläisen suosikkikohteita.