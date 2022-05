Syyte: Mies otti 15 olutta, soitti 16 kertaa hätäkeskukseen ja yritti murhata kaksi poliisia

Mies saatiin aisoihin vasta etälamautinta käyttämällä.

Turussa käytiin tiistaina oikeudenkäynti, jossa miestä syytettiin kahden poliisin murhayrityksestä, tietoliikenteen häirinnästä ja virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta.

Kaikki tapahtumat sijoittuvat maaliskuuhun 2022. Vastaaja oli soittanut lauantain ja sunnuntain välisenä yönä hätäkeskukseen 16 kertaa 20 minuutin aikana. Hän oli vaatinut hätäkeskuksesta lääkkeitä itselleen.

Vastaaja kertoi esikuulusteluissa juoneensa 15–20 olutta ennen soittoja.

Paikalle oli lähetetty poliisit, jotka ulkopuolinen, tapauksessa todistajana toimiva henkilö oli päästänyt sisälle.

Vastaaja oli vaikuttanut arvaamattomalta ja yrittänyt vastustaa kiinniottoa käsillä ja jaloilla.

– Emme saaneet häntä käsirautoihin emmekä alas ennen kuin asunnon ulkopuolella käytävällä, tilanteessa ollut poliisi kertoi käsittelyssä.

Kahden poliisin pyrkiessä saamaan maassa olevaa vastaajaa rautoihin, tämä oli syytteen mukaan yrittänyt tarttua toisen poliisin aseeseen. Vastaaja oli saanut kiinni kahvasta ja repinyt sitä voimakkaasti, jolloin kotelon toinen kiinnike oli antanut periksi ja ase jäänyt repsottamaan. Hän ei kuitenkaan ollut saanut asetta haltuunsa.

– Hän uhkaili samalla meitä ampumisella ja tappamisella, poliisi kertoi.

Toinen poliiseista väänsi vastaajan sormia, jolloin tämän ote aseesta kirposi. Vastaaja kuitenkin yritti tarttua aseeseen toisella kädellään.

Poliisi käytti lopulta etälamautinta vastaajan selkään, jolloin tämän vastarinta saatiin murrettua.

Vastaaja myönsi hätäkeskuksen tietoliikenteen häirinnän, mutta kielsi yrittäneensä tappaa poliiseja. Keskeinen asia käsittelyssä oli se, oliko tilanne poliisien hallinnassa ja kuinka todennäköisesti vastaaja olisi käyttänyt asetta.

Puolustuksen mukaan tilanne oli koko ajan poliisien hallinnassa, eikä aseen tavoittelu ollut edennyt henkirikoksen yrityksen asteelle. Tappamisella uhkailu oli vastaajan mukaan ollut ”huumoria”.

Syyttäjä ja poliisit eivät pitäneet uhkauksia huumorina, kun otettiin huomioon vastaajan käytös.

– Olen ollut kahdeksan vuotta poliisina ja joutunut käyttämään etälamautinta kolme kertaa. Tämä tapaus on poikkeuksellinen, eikä tällaista ole tullut omalla uralla vastaan, toinen poliiseista kertoi.

– Asiaa on käyty paljon läpi työyhteisössä. On pohdittu, tapahtuuko sama uudestaan, ja kyllä se on mietityttänyt työ- ja vapaa-ajalla.

Ratkaisu tapauksesta annetaan myöhemmin.