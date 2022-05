Käräjillä alettiin tiistaina käsitellä juttua, johon liittyy kolme tutkijaa. Vyyhdin alkuperä ulottuu toiselle mantereelle asti.

Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa käytiin tiistaina valmisteleva käsittely asiassa, jossa kahta tutkijaa syytetään valheellisten tietojen levittämisestä kollegastaan. Henkilö oli tulossa vuonna 2018 tutkijan virkaan Turun yliopistoon.

Vastaajat ovat syyttäjän mukaan levittäneet väitteitä, että kollega olisi syyllistynyt naisopiskelijoiden seksuaaliseen häirintään yhdysvaltalaisessa yliopistossa, mikä lopulta johti irtisanomiseen Turun yliopistosta. Syyttäjän mukaan vastaajat syyllistyivät törkeään kunnianloukkaukseen ja törkeään yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämiseen. Vastaajat kiistävät syytteet.

Jutun asianomistaja, saksalainen astrofyysikko Christian Ott palkattiin tammikuussa 2018 projektitutkijaksi Turun yliopiston fysiikan ja tähtitieteen laitokselle Tuorlan observatorioon. Sopimus oli kaksivuotinen. Sopimus kuitenkin irtisanottiin, ennen kuin Ott ehti aloittaa uudessa työssään. Taustalla on vyyhti, joka ulottuu toiselle mantereelle.

Ott toimi astrofysiikan professorina arvotetussa Caltechin yliopistossa (California Institute of Technology). Yhdysvaltalaisen Buzzfeedin laajan artikkelin mukaan hän rakastui naispuoliseen jatko-opiskelijaansa vuonna 2013. Jutun mukaan Ott päätyi irtisanomaan naisen ryhmästään. Nainen ei kuitenkaan missään vaiheessa tiennyt Ottin tunteista.

Artikkelin mukaan Ott kertoi asiasta toiselle oppilaalleen, joka kertoi myöhemmin asiasta ihastuksen kohteelle. Molemmat naiset tekivät asiasta valituksen. Yliopisto reagoi tekemällä asiasta selvityksen. Sen seurauksena Ott pidätettiin virasta yhdeksäksi kuukaudeksi.

Asian tultua laajemmin julki yliopisto julkaisi tiedotteen, jonka mukaan eräs tiedekunnan työntekijä oli syyllistynyt kahden oppilaansa ”yksiselitteiseen sukupuoliperusteiseen häirintään”. Mediassa Ottin teko kääntyi seksuaaliseksi häirinnäksi, vaikka hän ei ollut siihen syyllistynyt – sanallisesti tai fyysisesti. Ott joutui irtisanoutumaan.

Ott sai stipendisopimuksen Tukholman yliopistoon, mutta häirintäkohun seurauksena yliopisto lopetti yhteistyön. Sen jälkeen Ott tuli Turun yliopistoon, joka kuitenkin purki määräaikaisen työsopimuksen.

Ott on käynyt jo aiemmin oikeutta Turun yliopistoa vastaan. Hän vaati yliopistolta yhteensä noin 1,35 miljoonan euron korvauksia pilatusta työurasta. Yliopisto tuomittiin maaliskuussa maksamaan 90 000 euron korvaukset laittomasta irtisanomisesta. Summaan sisältyy 20 kuukauden palkka sekä matka- ja majoituskuluja. On mahdollista, että tapausta käsitellään myöhemmin hovioikeudessa.

Turun Sanomat haastatteli Ottia ennen oikeudenkäyntiä.

– Turun yliopisto tiesi, mihin se on ryhtymässä, kun se palkkasi minut. Se tiesi minun tapauksestani faktat ja totuuden, mutta se antoi periksi lynkkausjoukon edessä ja irtisanoi minut, Ott kommentoi lehdelle.

Poliisi aloitti huhtikuussa 2019 tutkinnan kosmologi, yliopistotutkija Syksy Räsäsen ja astrofyysikko, akatemiatutkija Till Sawalan toiminnasta. Syyttäjä päätti olla nostamatta syytettä, mutta apulaisvaltakunnansyyttäjä avasi esitutkinnan uudelleen 2021. Nyt asiassa ollaan käräjillä.

Molemmat yliopistomaailmassa toimivat tutkijat ovat kertoneet asiasta julkisesti ainakin blogikirjoituksessa ja sosiaalisessa mediassa. Molemmat tutkijat ovat aiemmin esiintyneet julkisuudessa muun muassa erilaisissa aktivismi-yhteyksissä.

Syytteen mukaan Räsänen ja Sawala olivat, saatuaan tietää Ottin palkkaamisesta, alkaneet järjestelmällisesti tuoda median ja suuren ihmismäärän tietoon Ottin aikaisempaan työsuhteeseen liittyviä seikkoja. Näin he olivat yrittäneet antaa kuvaa siitä, että Ottia ei tulisi palkata. Syytteen mukaan Räsänen ja Sawala olivat levittäneet tietoja, joiden mukaan Ott olisi syyllistynyt seksuaaliseen ahdisteluun tai seksuaaliseen häirintään, vaikka tällaisesta toiminnasta ei kyseisessä Caltechin selvityksessä ole ollut kyse. Väitteitä oli esitetty muun muassa Twitterissä, Facebookissa ja blogissa.

Vastaajien mukaan esitetyt väitteet eivät ole liittyneet Ottin yksityiselämään vaan hänen toimintaansa julkisessa asemassa ammatissaan. Lisäksi heidän mukaansa häirintätapaus on ollut laajassa tiedossa tiedepiireissä, ja siitä ovat kirjoittaneet useat julkaisut.

Räsäsen mukaan hän on käyttänyt termiä seksuaalinen ahdistelu kolmessa twiitissä, jonka jälkeen hän on käyttänyt termiä ahdistelu. Hänen mukaansa viittaus seksuaaliseen ahdisteluun on perustunut luotettaviin uutislähteisiin.

Valmistelevassa käsittelyssä käytiin läpi tapauksen riidattomat ja riidanalaiset seikat. Jälkimmäisiä on huomattavasti enemmän.

Syyttäjä ja puolustus ovat yhtä mieltä lähinnä siitä, että Caltechin ilmoitus tapahtuneesta pitää paikkaansa, tapauksesta on kirjoitettu lukuisia artikkeleita ja että vastaajat ovat käyttäneet julkaisuissaan käsitettä seksuaalinen häirintä. Sen sijaan syyttäjä ja puolustus ovat eri mieltä siitä, mitä seksuaalinen häirintä tarkoittaa. Syyttäjän mukaan käsite viittaa rikokseen, johon siis Ott ei ole syyllistynyt. Puolustuksen mukaan käsite on yleisempi.

Ott vaatii myös, että kaikki hänestä ja kyseisestä aiheesta tehdyt julkaisut on poistettava netistä, mikäli vastaajat tuomitaan.

Tapauksen varsinainen käsittely alkaa aikaisintaan elokuussa.