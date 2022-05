Marin ei antanut tarkkaa päivämäärää, milloin hän kertoo Nato-kantansa.

Vappupäivänä Turussa näytti kansan keskuudessa olevan yksi selkeä tähti. Pääministeri Sanna Marin piti vappupuheensa Sdp:n, Vasemmistoliiton kunnallisjärjestöjen ja SAK:n yhteisessä vappujuhlassa Vähätorilla. Pääministeri poseerasi hyväntuulisena lukuisissa selfieissä jo ennen esiintymisensä alkua.

Sadoille ihmisille pidetyn noin kaksikymmentä minuuttia kestäneen puheen jälkeen pääministerin matka lavalta autolleen kesti hyvän tovin; Marin jaksoi edelleen hyväntuulisena kirjoittaa nimikirjoituksia ja poseerata valokuvissa.

Marin poseerasi kuvissa hyväntuulisena.

Marin käsitteli puheessaan muun muassa koronapandemiaa ja sen vaikutuksia vanhuksiin ja lapsiin. Hän korosti erityisesti avun ja tuen antamista. Myös hiilineutraalius ja maksuton koulutus olivat Marinin puheen isoja teemoja.

Marin ilmaisi puheessaan vahvan tukensa Ukrainalle. Hän sanoi Suomen olevan valmis vastaanottamaan lisää pakolaisia Ukrainasta ja kiristämään pakotteita Venäjän suuntaan. Puhe sivusi myös polttavinta aihetta, Nato-kysymystä.

– Meidän on pohdittava omaa suhtautumistamme sotilaalliseen liittoon. Nyt on aika esittää kysymyksiä ja saada vastauksia, nyt on aika tehdä huolellista punnintaa. Helppoja ratkaisuja ei ole, mutta ratkaisuja on siitä huolimatta tehtävä. Meillä on nyt oltava rohkeutta ja viisautta, Marin totesi puheessaan.

– Minulle kaikista tärkeintä on varmistaa Suomen ja suomalaisten turvallisuus.

Ilta-Sanomat uutisoi vappuaattona presidentti Sauli Niinistön kertovan Nato-kantansa viimeistään 12.5. Tasavallan presidentin ilmoitus ei ole muuttanut pääministerin suunnitelmaa. Hän on aiemmin kertonut kertovansa Nato-kantansa ennen lauantaina 14. toukokuuta pidettävää Sdp:n puoluevaltuuston kokousta.

– Tässä kohdassa en anna päivämäärää julkisuuteen. Totta kai teemme taustalla valmistelutyötä kaikenlaisia mahdollisuuksia varten. Eduskunta käsittelee selontekoa, ja eduskunnalle on hyvä antaa työrauha, Marin totesi medialle puheensa jälkeen.

– Selonteko on annettu eduskunnalle, ja eduskunta käsittelee sitä parhaillaan hyvin huolellisesti. Myös valtionjohto varautuu kaikkiin mahdollisiin jatkoaskeliin, mitä prosessin päässä on. Käymme tiivisti myös vuoropuhelua Ruotsin kanssa.

Turun Vähätori pullisteli kuulijoita pääministerin puhuessa.

Kysymys Venäjän torstaisista ohjusiskuista Kiovaan tiukensi Marinin äänensävyä selvästi. YK:n pääsihteeri Antonio Guterres vieraili iskujen aikaan pääkaupungissa.

– On käsittämätöntä, että YK:n pääsihteerin vieraillessa Kiovassa sinne kohdistetaan iskuja. Venäjä on YK:n jäsen, eikä tuo ole hyväksyttävää, kuten ei tietenkään sota muutenkaan. Me haluamme mahdollisimman nopeasti rauhaa ja olemme valmiit vahvempiin pakotteisiin, Marin sanoi.

– Odotamme komissiolta ennen muuta energiaan kohdistuvia pakotteita. On vaikea nähdä, että muuten sota loppuisi.

9. toukokuuta on Venäjällä tärkeä kansallinen juhlapäivä, jota vietetään toisen maailmansodan loppumisen kunniaksi. Voitonpäivän lähestyminen on kiihdyttänyt spekulaatioita siitä, tekeekö Venäjä juuri tuolloin kriittisiä siirtoja.

Marin ei ota kantaa arvioihin mutta vahvistaa, että voitonpäivän juhlallisuuksia seurataan tarkasti Suomessa.

– Ulkopuolisen on mahdotonta arvioida (mitä Venäjä tekee). Seuraamme pidettäviä puheita ja niiden mahdollisia viestejä.

Marinin vappupuhe ei juurikaan käsitellyt toista ajankohtaista teemaa, työtaisteluita eri sektoreilla.

Kunta-alan lakko sulkee ensi viikolla kouluja ja päiväkoteja ympäri Suomea ja vaikuttaa tuhansien suomalaisten elämään – niin myös pääministerin.

Marinilla ja hänen puolisollaan Markus Räikkösellä on nelivuotias Emilia-tytär.

– Julkisen puolen työtehtävät ovat äärimmäisen tärkeitä, ja niiden keskeytyminen työtaistelutoimenpiteiden vuoksi vaikuttaa meidän jokaisen arkeen. Myös pääministeriperheen arkeen vaikuttaa se, että päiväkoti on ensi viikolla kiinni. Meidänkin perheessä joudutaan tekemään uudelleenjärjestelyitä, Marin kertoo.

Hän ei kuitenkaan ottanut kantaa siihen, missä vaiheessa hallitus alkaa puuttua tilanteeseen.

– Sovittelulautakunta tekee paraikaa työtä, ja toivon, että lautakunta tekisi esityksen mahdollisimman pian. Olisi tärkeää, että työtaistelutoimenpiteet eivät toteutuisi ja jos ne toteutuvat, ne jäisivät lyhytaikaisiksi. Pääministerinä toivon sopua ja vakautta.