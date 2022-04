Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa käytiin tiistaina vaiherikkaan tapauksen käsittelyn päätöspäivä.

Vastaaja, 68-vuotias mies on vannonut käsittelyssä syyttömyyttään.

Vuonna 1994 Turussa kadonneen lakimiehen Ilpo Härmäläisen murhan oikeudenkäynti saatiin päätökseen tiistaina. Syytettynä tapauksessa on Härmäläisen liiketuttava, 68-vuotias mies.

Tapaus on ollut vaiherikas, sillä alkuperäinen käsittely saatiin päätökseen jo vuodenvaihteessa, ja silloin Härmäläisen ruumiin sijaintipaikkaa ei tiedetty. Tutkinnassa tuli kuitenkin ilmi asioita, jotka johtivat Airiston vesien tutkimiseen, ruumiin löytymiseen ja lopulta käsittelyn jatkamiseen.

Oikeudenkäynnin päätöspäivänä kuultiin kolmea todistajaa. Heistä ensimmäinen, Keskusrikospoliisin tutkija kertoi, miten Härmäläisen ruumis löydettiin Airiston vesistöstä 2.3.

Härmäläisen jätesäkkeihin kääritty ruumis oli yksi 32:sta etsijöiden etukäteen priorisoimasta kohteesta. Alun perin kohteita oli löydetty merenpohjasta kuvaamalla 750. Jätesäkkeihin kiedottu ruumis löydettiin yhdessä ankkurin kanssa, ja juuri jätesäkkien ansiosta se oli säilynyt yllättävän hyvin. Tutkijat pystyivät tunnistamaan, että Härmäläisellä oli ollut kuolinhetkellään yllä samat vaatteet kuin lähtiessään kotoaan katoamispäivänä.

Käsittelyssä kuultiin myös ruumiskoiran ohjaajaa, joka kertoi koiran havainnoista vastaajan omistamalla purjeveneellä, jossa surmatyön epäillään tapahtuneen. Todistajaa kuultiin kuitenkin suljetuin ovin, sillä todistuksessa tuli ilmi poliisin tutkintaan liittyviä teknisiä asioita, joita ei haluta suuren yleisön tietoisuuteen.

Kolmantena todistajana oli KRP:n rikosteknisen aselaboratorion asiantuntija. Ruumiista löydettiin kaksi lyijyluotia, joita ei kuitenkaan pystytä luotien deformaation takia suoraan yhdistämään tapauksessa tutkittuun vastaajan aseeseen, King Cobra magnum -revolveriin.

Sekä syyttäjä Niina Merivirta että vastaajan asianajaja Heikki Uotila pitivät edellisen oikeudenkäynnin päätteeksi yli kahden tunnin mittaiset loppupuheenvuorot. Tiistaina selvittiin selvästi lyhyemmillä puheenvuoroilla, sillä niissä käytiin läpi enimmäkseen lisätutkinnassa esiin tulleita seikkoja.

Syytetyn epäillään houkutelleen Härmäläisen purjeveneelleen ja surmanneen tämän ampumalla.

Syyttäjä viittasi loppupuheenvuorossaan ruumiskoiran löytöihin purjeveneestä. Kokenut ruumiskoira oli merkannut kajuutasta irrotetun pohjalevyn alapinnan. Syyttäjä kyseenalaisti, olivatko levyt olleet varmasti oikeinpäin.

– Miten spermaa tai verta olisi edes joutunut levyn alapintaan? Lisäksi koira osoitti kannella kiinnostusta paikkaan, joka vastaajan mukaan oli ahdas ja peitetty pressulla. Vanhoissa 80–90-luvuilla otetuissa kuvissa siinä ei ollut pressua, vaan se oli tyhjä kansi, jossa olisi hyvin voinut olla ruumis.

Syyttäjä myös viittasi vastaajan kertomukseen epäillyn murha-aseen myymisestä.

– Vastaaja on ampunut Härmäläistä kerran selkään ja kerran kasvoihin. Hän on pyrkinyt peittämään aseen omistamisen kertomalla sen myymisestä, vaikka hän on todisteiden mukaan myynyt aseen vasta surmatyön ajankohdan jälkeen, Merivirta sanoi.

– Tällainen teloitustyyppinen teko osoittaa suurta julmuutta ja häikäilemättömyyttä. Todennäköisesti toinen laukaus on ollut ns. varmistuslaukaus. Härmäläisellä ei ollut mitään mahdollisuutta paeta. Purjevene oli täydellinen paikka tällaiselle rikokselle.

Puolustus on aiemmin esittänyt, ettei vastaaja olisi millään ehtinyt toteuttamaan surmatyötä aikaikkunassa. Syyttäjä esitti aikajanan, jonka mukaan tapahtumakuvaus olisi mahdollinen.

– He ovat olleet Satavassa kello 12.50 ja lähteneet purjeveneellä 12.55. Matka kestää enintään 10 minuuttia kohtaan, jossa ruumis löytyi. Kello on 13.10. Vastaaja tappaa Härmäläisen, ajaa takaisin ja siivoaa nopeasti. Kello on 13.40. Hän menee takaisin autoonsa, yrittää soittaa toimistolle, mutta näppäilee hermostuksissaan yhden numeron väärin. Kello oli puhelutietojen mukaan 13.44. Hän ajaa 20 minuuttia toimistolle ja soittaa seuraavan puhelun 14.10.

Onko tässä surma-ase? Se kuului syytetylle, mutta ruumiista löytyneitä luoteja ei ole voitu yhdistää aseeseen, sillä ne ovat sen verran vaurioituneita.

Puolustus muistutti, että vain harva asia on todistettu ja moni asia syyttäjän omia johtopäätöksiä. Puolustus luetteli myös asioita, mitä ei ole selvitetty: surma-ase, missä järjestyksessä luodit ammuttiin ja mikä on surmapaikka.

– Tässä on kyse siitä, onko vaihtoehtoinen tapahtumankulku mahdollinen ja siinä määrin todennäköinen, ettei sen olemassaoloa voida riittävällä varmuudella poissulkea. Tapahtumankulun ei tarvitse olla uskottava, vaan sen tulee olla mahdollinen. Jos on mahdollista, että henkilö on syytön, häntä ei voida tuomita, Uotila muistutti.

Hän myös kyseenalaisti sen, onko teko ylipäänsä tehty osoittaen erityistä julmuutta.

– Voi olla, että ensimmäinen laukaus on tappanut Härmäläisen.

Tuomio asiassa annetaan 27. toukokuuta. Sekä syyttäjä että puolustus ovat kertoneet jo aiemmin varautuvansa siihen, että tapauksen käsittelyä jatketaan hovioikeudessa.