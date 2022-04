Suomalaiset Katanpää-luokan alukset ovat tänä vuonna osa Naton nopean toiminnan joukkojen toimintaa.

Naton miinantorjunta-alusosasto saapui Turkuun maanantaiaamuna. Latvialainen LVNS Virsaitis, virolainen ENS Sakala ja hollantilainen HNLMS Schiedam osallistuvat torstaina ja perjantaina Rannikkolaivaston johtamaan yhteiseen harjoitukseen Saaristomerellä.

Yhteinen harjoitus ei kuitenkaan liity maailmanpoliittiseen tilanteeseen.

– Vierailua on suunniteltu viime vuodesta saakka. Tämä on heille rutiinikäynti. Alukset käyvät tankkaamassa, ja miehistö saa levätä. Samalla heillä on mahdollisuus harjoitella meidän merivoimiemme kanssa, Rannikkolaivaston esikuntapäällikkö, komentaja Mikko Villikari kertoo Ilta-Sanomille.

Komentaja Mikko Villikari.

Joinain vuosina aluksille on päässyt vierailemaan. Tänä vuonna näin ei ole.

– On aina alusten oma asia, onko heillä open ship vai ei. He ovat nyt päätyneet siihen, että ei ole. Siihen vaikuttaa varmasti korona mutta myös yleismaailmallinen tila.

Vierailun päättävään yhteiseen PASSEX-harjoitukseen osallistuvat Rannikkolaivaston Katanpää-luokan miinantorjunta-alukset Purunpää ja Vahterpää sekä 4. Miinantorjuntalaivueen johtoporras. Harjoituksen painopisteet ovat miinantorjunnassa, merimiestaidossa ja monikansallisessa ympäristössä toimimisessa.

– Merimiestaito pitää sisällään merenkulkuharjoitteita, joihin saaristo tarjoaa hyvän mahdollisuuden. Koska tämä on miinantorjuntaosasto, pääpaino on veden alla tapahtuvassa etsinnässä. Etsijät tunnistavat vedenalaisia kohteita, ja aluksilla on siihen oma työkalupakkinsa, joka meillä on hyvin monipuolinen, Villikari sanoo.

Alkuviikon alusten miehistöt saavat levätä.

Merenpohjaan on tehty rata, johon on viety objekteja. Alue luodataan, ja kun havaitaan pohjaan kuulumaton kohde, sitä tutkitaan kauko-ohjatuilla laitteilla. Kohteet voidaan tarvittaessa nostaa ylös.

– Välillä löytyy 1. maailmansodan aikaisia miinoja, jotka on sitten poistettu. Mutta se ei ole yleistä meidän saaristossamme.

Monikansallisessa ympäristössä toimiminen tarkoittaa, että komentokieli alusten välillä on englanti ja että kommunikointi tapahtuu tietyllä koodistolla.

– Se taas edellyttää, että johtamisjärjestelmät saadaan yhteensopiviksi eli pystytään lähettämään viestejä aluksesta toiselle.

Harjoitus tukee samalla Katanpää-luokan alusten tämänvuotisen NRF-valmiusjakson (Naton nopean toiminnan joukot) toimeenpanoa.

– Jakson aikana meidän aluksemme on korvamerkitty, eli jos NRF lähtee tehtävään, meidän aluksemme lähtevät samaan osastoon tai johonkin toiseen miinantorjuntaosastoon mukaan. Alus ei ole kaikissa harjoituksissa mukana vaan käy yksittäisiä harjoituksia eri puolilla. Lopun aikaa se on kotimaassa, Villikari selventää.

– Meillä on ollut aluksia NRF-valmiudessa aiemminkin, ja ne eivät ole joutuneet tehtäviin. Se on kuitenkin hyvää harjoitusta, eli tuemme tällä kansallista puolustusta.

Hollantilainen HNLMS Schiedam saapumassa Turkuun.

Maailmanpoliittinen tilanne voi vaikuttaa siihen, millaisia tehtäviä NRF suorittaa. Villikari ei kuitenkaan ota kantaa siihen, voisiko suomalainen alus joutua esimerkiksi Ukrainan sotaan liittyviin toimiin mukaan.

– Tuon osaston tehtävä on etsiä ja luokitella vedenalaisia kohteita.Tällä hetkellä ei nähdä, että merisota olisi Ukrainassa välittömästi aktivoitumassa, eikä Nato ole kriisin osapuoli.

Suomessa keskustellaan nyt tiiviisti mahdollisesta Nato-jäsenyydestä. Jäsenyys ei muuttaisi suomalaisten alusten toimintatapoja täysin uusiksi.

– Meillä on jo yhteinen toimintatapa, ja olemme vuosittain useissa yhteisissä harjoituksissa. Olemme siis hyvinkin Nato-yhteensopivia, Villikari sanoo.