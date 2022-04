Yhden yön saalis vaihteli sadoista litroista tuhanteen.

Poliisi epäilee kahta parikymppistä miestä laajamittaisista polttoainevarkauksista. Useiden kuljetusliikkeiden ajoneuvoista anastettiin yhteensä tuhansia litroja dieseliä Turun seudulla maalis-huhtikuun aikana, kerrotaan Lounais-Suomen poliisin tiedotteessa.

Dieseliä varastettiin yhteensä seitsemän eri kuljetusyrityksen autoista Turussa, Raisiossa, Naantalissa, Aurassa, Liedossa ja Kaarinassa.

Tekijät saivat saalikseen muutamista sadoista litroista tuhanteen litraan polttoainetta yhdellä kertaa. Varkaudet tapahtuivat enimmäkseen yöaikaan.

Rikoskomisario Riikka Laaksonen kertoo Ilta-Sanomille, että epäillyillä on omaisuusrikostaustaa. Esitutkinta on kesken, mutta Laaksosen mukaan on syytä olettaa, että polttoainevarkaudet on tehty taloudellisessa hyötymistarkoituksessa.

Poliisi pääsi epäillyn kaksikon jäljille omien tutkintatoimenpiteidensä avulla. Tapauksia tutkitaan varkauksina.