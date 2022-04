Turussa turvauduttiin ensimmäisenä Suomessa laajamittaiseen strappo-tekniikan käyttöön, jotta tärkeä taideteos saataisiin pelastettua.

Kelmeänkeltainen rakennus ei varsinaisesti hurmaa kävijää. Entinen Turun sataman matkustajapaviljonki, 1950-luvulla rakennettu rakennus saakin väistyä seuraavina vuosina rakennettavan uuden satamaterminaalialueen tieltä.

Rakennusta kiinnostavampaa on kuitenkin se, mitä sen sisälle kätkeytyy. Sisäseinässä on nimittäin taidemaalari Hilkka Toivolan vuonna 1957 toteuttama 40 neliömetrin kokoinen seinämaalaus Portti itään ja länteen.

Portti itään ja länteen irtoaa nyt pala palalta.

Taideteos on vaikuttava ja niin on sen ympärillä leijuva pistävä hajukin. Mutta palataan siihen myöhemmin.

Taiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas seinämaalaus halutaan säilyttää, mutta se ei ole yksinkertainen toimenpide. Seinämaalauksen irrottamista nk. strappo-tekniikalla ei ole toteutettu tässä mittakaavassa Suomessa koskaan. Asiantuntija-apua pelastusprojektiin haettiin Puolasta asti, Nikolaus Kopernikuksen yliopistossa toimivalta taidekonservaattori ja professori Robert Rogalilta. Irrottamistyötä on tehty tammikuusta lähtien.

– Viime vuoden elokuussa täällä tehtiin kokeita. Todettiin, että maalaus on fresko. Kokeiden perusteella laadittiin budjetti siirtotyöhön ja etsittiin tekijät, Turun museokeskuksen pääkonservaattori Mats Sjöström kertoo.

Siirtotyön budjetti on 125 000 euroa, ja siitä vastaa Turun satama.

Turun satama uudistuu lähivuosina: Taideteokselle toivotaan uutta paikkaa läheltä.

Strappo-tekniikka valikoitui kokeiden jälkeen.

– Tätä tekniikkaa käytetään vain äärimmäisessä hädässä, koska se on destruktiivinen. Jopa 20 prosenttia teoksesta vaurioituu siirron aikana. Heppoisin perustein ei lähdetä tällaista työtä tekemään. Nyt meillä on onneksi mahdollisuus säilyttää teos tuleville sukupolville, Sjöström sanoo.

Teoksen palat irrotetaan vetämällä, kun ne on ensin sivelty liimalla useaan kertaan.

Emilia Kallinen näyttää, kuinka osa väristä jää seinään, osa siirtyy peilikuvana liima-paperilevyyn.

Maalauksen voisi ottaa irti yhdessä rappausten ja seinän kanssa, mutta paketin paino olisi noin parikymmentä tonnia. Maalipinnan voisi pelastaa myös yhdessä rappauksen kanssa, mutta seinän ja rappauksen välissä ei ollut ilmataskuja, jotka olisivat helpottaneet irrotusta. Lisäksi palat murenisivat helposti.

Miten jättimäinen taideteos sitten saadaan edes suurin piirtein ehjänä pelastettua? Avain on siinä, mikä taideteos oikeastaan on.

– Fresko on yleinen termi seinämaalaukselle, mutta se on väärin. Fresko on maalaustekniikka, jossa märän rappauksen päälle maalataan pigmenteillä, jotka kristallisoituvat pinnalla. Näin pinnasta tulee kova. Tämä on fresko, mutta sen päälle on maalattu jälkikäteen kuivalla tekniikalla, mikä aiheutti meille ongelmia, taidekonservaattori Emilia Kallinen kertoo.

Teos on jaettu paloihin, jotka irrotetaan ja käsitellään erikseen.

Teos jaettiin 60 eri palaan, jotka kaikki käsitellään erikseen. Ne valokuvattiin, suurennettiin ja liitettiin lopuksi tietokoneella yhdeksi kuvaksi, ikään kuin kartaksi.

Värit saadaan paloittain irti seinästä eläinliimalla, joka kuivuessaan kutistuu ja vetää pigmentin itseensä. Mutta yksi kerros ei riitä, eikä kaksikaan. Liimaa on käytettävä paljon, ja siksi vanhassa terminaalissa haiskahtaa kitkerälle.

– Liima on todella vanha resepti: se on naudasta tai jäniksestä tehtyä luu- tai nahkaliimaa, johon lisätään vettä, etikkaa, hunajaa ja häränsappea, taidekonservaattori Liisa Helle kertoo.

– Eläinliimaa levitetään seinälle kaksi kerrosta, jonka jälkeen päälle levitetään japaninpaperia. Sitten laitetaan taas liimaa ja paperikerros, jonka sauma täytyy olla hiukan eri kohdassa kuin edellisen. Sitten laitetaan taas liimakerros ja paperikerros. Sitten taas liimaa ja pellavakerros, jonka jälkeen vielä kerran liimaa.

Liisa Helle esittelee japaninpaperia, jota on kulunut runsaasti. Yhden arkin hinta on noin viisi euroa.

Liima on loppunut Suomesta, joten sitä on tilattu ulkomailta.

Jokaisen kerroksen välissä liiman täytyy luonnollisesti kuivua, mikä vie aikaa. Liimaa on kulunut paljon.

– Sitä on mennyt lähes 40 kiloa. Hunajaa on mennyt viisi kiloa, etikkaa 30 litraa ja häränsappea niin paljon, että se loppui Suomesta. Myös liima on loppunut, joten sitä piti tilata ulkomailta.

Kun liimakerrokset ovat kuivuneet, alkaa itse poistaminen. Teoksen osa vedetään irti seinästä, jonka jälkeen alkaa liiman poistaminen. Teokseen sivellään tukiainetta, ja se siirretään märkätilalevylle. Levyn ja irrotetun maalauksen takapuolelle levitetään laastia ja harso, joka tukee sitä.

Rakennuskonservaattori Helena Salo irrottaa liimakerroksia.

Teoksen retusointi on tarkkaa puuhaa. Värisävyn tulee vastata alkuperäistä.

Siirtotyön on määrä valmistua tämän kevään aikana. Kuudestakymmenestä palasta on vielä pari jäljellä seinällä. Osa väristä jää seinään muistuttamaan teoksesta, mutta suurin osa saadaan talteen.

– Uudelleensijoituspaikka on vielä avoin. Tänne tulee satamarakennuksia ja uusi museo, joten toivottavasti sieltä löytyy paikka teokselle, Sjöström sanoo.