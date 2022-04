Tutkijat haluavat muun muassa selvittää, mikä vituttaa, kuinka paljon ja missä se tuntuu.

Voiko vitutukseen kuolla, on aika moni meistä varmasti pohtinut, kun pää meinaa räjähtää ärsytyksestä. Siihen ei välttämättä saada vastausta koskaan, mutta aika moneen tätä perisuomalaista tunnetta koskevaan asiaan kyllä.

Turun yliopiston PET-keskuksen alaisena toimivassa Human Emotion Systems Laboratoryssa kerätään parhaillaan aineistoa vitutustutkimukseen.

Tutkimus sai alkunsa, mistäpä muusta kuin itse vitutuksesta.

– Olimme vittuuntuneita tiedemaailman kuvioihin. Psykologeina järkeilimme, että näitä tunteita voi käsitellä niin, että alamme tutkia asiaa. Kun suunnittelimme tutkimusta, vitutus laantuikin siinä samalla, aivotutkija ja professori Lauri Nummenmaa kertoo Ilta-Sanomille.

Psykologian professori Lauri Nummenmaa johta yksikköä, joka tutkii muun muassa tunteiden neurobiologiaa.

Aihe jäi pöydälle, kunnes työpaikalta eläköityvä professori järjesti seminaarin, johon hän kutsui kollegoita esittelemään kesken jääneitä tai epäonnistuneita tutkimuksiaan.

– Vitutustutkimus tuli meille mieleen. Ajattelimme, että nyt olisi varmaan hyvä aika ottaa se uudestaan työn alle.

Tunteen tutkiminen ei ole millään lailla uusi aihe. Nummenmaa on jo pitkään tutkinut muun muassa tunteiden neurobiologiaa molekyylitasolla.

Vitutustutkimus on kuitenkin mielenkiintoinen, koska kyseessä on suomalainen ”kansallistunne”.

– Vitutus on sana, jota kaikenikäiset suomalaiset käyttävät kuvatakseen omia mielenliikkeitään. Tämä on samalla siis myös kansanperinteen tutkimusta. On tieteellisesti kiinnostavaa, että meillä on kansallisesti ainutlaatuinen tapa kuvata tuntemuksia, ja kaikki suomalaiset ymmärtävät sen, Nummenmaa sanoo.

– Tunteet ovat lähtökohtaisesti ei-kielellisiä. Vitutus on hyvä esimerkki siitä, miten omat tunteet voidaan sanoittaa muille.

Tutkimusryhmä ei ole löytänyt mistään muusta kielestä täysin samaa tarkoittavaa sanaa. Tosin se ei ole tavatonta tunteista puhuttaessa.

– Mitä konkreettisemmasta asiasta puhutaan, kuten vaikkapa auto tai juokseminen, sitä paremmin eri kielissä on sille vastine. Mitä enemmän mennään abstrakteihin asioihin, sitä pehmeämpiä rajat ovat kielten välillä. Jos suomalainen sanoo iloinen, englantilainen sanoo happy ja ruotsalainen glad. Ne kaikki tarkoittavat melkein samaa, mutta eivät aivan täysin.

Nummenmaa on ryhmänsä kanssa aiemmin tutkinut, missä kehon osissa eri tunteet tuntuvat. Samanlaista tutkimusta tehdään myös vitutukseen liittyen. Nummenmaalla on aiheeseen hypoteesi.

– Jos ajatellaan kansankieltä, on sanontoja, kuten ”vituttaa niin, ettei veri kierrä” ja ”kyrpä otsassa”. Odotamme, että vitutus tuntuu koko kehossa ja ennen kaikkea pään räjähtämisenä. Mutta annetaan datan näyttää.

Tutkijat ovat kartoittaneet, missä mikäkin tunne kropassa tuntuu. Samanlainen tutkimus tehdään myös vitutuksesta.

Kyselyssä oli osio, jossa vastaajat voivat kirjoittaa 10 tällä hetkellä eniten vituttavaa asiaa. Se tuntuu aika isolta määrältä, mutta Nummenmaan mukaan se ei ole jo tulleiden vastausten perusteella yhtään liikaa.

– Sen verran olemme katsoneet dataa, että kaikki ihmiset ovat listanneet useamman vituttavan asian ja puolet heistä täydet 10 vitutuksen kohdetta. Sieltä nousee kiinnostavia teemoja, hän sanoo.

Tulokset todennäköisesti kiinnostavat myös kansainvälisesti, mutta tutkimusryhmän ensisijainen tavoite on julkaista ne suomeksi ja suomalaisessa lehdessä. Ihan vain vitutuksen vuoksi.

– Yksi vitutustutkimuksen laukaisevia tekijöitä oli se, ettei Suomessa yliopistojen rahoitusmallissa kaikin osin arvosteta kansainvälistä huippututkimusta riittävästi. Vitutustutkimuksella pääsemme siis ottamaan kantaa myös suomalaiseen tiedepolitiikkaan, Nummenmaa sanoo.

Vitutustutkimukseen pääsee vastaamaan täältä. Muihin PET-keskuksen tunteisiin liittyviin tutkimuksiin voi vastata täällä.