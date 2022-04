Puolet Tyksin syöpä­leikkauksista peruttu, satoja muitakin leikkauksia jäänyt tekemättä – ”Tilanne on vaikea”

Hoitajien lakko on vaikuttanut Tyksin toimintaan. Kriittisimmät toiminnot pystytään hoitamaan erityisjärjestelyillä.

Tyksissä on jouduttu perumaan alkuviikon aikana satoja leikkauksia. Myös osa syöpäleikkauksista ja sädehoidoista on jouduttu siirtämään.

Hoitajien neljä päivää kestänyt lakko on vaikuttanut Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) toimintaan. Osa kiireellisestä hoidosta on jouduttu keskeyttämään, ja palvelut ovat erittäin ruuhkautuneita.

– Tilanne sairaalassa on vaikea. Teemme keskeytyksettä töitä sen hyväksi, että pystymme järjestelemään kriittisen hoidon lakon aikana. Valitettavasti myös osa välitöntä hoitoa vaativista toimenpiteistä on jouduttu perumaan, Tyksin vt. sairaalajohtaja Sirkku Jyrkkiö kertoo tiedotteessa.

Tyksissä on pystytty ylläpitämään kriittisimmät toiminnot erityisjärjestelyillä. Potilaita on siirretty samoille vuodeosastoille.

Leikkaussaleja avataan tällä viikolla lisää. Tavoitteena on saada tehtyä kaikkien syöpäpotilaiden leikkaukset, joita on noin 15 päivässä. Maanantaina ja tiistaina on pystytty leikkaamaan vajaa puolet listalla olleista syöpäpotilaista.

Syövän lääke- ja sädehoitoon on lakon alkamisen jälkeen saatu lisää suojelutyötä.

– Pyrimme turvaamaan syövän hoidon kaikille sitä tarvitseville potilaille mahdollisimman pian. Sädehoitoa ei ole tähän mennessä pystytty antamaan kaikille potilaille, mutta saamme huomisesta eteenpäin lisää sädehoitopaikkoja avattua. Myös joitain syöpälääkehoitoja jää tekemättä, Tyksin tiedotteessa kerrotaan.

Myös kiireellistä hoitoa tarvitsevien potilaiden dialyysihoito ja sektioleikkaukset saadaan turvattua.

Sen sijaan kiireetöntä leikkaushoitoa ei pystytä toteuttamaan. Alkuviikolla Tyksissä on peruttu yhteensä noin 390 kiireetöntä leikkausta. Loppuviikolle peruutuksia on noin 50–90 päivittäin. Uusia toimenpideaikoja nyt peruutettujen tilalle annetaan heti, kun se on mahdollista.

Tällä hetkellä noin puolet Tyksin vuodeosastopaikoista on käytössä.

Psykiatrian avohoidon potilaskäynneistä suuri osa on jouduttu perumaan, mutta avohoidon kiireellisemmästä hoidon tarpeesta huolehditaan. Psykiatrian osastot toimivat huomattavasti normaalia pienemmällä henkilöstöllä, ja muun muassa lastenpsykiatrian osasto on suljettuna.

Tyksin laboratorioihin on ollut varattuna tuhansia näytteenottoaikoja, jotka on siirretty lakon jälkeiseen aikaan. Lakon aikana resurssit on keskitetty hoitamaan kaikkein kiireellisin näytteenotto lähinnä sairaaloiden vuodeosastoilla ja poliklinikoilla.

Yhteispäivystyksen potilaat on keskitetty kantasairaalaan, Tyks Akuuttiin. Odotusajat kiireettömissä asioissa ovat venyneet ajoittain useamman tunnin mittaisiksi. Terveyskeskusten päivystysvastaanotot eivät ole lakon piirissä ja vastaanottavat potilaita. Sen sijaan Salon, Loimaan ja Uudenkaupungin päivystykset ovat olleet suljettuina perjantaista 1.4. alkaen.

Hoidon tarpeen arviointia ei pystytä tällä hetkellä toteuttamaan puhelimitse eikä Omaolo-palvelun kautta. Majakkasairaalan lasten- ja nuorten päivystyksessä on puhelinpalveluissa ajoittain ruuhkaa, eikä takaisinsoittopyyntöihin välttämättä pystytä vastaamaan.

Turun alueen yhteispäivystyspuhelin 02 313 8800 ja päivystysapu 116 117 eivät ole toiminnassa lakon vuoksi.