Pienen Sauvon kunnan koulussa aloitti maanantaina noin 40 ukrainalaista oppilasta.

Sauvo

Luokan ovessa on auringonkukka. Osa oppilaista kuuntelee etäopetusta Ukrainasta luurit korvilla, toiset opettelevat huonekaluja englanniksi ja suomeksi. Seinällä on rivissä piirustuksia: yhdessä on maisema, suurimmassa osassa Ukrainan lippu ja sanat ”peace” tai ”I want to go home”.

– Pyysin piirtämään jonkin oman unelman. Joku kysyi, saisiko piirtää Putinin vankilaan, mutta kehotin piirtämään jotain vähän henkilökohtaisempaa, opettaja Leena Lehtinen-Vanhala sanoo.

Luokassa ovat yläkouluikäiset, jotka aloittivat koulun Sauvossa viikon alussa. Ukrainalaiset oppilaat on jaettu kolmeen ikäryhmään. Heitä on nyt yhteensä 39, mikä tarkoittaa 15 prosentin lisäystä pienen Sauvon kunnan oppilasmäärään.

Ukrainalaiset oppilaat unelmoivat pääsystä takaisin kotiin.

Käännösohjelma on heijastettu luokan eteen, jotta kaikki ymmärtävät ohjeet.

Yhteensä sotaa paenneita on 3 000 asukkaan kunnassa nyt vajaat 150. Väkilukuun suhteutettuna se tarkoittaisi esimerkiksi Vantaalla 3 000:ta pakolaista.

Kesäisin ukrainalaisia on ollut Sauvossa parhaimmillaan jopa 500, sillä monet kunnan marjatiloista pyörivät ukrainalaisella työvoimalla.

Puolitoista viikkoa sitten Ukrainasta tulleet Svitlana Yurchenko ja hänen tyttärensä Aliona Mamchak työskentelivät sauvolaisella tilalla viime kesänä. Alionan nuoremmat sisarukset, 14-vuotias Anna Yurchenko ja 12-vuotias Taras Yurchenko aloittivat Sauvon koulussa maanantaina.

Perhe on kotoisin Keski-Ukrainasta, läheltä Umanin kaupunkia.

– Se on yksi niistä kaupungeista, joita Venäjä pommitti 24.2. Kotimme lähellä sijaitsi sekä armeijan varasto että pieni lentokenttä. Niitä molempia pommitettiin, ja näimme pommitukset ikkunasta, he kertovat ukrainalaisen vapaaehtoistulkin Anastasiia Mukaievan välityksellä.

Svitlana Yurchenko (vas.) sekä lapset Anna, Taras ja Aliona Mamchak saapuivat Suomeen puolitoista viikkoa sitten. Anna ja Taras aloittivat Sauvon koulussa maanantaina.

Perhe ei paennut saman tien, mutta pommitusten jatkuessa he päättivät lopulta lähteä.

– Annalla on sydänongelmia, joita stressi ja pelko pahentavat. Naapurikylässämme asuvan tuttavan tyttärellä oli sydänongelmia, ja hän kuoli sodan ensimmäisenä päivänä. Kaikki se pelko, pommitukset ja hälytykset olivat liikaa.

Vaikka perhe kertoo tapahtumista rauhallisesti, järkytys tuntuu. Anna pyyhkii vaivihkaa kyyneleitä silmistään. He lähtivät kodistaan maaliskuun 18. päivän aamuna.

– Matkustimme yli 20 tuntia Puolan rajalle. Matka oli vaarallinen. Kun pääsimme Puolaan, Facebookista löytämämme suomalainen vapaaehtoinen osti meille lentoliput. Kun saavuimme Helsinkiin 19. päivän iltana, tuo sama Timo ajoi meidät Sauvoon.

Koulunkäyntiohjaajaksi työluvan myötä siirtyvä Anastasiia majoitti perheen luokseen. He viihtyvät kunnalta saadussa asunnossa hyvin: keittiö on iso, joten he pystyvät laittamaan ruokaa. Vieraille tarjotaan ukrainalaista kahvia ja kakkua. Svitlana ja Aliona toivovat pääsevänsä töihin marjatilalle, kunhan työluvat järjestyvät.

Svitlana ja Aliona ovat kokkaileet asuntonsa isossa keittiössä. Kahvi on tuotu mukana Ukrainasta.

Huoli rakkaista on läsnä koko ajan. Perheen isä ja vanhin poika jäivät Umaniin, ja Alionan sulhanen on toisessa kaupungissa Vinnytsiassa.

– Umanissa on tällä hetkellä melko turvallista. Venäläiset eivät miehitä sitä, ja pystymme soittamaan heille. Vinnytsiassa oli eilen pommituksia, eikä siellä ole sähköä tai juoksevaa vettä. Mutta siellä ei ole humanitaarista kriisiä, ja vettä kyllä löytyy jostain.

Anna ja Taras kävelevät asunnolta viisi minuuttia koululle. He olivat iloisia päästessään takaisin pulpetin ääreen.

– Kaikki oli aluksi vähän outoa, esimerkiksi se, että kenkiä ei pidetä jalassa luokassa ja välitunnilla pitää mennä ulos. Suomalaiset oppilaat ovat ystävällisiä ja kiinnostuneita kuulemaan uusista tulijoista. Ja ruoka on oikein hyvää, he kertovat.

Saattaa helposti unohtua, että vaikka ukrainalaisilla on yhteinen kieli, he eivät tunne toisiaan ja saattavat olla kotoisin aivan eri puolilta Ukrainaa. Anna ja Taras ovat kuitenkin jo saaneet uusia ystäviä ja harrastuksia.

– Pidän tosi paljon jalkapallosta, ja olin paikallisen seuran harjoituksissa eilen ensimmäistä kertaa, Anna kertoo.

Koulussa on varauduttu muihinkin futaajiin, sillä rehtori Antti Päiviön huoneessa on laatikollinen nappulakenkiä seuran kautta jaettaviksi niitä tarvitseville.

Kunnassa ja koulussa alettiin varautua ukrainalaisten tuloon heti, kun tieto sodasta tuli.

– Monilla on työn kautta suhteita Sauvoon, joten heidän on helppo tulla tänne.

Kunta järjesti pikavauhdilla kolme opetusryhmää, opettajat ja kaksi tulkkia. He toimivat Ukrainassa opettajina, ennen kuin joutuivat pakenemaan. Koulun oppilaista 60 prosenttia kulkee koulukyydeillä, niin myös uudet oppilaat.

– Tulkit ovat olleet mukana busseissa tällä viikolla ja opettaneet lapsille, missä he nousevat kyytiin ja missä jäävät pois.

Rehtori Antti Päiviön mukaan pieni ja avulias yhteisö on auttanut järjestelyjen tekemisessä.

Päiviön mukaan nopean toiminnan on mahdollistanut ennen kaikkea pienen kunnan joustavuus.

– Meillä on hyvä yhteisö. Kaikki ovat puhelinsoiton päässä. Kun soitin palvelupäällikölle kouluruokailusta, hän kehotti vain ilmoittamaan, minä päivänä uudet oppilaat tulevat ja että homma hoituu.

Tähän mennessä kaikki on sujunut koulussa yllättävänkin hyvin. Yhtä asiaa rehtori kuitenkin ihmettelee.

– Nämä oppilaat ovat kokeneet suuren kriisin, tulevat vieraaseen kulttuuriin eivätkä tunne ketään. Silti he hymyilevät koko ajan ja ovat tosi hyvällä tuulella. Pidän sitä hämmästyttävänä.

Myös Lehtinen-Vanhala kertoo pahimman ensijännityksen jo lauenneen.

– Aluksi kukaan ei uskaltanut puhua oikein mitään. Kun pyysin heitä opettamaan minulle ukrainaa ja yritin puhua, heitä nauratti niin paljon, että he alkoivat itsekin puhua.

Lehtinen-Vanhala on ollut puolitoista vuotta eläkkeellä päätoimisista opettajan töistä. Hän koordinoi eri hyväntekeväisyysjärjestöjen toimintaa, ja oli kopioimassa papereita Päiviön pyytäessä häntä töihin.

– Kuvittelin, että oppilaat puhuisivat englantia, mutta taso on vaihteleva. Google-kääntäjä on käynyt kuumana. Meillä on myös kuvallisia hätävarakortteja.

Haastattelupäivänä luokka oli harjoitellut verbejä pantomiimina.

– Minä hypin ja pompin, ja sitten panin heidän tekemään. Meillä oli oikein hauskaa. Tämä vaatii heittäytymistä.

Sopeutumista on helpottanut vapaa ja välitön koulusysteemi. Ukrainassa noustaan ylös opettajalle puhuttaessa, eikä etunimen käyttö tulisi kuuloonkaan.

Ukrainalaisten opettaminen on vaatinut Leena Lehtinen-Vanhalalta luovuutta ja heittäytymistä.

Lehtinen-Vanhala opettaa tarkoituksella sanoja ensin englanniksi ja sitten suomeksi.

– Kun oppilaat palaavat kotiinsa, heille on hyötyä englannista, hän perustelee.

Haastattelupäivän aamuna Sauvon kouluun oli tullut kaksi uutta oppilasta Ukrainasta. Jos sota jatkuu, heitä tulee todennäköisesti lisää. Koulu on varautunut siihen, ja ensi viikolla aloittaa uusi opettaja. Pieni kunta tekee kaikkensa, jotta tulijat kokisivat olonsa tervetulleiksi. Se rakentuu pienistä asioista.

– Jumppasalissa järjestettiin ukrainalaisille lapsille peuhis, jossa oli trampoliineja ja patjoja hyppimistä varten. Se oli monille ensimmäinen aktiviteetti saapumisen jälkeen. Yksi äiti tuli sanomaan kiitos. Hän kertoi, että ensimmäistä kertaa lähdön jälkeen hänen lapsensa hymyili, Lehtinen-Vanhala kertoo.