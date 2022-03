Koronatapauksien määrässä on havaittu pientä laskua.

Varsinais-Suomessa on näkyvissä pientä laskua koronatapausten määrässä.

– Vielä emme kuitenkaan voi olla varmoja, että olisimme päässeet huipun yli, mutta näyttää siltä, ettei epidemialla ole tällä hetkellä voimaa kasvaa. Tästä tiedämme edemmän noin viikon kuluttua, kun näemme kehityksen suunnan pidemmällä aikavälillä, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri Harri Marttila kertoo tiedotteessa.

Tällä hetkellä ilmaantuvuus on sairaanhoitopiirissä 1 916 tapausta edeltävien kahden viikon aikana 100 000 henkilöä kohden. Se on hiukan vähemmän kuin viime viikon uusi ennätys 1 964.

Tutkittujen näytteiden positiivisuusprosentti on nyt 52 prosenttia, kun se kaksi viikkoa sitten oli 59. Omikron 2 -variantin osuus kaikista tapauksista on nyt noin 80 prosenttia ja nousee vakaasti. Omikron 1-variantin osuus puolestaan pienenee.

Lasten ja alle 20-vuotiaiden nuorten tapausmäärät ovat viime viikkoina vähentyneet, vaikka epidemia on voimistunut vanhemmissa ikäluokissa. Siksi Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä päätti lieventää maskisuositusta niin, että se loppuu tiistaista lähtien kaikilta 1.–9.-luokkalaisilta.

– Vaikka maskisuositus loppui maaliskuun aikana 1.–6.-luokkalaisilta, tapausmäärät ovat laskeneet tässä ikäryhmässä maaliskuun ajan, Marttila perustelee.

Samalla luovutaan maskisuosituksesta myös varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen työntekijöille sekä muille näissä työpaikoissa työskenteleville henkilöille.

– Henkilökunta voi kuitenkin halutessaan jatkaa maskin käyttöä työssään, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sanoo.

Yli 60-vuotiaiden tapausmäärät ovat Varsinais-Suomessa 2,5-kertaistuneet kuukauden aikana. Se on ikäryhmä, joka tarvitsee useimmin sairaalahoitoa koronan vuoksi.

– Tyksin sairaaloissa on tällä hetkellä 44 koronaviruspotilasta, joista alle viisi saa tehohoitoa. 60 vuotta täyttäneiden sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden määrä on viime viikkoina noussut, Marttila sanoo.

Perusterveydenhuollon vuodeosastoilla on noin 40 koronaviruspositiivista potilasta. Noin kolmanneksella heistä on joku muu syy osastohoitoon koronaviruksen ollessa lisälöydös. Maaliskuussa on Varsinais-Suomessa tähän mennessä todettu 41 koronavirukseen liittyvää kuolemaa

– Tämä on suurin kuukausittainen määrä koko pandemian aikana, Marttila sanoo.