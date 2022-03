Poliisi muistuttaa, että vain pieni osa nuorista oireilee häiriökäyttäytymisellä.

Nuorten häiriökäyttäytyminen Turun keskustassa on noussut puheenaiheeksi viime viikkoina. Asia nousi tapetille, kun turkulaisen nuoren äiti kertoi Facebookin ryhmässä poikansa joutuneen väkivaltaisen ja nöyryyttävän hyökkäyksen kohteeksi. Pian selvisi, että kyse ei ole yksittäistapauksesta. Muun muassa Helsingin Sanomat ja Turun Sanomat ovat haastatelleet muitakin samanlaisiin tilanteisiin joutuneita uhreja.

Turun kaupunki, Lounais-Suomen poliisi, Hansakortteli ja Turun Ydinkeskustayhdistys tiedottivat torstaina toimivansa vahvassa yhteistyössä tilanteen rauhoittamiseksi. Toimenpiteisiin häiritsevän käyttäytymisen kitkemiseksi ryhdyttiin jo viime vuonna, kun oireilua alkoi esiintyä. Väkivaltaiseen käyttäytymiseen puututaan edelleen matalalla kynnyksellä.

– Meillä kaikilla on nollatoleranssi kiusaamiseen ja väkivaltaan. Nuorten oireiluun puututaan ja toimiin on jo ryhdytty, Turun kaupungin pormestari Minna Arve kommentoi Turun kaupungin tiedotteessa.

Vaikka nuorten oireilu on vakavaa, poliisi samalla muistuttaa, että kyse on yksittäistapauksista. Kun yksittäisten nuorten häiriökäyttäytyminen ja rikoksilla oireilu lisääntyy, myös ulkopuoliset altistuvat väkivallan läsnäololle.

– Ikäryhmiin suhteutettuna vain hyvin pieni osa nuorista oireilee näkyvästi esimerkiksi rikoksilla ja häiriökäyttäytymisellä. Ja vielä pienempi osa syyllistyy useaan tai useasti rikoksiin, ylikomisario Stephan Sundqvist Lounais-Suomen poliisista sanoo.

Lounais-Suomen poliisi on selvittänyt ja selvittää ilmoitettuja rikostapauksia. Poliisi on myös lisännyt viime vuoden lopusta alkaen näkyvää valvontaa Hansakorttelissa.

Viesti on, että Turun keskusta on edelleen turvallinen paikka asua ja asioida.

– Turun keskustan turvallisuus on meille erittäin tärkeää. Eri toimijat ja yritykset tekevät kaikkensa turvallisen asioinnin puolesta, sanoo Turun Ydinkeskustayhdistyksen toiminnanjohtaja Heli Järvelä.

Turun kaupungin nuorisopalveluista muistutetaan, että nuoria ei pidä nähdä pelkkänä ongelmana.

– Oireileva joukko on pieni ja tarvitsee aikuisen tukea. Taustalla on usein se, että koko perhe tarvitsee ammattilaisapua, muistuttaa nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio Turun kaupungin nuorisopalveluista.

Hansakorttelissa toimii kaupungin nuorisotila, joka tarjoaa monialaista ja varhaista tukea nuorille. Tilan työntekijät, Turun kaupungin nuorisopalvelut, Valo-Valmennusyhdistys ry ja poliisi ovat tavanneet aina, kun kauppakeskuksessa on ollut nuorten väkivaltaa tai muuta oireilua. Yhteistyötä tehdään aktiivisesti kauppakeskuksen järjestyksenvalvonnan ja poliisin kanssa.

Turun kaupungin nuorisopalvelut tekee yhteistyötä Ankkuri-toiminnan kanssa ja tiivistää yhteistyötä ROKKI-tiimin kanssa, joka tekee jo työtä kauppakeskuksessa.

Viimeisen vuoden ajan Ankkurin ja muiden viranomaisten on ollut mahdollista ohjata vakavasti rikoksilla oireilevia nuoria ROKKI-tiimin eli Turun kaupungin ja Rikosseuraamuslaitoksen yhteistyömallin asiakkaiksi.

Tällä hetkellä ROKKI-tiimillä on noin 20 asiakasta, joista enemmistö on poikia. Toiminnassa on ollut mukana jopa 10- ja 11-vuotiaita. Yläikäraja on 29 vuotta.

Oikeusministeriö on myöntänyt Turun kaupungille avustusta 654 705 euroa rikoksilla oireilevien nuorten toimintamallin pilotointiin.

Hansakorttelissa on tunnistettu, että häiriökäyttäytyminen ydinkeskustassa alkoi viime syksynä.

– On tärkeää, että ydinkeskustan turvallisuutta edistetään nyt monialaisella yhteistyöllä. Tarvitsemme konkreettisia toimenpiteitä, joilla ehkäistään nuorten pahoinvointia ja häiriökäyttäytymistä, Hansakorttelin kauppakeskusjohtaja Timo Palviainen sanoo.

Kaupunki laatii parhaillaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa keskusta-alueelle turvallisuussuunnitelmaa, jossa huomioidaan yhtenä osa-alueena myös häiriökäyttäytyminen. Suunnitelma valmistuu kevään aikana.