Uhkaako lohkarevaara myös Turkua? Suosittu alue suljettiin kokonaan

Kallion juurelta on löytynyt isoja irtokiviä, jonka vuoksi se tutkitaan tarkemmin.

Hämähäkkitontti on suljettu siksi ajaksi, kun kallio tutkitaan.

Liekö syypää vaihteleva sää vai puhdas sattuma, mutta kalliot aiheuttavat nyt päänvaivaa Varsinais-Suomessa.

Ilta-Sanomat uutisoi kaksi viikkoa sitten Halikossa sijaitsevasta 30 metriä korkeasta kalliosta, josta tuli yhtäkkiä alas kaksi jättimäistä lohkaretta murskaten pihasaunan ja auton omakotitalojen pihoilla.

Nyt myös Turussa varaudutaan lohkarevaaraan. Itäisen Rantakadun ja Volter Kilvenkadun kulmassa sijaitseva parkkialue, joka tunnetaan myös ”hämähäkkitonttina”, on otettu pois käytöstä. Myös osa Volter Kilvenkadun varresta aidataan.

Hämähäkkitontti sijaitsee Turun kaupunginteatterin vieressä.

Hämähäkkitontin alueella on havaittu kalliolta pudonneita, noin 20-kiloisia irtokiviä. Kivet ovat olleet kallioseinämän juurella, eikä niistä ole Turun kaupungin mukaan aiheutunut henkilö- tai materiaalivahingon riskiä. Kallion kunto tarkistettiin heti havainnon tekemisen jälkeen.

Halkeamakatselmuksen alustavien tulosten perusteella kallion kunto edellyttää lisätutkimuksia.

– Tarkastuksissa on todettu, että kallioseinämä on osittain rapautunut, joka voi aiheuttaa irtokivien putoamisriskin. Varotoimenpiteenä tonttialue rajataan pois yleisestä käytöstä tarkempien suunnitelmien ja mahdollisten korjaustoimenpiteiden ajaksi, kaupunki tiedottaa.

Hämähäkkitontin lempinimi tulee kallioon viritetystä verkosta. Siellä on joskus ollut kiipeilemässä myös Hämähäkkimies, joka oli osa taideteosta.

Alue on toistaiseksi kokonaan pois käytöstä. Toimintasuunnitelma kallioalueen turvallisuuden varmistamiseksi tehdään sitten, kun tarkemmat tutkimukset valmistuvat.

Hämähäkkitontti on suosittu pysäköintialue, ja siellä järjestetään säännöllisesti tapahtumia. Paikalla on muun muassa ollut arvokisojen aikaan jättinäyttö. Tapahtumien järjestäminen alueella on peruttu toistaiseksi, joten myöskään alueelle suunniteltua leikkipuistoa ei voi nyt toteuttaa. Leikkipuistolle selvitellään korvaavaa paikkaa.

Hämähäkkitontin alueen uudelleen käyttöönoton aikataulusta ei ole vielä tietoa.