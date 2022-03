Jenni Haukion seuraaja Turun Kirjamessujen ohjelmajohtajaksi valittiin

Turun Kirjamessujen uusi ohjelmajohtaja on Vilja-Tuulia Huotarinen.

Reykjavikissa ja Helsingissä asuva Huotarinen aloittaa uudessa työssään huhtikuun alussa. Hän seuraa tehtävässä Jenni Haukiota, joka ilmoitti tammikuussa siirtyvänsä muihin tehtäviin. Haukio ehti johtaa tapahtumaa vuodesta 2012 lähtien.

– Kirjamessujen ohjelmatyö saa Vilja-Tuuliasta parhaan mahdollisen jatkajan. Hänen syvällinen kirjallisuuden alan ammattitaitonsa sekä laaja-alaiset kirjalliset verkostonsa turvaavat tapahtuman menestyksen myös tulevaisuudessa, Haukio sanoi tiedotteessa.

Huotarinen on palkittu muun muassa lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnolla, Kalevi Jäntin palkinnolla ja Anni Swan -mitalilla. Hän on toiminut runouslehden päätoimittajana, erilaisten tapahtumien järjestäjänä ja tällä hetkellä luottamustehtävässä Sanasto ry:n kirjallisuuskummina. Koulutukseltaan Huotarinen on filosofian maisteri.

Tulevana syksynä ilmestyy Huotarisen seuraava aikuisten romaani Drive-in, ja lisäksi ensi-iltansa saa hänen kirjaansa Valoa valoa valoa perustuva elokuva.

– Kirjamessuilla lukija kohtaa kirjailijan ja toisin päin. Taide lähtee liikkeelle halusta vuorovaikutukseen. Kirjamessut on eräänlainen unelman toteutuma: kirjat, lukijat ja kirjailijat samassa paikassa. Sitä on innostavaa jatkaa ja vaalia, Huotarinen kommentoi.