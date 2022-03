Poliisi sai selville, miten Ilpo Härmäläinen surmattiin

Härmäläisen ruumiin löytäminen käynnisti lisätutkinnan, joka on valmistumassa ensi viikon aikana.

Poliisi on saamassa kadonneen Ilpo Härmäläisen tapaukseen liittyvän lisätutkinnan valmiiksi.

Poliisi on saamassa valmiiksi lisätutkinnan liittyen vuonna 1994 Turussa kadonneen lakimiehen Ilpo Härmäläisen epäiltyyn murhaan.

Tapauksessa tapahtui mullistava käänne maaliskuun alussa, kun merivoimat löysi sukeltamalla Airiston vesistöstä ruumiin, joka tunnistettiin Härmäläiseksi. Samalla löytyi ankkuri, jonka epäillään olevan peräisin Härmäläisen murhasta syytetyn liiketuttavan purjeveneestä.

Poliisi kertoi jo aiemmin, että olosuhteet viittasivat Härmäläisen joutuneen henkirikoksen uhriksi. Tutkinta on tarkentanut epäilyjä.

– Tekotapa on selkeytynyt poliisille. Nyt on varmistunut se, että hän on joutunut henkirikoksen uhriksi, tutkinnanjohtaja Aki Lahtinen Keskusrikospoliisista kertoo.

Poliisi pyrkii saamaan lisätutkinnan valmiiksi ensi viikon aikana. Tarkkaa aikataulua Lahtinen ei voi vielä antaa.

– Teknisiä näytteitä on paljon, ja niiden laboratoriotutkimukset vievät aikaa, Lahtinen sanoo.

Murhaoikeudenkäynti käytiin Turussa viime joulukuussa. Syyttäjän mukaan Härmäläisen liikemiestuttu olisi houkutellut tämän purjeveneeseen, surmannut ja heittänyt ruumiin mereen. Motiivi oli talousrikoksien peittely.

Ruumiin löytämisen lisäksi tapauksessa tapahtui hiljattain toinenkin käänne, kun syytetyn miehen entinen vaimo muisti, että hänen ex-miehensä purjeveneestä puuttui ankkuri samoihin aikoihin, kun Härmäläinen katosi.

Oikeudenkäyntiä jatketaan, kun poliisi on saanut tutkinnan päätökseen ja luovuttanut sen tulokset syyttäjälle. Tapaus pyritään käsittelemään käräjäoikeudessa mahdollisimman nopeasti, koska syytetty on tutkintavankeudessa.