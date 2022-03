Työvoimapula on ongelma, johon tarvitaan ratkaisuja ennen ensi vuoden lakimuutosta.

Turun kaupungin vanhuspalvelujen työvoimapulaa pyritään ratkaisemaan uusilla keinoilla.

Turun kaupunginhallitukselle esitetään 21. maaliskuuta, että kaupungin vanhuspalveluissa kokeiltaisiin yhtenä keinona kansainvälistä rekrytointia ja palkattaisiin 35 filippiiniläistä sairaanhoitajaa hoiva-avustajan tehtäviin.

Taustalla on se, että vanhuspalveluissa on erittäin suuria haasteita hoiva- ja hoitohenkilöstön rekrytoinnissa. Vanhuspalvelulain edellyttämä minimihenkilöstömitoitus muuttuu 0,7 hoitajaan asukasta kohden 1.4.2023. Vähimmäismitoituksen saavuttaminen tarkoittaa, että vanhusten asumispalveluihin tulee palkata Turussa määräaikaan mennessä 113 uutta työntekijää. Luku ei pidä sisällään sijaistarvetta, joten rekrytoitavien työntekijöiden tarve on todellisuudessa suurempi.

Kaupunki on varautunut tähän perustamalla uusia vakansseja, joihin on haettu hoitohenkilökuntaa suoraan sekä järjestämällä useita oppisopimuskoulutusryhmiä lähihoitaja- ja hoiva-avustajaopintoihin. Asumispalveluissa oli helmikuussa 2022 avoimena 126 vakanssia, joista puuttui työntekijä.

Myös kotihoidon työvoimapula on kasvanut viime vuosina merkittävästi. Erityisesti tilanne on heikentynyt syksyn 2021 aikana. Avoimiin vakansseihin on ollut vain yksittäisiä hakijoita, ja helmikuussa 2022 avoimena oli 111 vakanssia.

– Olemme yrittäneet löytää hoitajapulaan ratkaisuja monin eri keinoin, mutta olemme erittäin hankalassa tilanteessa. Henkilöstömme on joutunut joustamaan aivan liikaa, ja ilman näin sitoutunutta kaupungin hoitohenkilöstöä emme selviäisi. Emme voi kuitenkaan loputtomasti kuormittaa nykyisiä työntekijöitämme, sosiaali- ja terveysjohtaja Riitta Liuksa hyvinvoinnin palvelukokonaisuudesta kertoo tiedotteessa.

Kansainvälistä rekrytointia on tarkoitus lähteä kokeilemaan palkkaamalla 35 filippiiniläistä sairaanhoitajaa hoiva-avustajiksi Turun kaupungille. Heistä 86 % sijoittuisi vanhusten asumispalveluihin ja 14 % kotihoitoon. Rekrytoitavat hoitajat ovat suorittaneet Filippiineillä sairaanhoitajan tutkinnon.

Ulkomailta tulevalle hoitajalle tarjotaan perehdytysjakso asumispalveluissa. Tämän jälkeen seuraa parityöskentely sekä räätälöity toimenkuva kotihoidossa noin kolmen kuukauden ajaksi.

Turun kaupunki aikoo tehdä yhteistyötä henkilöstöpalvelu Silkkitie Oy:n kanssa, joka on Sarastia Rekry Oy:n kilpailuttama. Silkkitie on vuodesta 2013 lähtien rekrytoinut Suomeen 1 000 filippiiniläishoitajaa, joista 950 on edelleen töissä Suomessa. Parhaillaan lähtömaakoulutuksessa on 500 hoitajaa. Kansainvälistä rekrytointia on tehty aiemmin Suomessa muun muassa Tampereella.